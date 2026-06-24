24. června 2026
Kvíz: Z darebáka vzorným skautem. Znáte dobře foglarovku Pod junáckou vlajkou?
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vyšel román Pod junáckou vlajkou, který bude v prodeji do 20. července. Toužíte-li jeden výtisk vlastnit, zkuste o něj soutěžit v následujícím kvízu.
Ve hře je dvacet výtisků nejnovějšího vydání knihy Pod junáckou vlajkou. Do slosování budou zařazeni všichni čtenáři, kteří správně zodpoví alespoň 12 otázek.
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