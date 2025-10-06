Kvíz:

Z paluby Titaniku mezi největší hvězdy. Co víte o božské Kate Winsletové?

6. října 2025

Jako mladá zazářila po boku Leonarda DiCapria ve filmu Titanic. A stejně jako on dokázala tuto nabídnutou šanci využít a zařadila se mezi obsazované a oceňované herečky své generace. Britka Kate Winsletová právě oslavila padesátiny. Co víte o jejím životě a kariéře?

Otázka 1/10

Titanic. To je samozřejmě role, bez které by se kariéra britské herečky patrně ubírala úplně jiným směrem. Vzpomenete si na celé jméno hrdinky, kterou v Cameronově velkofilmu ztvárnila?

