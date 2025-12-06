Kvíz:
Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?
6. prosince 2025
V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy Štěpána (Pavel Kříž) a Kendyho (David Matásek) od gymnazijních časů až do zralého věku. Počítáte-li se mezi jejich ctitele, pusťte se do následujícího kvízu.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.