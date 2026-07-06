6. července 2026
Kvíz: Z ringu do Vietnamu a zase zpět. Jak dobře znáte filmy Sylvestera Stalloneho?
Boxer Rocky Balboa, veterán z Vietnamu Rambo, policista John Spartan neboli Demolition Man nebo Barney Ross ze série Postradatelní. Tyto a mnohé další role mají společného jmenovatele – herce, režiséra a scenáristu Sylvestera Stalloneho. Hvězda akčních filmů 80. let, jehož kariéra zdárně pokračovala i v dalších dekádách, slaví 6. července osmdesáté narozeniny, což je ideální příležitost si připomenout jeho nejvýraznější filmové zářezy.
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