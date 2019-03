Agent A-54 zradil Hitlera v Turnově, před válkou si tu užíval v nevěstinci

Zhola nic nepřipomíná v Turnově událost, která se před 80 lety zapsala do československých i evropských dějin. Díky ní se nacistickému Německu nedostala do ruky zbraň, s níž by získali převahu na poli zpravodajské války.

Právě do Turnova přicestoval 11. března 1938 Paul Thümmel, legendární agent A-54. Na vlakovém nádraží se sešel se štábním kapitánem Františkem Fryčem. Oznámil mu, že Hitler vtrhne 15. března do zmrzačené republiky. Oba se pak bleskově přesunuli do Prahy, kde se zprávu o přesném datu okupace dozvěděli Fryčovi velitelé.

Díky varování odletěli zpravodajci do Anglie

Thümmel se řadil mezi zakládající členy nacistické strany NSDAP. Byl příslušníkem německé tajné služby Abwehr a blízkým známým Heinricha Himmlera, vůdce SS a šéfa gestapa. Zároveň se však Thümmel stal v roce 1936 agentem československé rozvědky.

Díky Thümmelově varování odletěl den před obsazením zbytku Československa plukovník František Moravec s deseti dalšími zpravodajskými důstojníky a s tajnými materiály do Anglie. Před Němci unikli čtvrt hodiny po vydání zákazu všech letů. Kdyby se k dokumentům dostali nacisté, mohli by ochromit nebo dokonce zničit síť zapojenou do akcí proti nim.

Moravec považoval Thümmela za nejlepšího agenta druhé světové války. „Mrzí mě, že o schůzce Thümmela s Fryčem v Turnově skoro nikdo neví a ve městě není nic, co by na ni odkazovalo,“ říká Milan Brunclík starší, turnovský patriot a dokumentarista. „Přitom šlo o událost, která hrála v našich dějinách velmi důležitou roli.“

O Thümmelovi natočil barrandovský Krátký film v roce 1967 dokument Stopa vede k A-54. Fryč v něm vzpomíná, jak do Turnova dorazil v proudnicovém automobilu Tatra. Thümmel na něj čekal v nádražní restauraci.

Špioni se scházeli v luxusním nevěstinci

A-54 se díky svému postavení dostával k velmi důvěrným zprávám o záměrech Hitlerovy třetí říše. Mnohasvazkové dějiny britských tajných služeb vysoce hodnotí Thümmelovu práci pro spojence. Podle historika F. H. Hinsleyho a jeho kolegů dodával v prvních dvou letech války prvotřídní politické a vojenské zprávy.

Jak vyplynulo ze svědectví československých zpravodajců ve filmu Stopa vede k A-54, Thümmel nepracoval pro spojence z ušlechtilých důvodů. Jeho motivem byla zištnost. Spojenci ho za jeho služby bohatě platili. Thümmel měl pověst člověka, který si plnými doušky užíval života a rád se předváděl ve společnosti krásných žen. Brunclík se domnívá, že se A-54 v Turnově objevil již dříve než 11. března 1939.

„Za první republiky se na okraji města nacházel vyhlášený luxusní nevěstinec v hotelu Sport. Mluvil jsem před desítkami let s pamětnicí, která tam dělala dokonce bordelmamá,“ upozorňuje Brunclík. „Podle ní jezdili do Sportu z Prahy sekční šéfové a dokonce ministři. Prozradila mi, že se v nevěstinci potkávali také špioni. Nelze vyloučit, že mezi nimi byl vzhledem ke své povaze Thümmel.“

Z Terezína před popravčí četu

Agentovu roli před okupací Československa popsal v minulosti detailně novinář MF DNES Karel Pacner. „Po obsazení Sudet po mnichovské dohodě z konce září 1938 odepsali A-54 snad všichni důstojníci československé zpravodajské služby. Ozval se až koncem února 1939,“ uvedl Pacner.

„Další šifrovaný dopis přišel 3. března. Poprvé zněl německý text tak naléhavě: Musím s Tebou bezpodmínečně mluvit. Situace je mimořádně napjatá. Buď velmi opatrný. Přijedu v sobotu 11. 3. ráno do Turnova. Očekávám Tě určitě od 7.00 ráno v nádražní restauraci v Turnově. Prosím, přijď zcela určitě. S vřelými pozdravy Tvůj synovec Voral.“

Během války Thümmel dodával zprávy hrdinům domácího odboje podplukovníkům Mašínovi a Balabánovi a štábnímu kapitánovi Morávkovi. V roce 1942 ho zatklo gestapo. Skončil v pankrácké věznici a později v Terezíně, kde ho v dubnu 1945 zastřelila na rozkaz gestapa popravčí četa.