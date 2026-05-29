Zastřelili ho při návratu. Posledního agenta chodce připomíná padající kabát

Byl jedním z posledních agentů chodců. Bedřich Lorenz, rodák z Varnsdorfu, se po únoru 1948 zapojil do protikomunistického odboje a tajně překračoval státní hranice. V dubnu roku 1955 byl ale při jednom z návratů do Čech zastřelen pohraniční stráží. Lorenzův příběh teď připomíná památník, který lidé najdou v Mařenicích na Českolipsku. Stojí právě na místě, kde před 71 lety zemřel.
Bedřicha Lorenze připomíná originální památník v Mařenicích. Stojí na místě, kde agent chodec zemřel. | foto: Liberecký kraj

„To místo je silné samo o sobě, proto jsme volili střídmé a jeho genia loci respektující řešení,“ přiblížil autor památníku Petr Kovář. Jako symbol zvolil, společně s historikem Martinem Pulcem, padající kabát, který má připomínat poslední okamžiky Bedřicha Lorenze.

„Tento památník bude sloužit jako vzpomínka těm, kteří se zasadili o naši svobodu a demokracii. Bohužel, někteří za to zaplatili i cenu nejvyšší,“ popsala starostka Mařenic Dagmar Novotná.

Spolek oslavující minulý režim chce v horách vztyčit sochu pohraničníka

Památník stojí u kamenného mostku přes Hamerský potok. Vede tam turistická stezka k Sirnému prameni.

„Vztyčení památníku v lese nedaleko státní hranice s Německem připomene návštěvníkům pohnuté osudy lidí spjaté s naším regionem. Lidí, toužících žít své životy, navzdory všem změnám, zákazům a zátarasům 20. století,“ věří ředitelka Paměti národa Severní Čechy Michaela Pavlátová.

Důstojná připomínka obětí i osudů

Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty je památník důstojnou připomínkou obětí i lidských osudů, které jsou neoddělitelnou součástí historie regionu i celé země. „Na příběhy spojené s bojem za svobodu nesmíme zapomínat, protože právě díky těmto činům dnes žijeme v demokratické společnosti,“ dodal.

Bedřicha Lorenze připomíná originální památník v Mařenicích. Stojí na místě, kde agent chodec zemřel. Na snímku hejtman Libereckého kraje Martin Půta (vlevo) a architekt Petr Kovář.
Takovými příběhy se zabývá taky Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který spadá pod policii. Podle ředitele úřadu Dalimila Syptáka je jejich úkolem případy historicky objasňovat, ale taky uchovávat jejich paměť.

„Jde o součást spravedlivého procesu vyrovnání s minulostí. Příběhy agentů chodců připomínají, že odpor proti totalitní moci měl konkrétní lidskou tvář a často i tragický konec.“

