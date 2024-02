Debatu s Babišem v České Lípě museli přemístit, příznivci se nevešli do sálu

Čtvrt hodiny před začátkem setkání občanů s Andrejem Babišem obtékal kavárnu Union v centru České Lípy dlouhý lidský had. Českolipané se tlačili do dveří v netrpělivém očekávání. „Ať mluví z balkonu,“ navrhovali. „Proč nás nechcete pustit dovnitř?“ pokřikovali jiní.

Zástupci stínové vlády, kteří dnes navštívili Českou Lípu, se do salonu pro zhruba 60 lidí protáhli na poslední chvíli. Strážníci pak před dalšími čekajícími dveře uzavřeli.

„Sál je plný, víc lidí se sem nevejde. Dole jich čeká ještě jednou tolik,“ nesla se slova organizátorů sálem prvního patra Unionky. Návrh na přesun do nedalekého a prostornějšího kulturního domu Crystal proto přítomní ocenili potleskem.

Mnozí využili pěší přesun k tomu, aby se s politiky – zejména s bývalým premiérem – vyfotili nebo s nimi prohodili pár slov. Na ulici tak docházelo k bizarním situacím, kdy se předseda hnutí ANO například s někým fotografoval, zatímco příznivkyně si s ním ve stejném okamžiku pořizovala selfie.

„My jsme za nával samozřejmě rádi. Ta místnost se ukázala být nedostatečná. Je lepší, když hledáme větší sál, než kdyby přišlo málo lidí,“ okomentoval nutné organizační změny Babiš. Lidé zanedlouho naplnili i KD Crystal, jehož kapacitu odhadl místostarosta České Lípy Martin Brož na tři sta míst. Zhruba dvě desítky lidí postávaly podél zdí.

Že se veřejného setkání účastnili především příznivci stínové vlády, bylo zřejmé z častého potlesku, kterým provázeli úvodní proslovy řečníků. Mezi nimi kromě Andreje Babiše nechyběl předseda stínové vlády Karel Havlíček, stínová ministryně financí Alena Schillerová nebo stínová ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. V úvodu nabádali Českolipany, aby se zúčastnili červnových voleb do Evropského parlamentu.

„Jedná se o budoucnost Evropy, aby v Evropě nebylo víc nelegálních migrantů než původních obyvatel. A aby green deal – a my chceme dobré životní prostředí – nezničil náš průmysl a nevrátili jsme se do jeskyní,“ podtrhl Babiš. „Přijďte, podpořte nás. Tentokrát budeme mít vlasteneckou kandidátku a budeme bojovat za české zájmy. Budeme mít výborný program, který bude pro vás srozumitelný,“ sliboval.

Během více než dvouhodinové debaty pokládali přítomní řečníkům otázky týkající se finanční situace seniorů, války na Ukrajině nebo výuky finanční gramotnosti na školách.

K rychlému průzkumu Aleny Schillerové, zdali chce někdo v sále přijmout euro za cenu ztráty národní měny, se nesměle zvedlo jen pár rukou. Vážnější atmosféru přineslo téma covidu, kdy se jeden z debatujících zeptal, jestli Andrej Babiš nechá vyhodnotit a přešetřit, jak to vlastně s covidem bylo, aby se dobral skutečných čísel. Tazatel se nenechal očkovat a kvůli tlaku, který na něj společnost vyvíjela, odešel do předčasného důchodu.

„Jinak bych seděl teď někde na inspekci ve škole a dělal svou práci. Ale bylo to tak nepříjemné, když vás vyhodili z restaurace, že vás neobslouží. Takové ponížení jsem dlouho nezažil. Vnitřně jsem cítil, že jako neočkovaný nemám šanci chodit do školy. Že by mě tam nikdo nepustil,“ svěřil muž, který podle svých slov vládě Andreje Babiše fandil – alespoň do pandemie.

Skladování mrtvých na ledních plochách

Bývalá ministryně financí přitakala, že omezení osobní svobody občanů při rozhodování bylo nejtěžší, zatímco Babiš reagoval výčtem toho, jak příchod covidu vnímal ze své pozice. „Zpětně můžu říct, že po těch zkušenostech a po tom, co teď čtu, bychom se asi chovali trochu jinak. Já se nechci vymlouvat, ale věřte mi, že jsme to dělali s maximálním nasazením. Báli jsme se. Víte, z čeho jsem měl největší horor? Byli jsme jen krůček od toho, že budeme mrtvé skladovat na ledových plochách. Z toho jsme nespali,“ vzpomínal.

Debata skončila před půl osmou, do konce vydržely i seniorky Božena a Helga, které přišly podpořit hnutí ANO, protože se jim podle jejich slov dnešní režim vůbec nelíbí. Vůbec poprvé na podobném meetingu byl osmatřicetiletý Filip, jenž bydlí v České Lípě už 25 let.

„Líbilo se mi to. Zajímá mě Babiš jako člověk, i to dění v politice. To hlavní z večera, co jsem si odnesl, je, že máme jít k volbám, říkal to Babiš. Domů jdu spokojenej a šťastnej, nešel jsem sem zbytečně,“ zhodnotil na odchodu.

V komunálních volbách na podzim 2022 bylo Českolipsko jediným regionem Libereckého kraje, kde zvítězilo hnutí ANO. V České Lípě jej tehdy podpořila drtivá většina voličů, téměř 41 procent.