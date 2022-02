Na jeviště vypluje stará křivda, ze zahalených Sudet vystoupí Alois Nebel

Tajemný příběh ze stíny zahalených Sudet mohou diváci poprvé vidět v pátek v Malém divadle. V hlavní roli se představí Václav Helšus.

Autoři jevištní podoby kultovní předlohy nezastírají, že převést příběh Aloise Nebela na jeviště nebyl jednoduchý úkol. „Byla to pro mě jedna z nejnáročnějších adaptací vůbec,“ přiznal se režisér inscenace, hostující Adam Skala.

„Rudišův příběh je velmi propletený, složitý, jsou to takové kořeny, větve, které se zaplétají do sebe. A tomu svědčí forma komiksu, kterým můžete listovat, vracet se, zůstat u jednoho políčka, jak dlouho potřebujete, což na divadle nejde,“ vysvětlil režisér.

Baladický komiks se odehrává v několika časových rovinách, které se zároveň prolínají se snovými výjevy. „Vyplouvá tam na povrch stará křivda z momentu odsunu sudetských Němců na konci druhé světové války,“ přiblížil Skala.

Vhodnou formu, jak příběh uchopit, divadelníci hledali ještě v průběhu zkoušení, které také komplikoval covid. Nakonec autoři zvolili lehce detektivní pojetí o tom, kam se ztratila matka hlavního hrdiny v roce 1945.

Představiteli hlavní role je postava výpravčího z Bílého Potoka blízká. „Má vnitřní svět. V tom dennodenním, řekněme šedivým světě má ostrůvky vlastní fantazie. A tam já se rád pohybuju taky,“ svěřil se Václav Helšus.

Autor textové části komiksu, spisovatel Jaroslav Rudiš, jim podle režiséra do práce nezasahoval. „Pomohl nám tím nejlepším způsobem, popřál nám hodně štěstí a řekl, až si s tím děláme, co chceme. Takže to pro něj bude nejspíš překvapení,“ dodal s úsměvem režisér.

V dalších rolích se objeví Jana Hejret Vojtková, Tomáš Impseil, Eliška Jansová a další. Následující představení Aloise Nebela bude v sobotu 12. února.