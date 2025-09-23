Zvířata na Čapím hnízdě se mají lépe než bezdomovci v Liberci, řekl Babiš v kampani

Autor:
  19:50
Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. Před kulturním domem se sešly stovky lidí. Bývalý premiér při dotazu na Čapí hnízdo prohlásil, že se tam zvířata mají lépe než liberečtí bezdomovci. Od pobaveného publika sklidil úspěch.

Do krajského města v podvečer dorazili v rámci předvolební kampaně představitelé hnutí ANO. U stánků se rozdávaly propagační předměty, lidé se fotili s Andrejem Babišem nebo třeba Adamem Vojtěchem. Jiní nedočkavě stáli opodál a vyčkávali na moment, kdy vytáhnou své transparenty s nápisy „Make Babiš Slovak again“ nebo „Agent Bureš“.

Pro některé šlo o cílenou zastávku, jiní se na předvolební meeting dostali spíš náhodou. „Jsme tu úplně náhodou. My jsme se přišli podívat, co se tady děje, a zjistili jsme, že je to předvolební kampaň,“ směje se Natalia.

Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. (23. září 2025)
Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. (23. září 2025)
Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. (23. září 2025)
Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. (23. září 2025)
Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. (23. září 2025)
11 fotografií

Před kulturní dům v krajském městě se v podvečer sešlo zhruba 350 lidí. „Jsou tu věci zadarmo. Propisky jsou základ života a vždycky ve škole je jeden člověk, který má propisky, a to jsem já. Jelikož jsem ale chudý student, tak je někde musím nakrást,“ vtipkuje Karel Hrubián, který prý chodí na každý meeting. Vzápětí ale dodává, že Babiše moc nemusí. „Je to člověk, který má kolem sebe menší kult osobnosti a dělá ze sebe, jak je úžasný, i když má za sebou několik kauz a problémů. On je jako velký bratr z 1984,“ myslí si Hrubián.

Vrchní soud dopsal rozhodnutí o Čapím hnízdě: Babiš spáchal dva trestné činy

Na meetingu měli lidé možnost pokládat dotazy Andreji Babišovi. Zajímali se třeba o poplatky za veřejnoprávní média a jejich případné slučování. Zazněl i dotaz ohledně kauzy Čapí hnízdo. Andrej Babiš na to zareagoval, že se tam zvířata mají lépe, než bezdomovci v Liberci.

„Myslím si, že je strana od základu naprosto zkorumpovaná a zničená samotným vedením, které je prakticky jen Andrej Babiš. Třeba Robert Plaga nebo Adam Vojtěch byli v rámci mezí kompetentní ministři. Školství podle mě Plaga vedl lépe než dneska Bek,“ připouští další z odpůrců hnutí Kryštof Kolomazník. „Samotná strana má dobré lidi, ale Andrej Babiš je prakticky největší zlo, tak je těžké jim věřit,“ dodává.

Na vystoupení Andreje Babiše se přišla podívat i celá řada příznivců. „Pan Babiš byl kdysi můj zaměstnavatel. Od té doby jsem lepšího neměl, ač dělám pod rakouskou firmou. Vždy dodržel slovo, když jsme měli nějaké sliby třeba ohledně financí,“ svěřuje se Roman Branda, který pracoval ve společnosti PREOL a Ethanol Energy.

Policie sdělila podezření muži, který udeřil Babiše holí. Hrozí mu až tři roky vězení

Branda si myslí, že je jedno, jestli bude premiérem Andrej Babiš nebo Karel Havlíček. „Možná že by to Havlíček zvládal i lépe. Myslím si ale, že to určitě chce změnu. Byl jsem přívržencem ODS, ale musel jsem změnit názor,“ vysvětluje. Vládu si umí představit s Motoristy, se Stačilo by ale problém měl. „Komunisté nás, jako rodinu, perzekuovali. Ale spolupracovat asi budou muset. Bude to složité, vůbec jim to nezávidím,“ uzavírá Branda.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

V libereckém KFC odhalila inspekce prošlé kuřecí. Nebylo k prodeji, hájí se řetězec

V liberecké restauraci řetězce s rychlým občerstvením KFC odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Při střetu dvou aut na Semilsku zemřeli dva lidé, vozem se probourali do domu

Dva lidé zemřeli při střetu dvou vozů na Semilsku. Po srážce jedno z aut probouralo zeď domu. Hasiči objekt stabilizovali tak, aby bylo možné vozidlo vyprostit ze sutin. Silnice je uzavřená.

ONLINE: Pardubice odskakují, Olomouc srovnala se Spartou, Kometa vede

Sledujeme online

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabízí dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice bojují s Libercem. Zbylé duely startují shodně v 18 hodin, vedoucí...

23. září 2025  19:51,  aktualizováno  19:56

Zvířata na Čapím hnízdě se mají lépe než bezdomovci v Liberci, řekl Babiš v kampani

Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. Před kulturním domem se sešly stovky lidí. Bývalý premiér při dotazu na Čapí hnízdo prohlásil, že se tam zvířata mají lépe...

23. září 2025  19:50

Pokulháváme v péči o ty nejohroženější, říká krajský lídr STAN Sviták

Politickým systémem stále stoupá. Ze starosty českolipského Prysku se Jan Sviták vypracoval nejprve na pozici náměstka hejtmana pro resort dopravy. Nyní míří jako lídr STAN v Libereckém kraji také do...

23. září 2025  16:36

Pozor u urny. Pošta roznesla po České Lípě špatné volební lístky

Obyvatelé některých částí České Lípy dostali do schránek chybné volební lístky. Místo pro Liberecký kraj jsou určené pro sousední Ústecký. Podle vedení města se jedná o chybu České pošty. Radnice...

23. září 2025  14:27

Jemný rváč Krpálek i syn Michaela Douglase. Začíná festival Sportfilm Liberec

Promítáním filmu Jemný rváč o judistovi Lukáši Krpálkovi dnes startuje již 28. ročník Sportfilmu Liberec. Na diváky čekají projekce, výstavy či besedy. Chybět nebudou ani hollywoodské hvězdy.

23. září 2025  11:37

Liberec zná projektanty nové lanovky na Ještěd, s vysílačem mají společné kořeny

Zakázku na projektování nové lanovky na Ještěd v Liberci získaly projekční kanceláře Valbek a SIAL architekti a inženýři. Konsorcium dvou místních firem podalo nabídku jako jediné. Kromě vypracování...

23. září 2025  9:16

Práce na vnější části knihovny v Turnově finišují, dělníci ladí i letní kino

Dělníci už na nové knihovně v Turnově na Semilsku pomalu dokončují venkovní práce a přesouvají se do vnitřních prostor. Pro veřejnost by se mohla otevřít ve druhé polovině roku příštího.

22. září 2025  16:46

Politika by neměla být odtržena od každodenní reality občanů, říká lídr Pirátů

Většinu svého profesního života strávil Petr Slanina ve zdravotnictví, sociálních službách nebo školství. Aktuálně pracuje pro izraelskou společnost, která se zabývá pokrokovými způsoby léčby...

22. září 2025  11:12

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Slavia jako na začátku sezony. Proč? Některé výkony byly ustrašené, řekl trenér

Bod za remízu 1:1, který slávisté v Liberci vydřeli na poslední chvíli, ho příliš neobměkčil. „Celkově to od nás byl špatný a mdlý výkon,“ mračil se trenér Jindřich Trpišovský. „V první půli byli...

21. září 2025  19:38

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...

21. září 2025  17:42,  aktualizováno  18:13

Při střetu dvou aut na Semilsku zemřeli dva lidé, vozem se probourali do domu

Dva lidé zemřeli při střetu dvou vozů na Semilsku. Po srážce jedno z aut probouralo zeď domu. Hasiči objekt stabilizovali tak, aby bylo možné vozidlo vyprostit ze sutin. Silnice je uzavřená.

21. září 2025  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.