Zvířata na Čapím hnízdě se mají lépe než bezdomovci v Liberci, řekl Babiš v kampani

Do krajského města v podvečer dorazili v rámci předvolební kampaně představitelé hnutí ANO. U stánků se rozdávaly propagační předměty, lidé se fotili s Andrejem Babišem nebo třeba Adamem Vojtěchem. Jiní nedočkavě stáli opodál a vyčkávali na moment, kdy vytáhnou své transparenty s nápisy „Make Babiš Slovak again“ nebo „Agent Bureš“.
Pro některé šlo o cílenou zastávku, jiní se na předvolební meeting dostali spíš náhodou. „Jsme tu úplně náhodou. My jsme se přišli podívat, co se tady děje, a zjistili jsme, že je to předvolební kampaň,“ směje se Natalia.
Před kulturní dům v krajském městě se v podvečer sešlo zhruba 350 lidí. „Jsou tu věci zadarmo. Propisky jsou základ života a vždycky ve škole je jeden člověk, který má propisky, a to jsem já. Jelikož jsem ale chudý student, tak je někde musím nakrást,“ vtipkuje Karel Hrubián, který prý chodí na každý meeting. Vzápětí ale dodává, že Babiše moc nemusí. „Je to člověk, který má kolem sebe menší kult osobnosti a dělá ze sebe, jak je úžasný, i když má za sebou několik kauz a problémů. On je jako velký bratr z 1984,“ myslí si Hrubián.
Na meetingu měli lidé možnost pokládat dotazy Andreji Babišovi. Zajímali se třeba o poplatky za veřejnoprávní média a jejich případné slučování. Zazněl i dotaz ohledně kauzy Čapí hnízdo. Andrej Babiš na to zareagoval, že se tam zvířata mají lépe, než bezdomovci v Liberci.
„Myslím si, že je strana od základu naprosto zkorumpovaná a zničená samotným vedením, které je prakticky jen Andrej Babiš. Třeba Robert Plaga nebo Adam Vojtěch byli v rámci mezí kompetentní ministři. Školství podle mě Plaga vedl lépe než dneska Bek,“ připouští další z odpůrců hnutí Kryštof Kolomazník. „Samotná strana má dobré lidi, ale Andrej Babiš je prakticky největší zlo, tak je těžké jim věřit,“ dodává.
Na vystoupení Andreje Babiše se přišla podívat i celá řada příznivců. „Pan Babiš byl kdysi můj zaměstnavatel. Od té doby jsem lepšího neměl, ač dělám pod rakouskou firmou. Vždy dodržel slovo, když jsme měli nějaké sliby třeba ohledně financí,“ svěřuje se Roman Branda, který pracoval ve společnosti PREOL a Ethanol Energy.
Branda si myslí, že je jedno, jestli bude premiérem Andrej Babiš nebo Karel Havlíček. „Možná že by to Havlíček zvládal i lépe. Myslím si ale, že to určitě chce změnu. Byl jsem přívržencem ODS, ale musel jsem změnit názor,“ vysvětluje. Vládu si umí představit s Motoristy, se Stačilo by ale problém měl. „Komunisté nás, jako rodinu, perzekuovali. Ale spolupracovat asi budou muset. Bude to složité, vůbec jim to nezávidím,“ uzavírá Branda.