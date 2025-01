Ve středu 8. ledna 2025 je to na den přesně 90 let, kdy se narodil Elvis Presley, korunovaný král rock and rollu. Zpěvák, který navždy změnil tvář populární hudby a stal se jedním ze symbolů americké kultury. Prostřednictvím kvízu si můžete prověřit, kam sahají vaše znalosti dodnes fascinujícího umělce.