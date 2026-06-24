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Kvíz: Z darebáka vzorným skautem. Znáte dobře foglarovku Pod junáckou vlajkou?

24. června 2026

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vyšel román Pod junáckou vlajkou, který bude v prodeji do 20. července. Toužíte-li jeden výtisk vlastnit, zkuste o něj soutěžit v následujícím kvízu.

Otázka 1/14

Jak se jmenuje hlavní hrdina románu Pod junáckou vlajkou?

Ve hře je dvacet výtisků nejnovějšího vydání knihy Pod junáckou vlajkou. Do slosování budou zařazeni všichni čtenáři, kteří správně zodpoví alespoň 12 otázek.

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