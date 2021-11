Zloději ukradli v Chrastavě altán pro výletníky, zůstaly jenom kolíky

„To člověk jenom žasne. To jsou věci, které by mě vůbec nenapadly,“ zaskočila krádež altánu starostu Chrastavy a zároveň senátora Michaela Canova.

Podle něj si zloději pro altán přijeli autem. „Nejspíš si to nejdřív obhlídli a pak to ukradli. Myslíme si, že to bylo v pondělí. Buď přijeli z Česka, nebo z Polska, protože nedaleko vede státní hranice,“ přiblížil starosta.

Altán na oblíbeném výletním místě Výhledy nechalo město postavit v roce 2017, a to v rámci projektu česko-polská Hřebenovka jako českou část partnerských měst Chrastava a Lwówek Śląski.

„Nikdy s ním žádný problém nebyl, naopak si to lidé velmi chválili. Bylo se kam schovat, když byla nepřízeň počasí. Součástí byly i lavice, ty jsou taky pryč. Sám jsem tam několikrát byl, je to opravdu příjemné místo,“ zmínil starosta.

Město už kontaktovalo policii, zítra se obrátí na pojišťovnu a zároveň bude řešit, jak s místem naloží do budoucna. „Jsme z toho přepadlí, ale určitě vystavíme altán nový,“ dodal starosta.