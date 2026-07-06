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Kvíz: Z ringu do Vietnamu a zase zpět. Jak dobře znáte filmy Sylvestera Stalloneho?

6. července 2026

Boxer Rocky Balboa, veterán z Vietnamu Rambo, policista John Spartan neboli Demolition Man nebo Barney Ross ze série Postradatelní. Tyto a mnohé další role mají společného jmenovatele – herce, režiséra a scenáristu Sylvestera Stalloneho. Hvězda akčních filmů 80. let, jehož kariéra zdárně pokračovala i v dalších dekádách, slaví 6. července osmdesáté narozeniny, což je ideální příležitost si připomenout jeho nejvýraznější filmové zářezy.

Otázka 1/10

Jedním z prvních filmů, kde si Sylvester Stallone zahrál, byl přepis klasické detektivky drsné školy Sbohem buď, lásko má. Koho ve snímku ztvárnil?

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