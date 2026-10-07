Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Izraelská Guernica. V Praze jsou k vidění obrazy ukazující masakry v režii Hamásu

Autor:
  19:05
Zoya Cherkassky: Znásilněná a poražená

Zoya Cherkassky: Znásilněná a poražená | foto: Zoya Cherkassky / Rosenfeld Gallery, Tel Aviv

Zoya Cherkassky: Teroristický útok na hudebním festivalu Nova
Zoya Cherkassky: Přeživší
Zoya Cherkassky: Radost z Tóry
Zoya Cherkassky: Masakr neviňátek
12 fotografií
Zoya Cherkassky se nikdy nebála kritizovat izraelskou společnost, ať už se jednalo o diskriminaci imigrantů ze SSSR nebo přístup k Palestincům. Svou asi nejslavnější sérii vytvořila v reakci na trauma vyvolané před třemi roky krvavým výpadem Hamásu za hranice pásma Gazy. Výstava nazvaná stručně 7. října 2023 je nyní k vidění v Praze.

Vyděšená žena v červených šatech klečí na zemi v kaluži krve, kolem ní se kupí mrtvé děti. Dědeček a babička leží v hořící posteli, ruce svázané za zády. Malá holčička si zacpává ústa: právě vešla do místnosti a vidí, že celou její rodinu postříleli. Zamlklá rodina jí podivné černé jídlo z černých talířů…

Když před třemi roky palestinští teroristé vpadli na území Izraele a povraždili stovky civilistů a vojáků, Zoya Cherkassky si při pohledu na hrůzné záběry v televizi okamžitě vzpomněla na Guernicu. Sama se chopila štětce a během několika týdnů namalovala sérii obrazů, která v zraněné a rozjitřené společnosti měly obrovský ohlas.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu k umění přistupovat jako k terapii. Profesionální umělci se arteterapií nezabývají. Jenže pak došlo k té příšerné události a tohle pro mě byl způsob, jak se s ní vyrovnat,“ vzpomínala Cherkassky pro izraelský portál Calcalist.

Zoya Cherkassky: Znásilněná a poražená
Zoya Cherkassky: Teroristický útok na hudebním festivalu Nova
Zoya Cherkassky: Přeživší
Zoya Cherkassky: Radost z Tóry
12 fotografií

Na Guernicu, ikonický obraz z dob španělské občanské války, odkazuje hned první obraz, který zveřejnila jen deset dní po útoku. Vidíme na něm něm třígenerační rodinu tísnící se v jakémsi úkrytu. Matka drží v náručí dítě a zakrývá mu rukou ústa, všichni jsou strnulí hrůzou, kdy je teroristé objeví. Nad nimi svítí osamělá zářivka - stejná jako na Picassově slavném obrazu.

Dvanáct obrazů ukazující hrůzy 7. října vystavovala v Tel Avivu, ve Vídni i ve Spojených státech. Na vernisáž do Židovského muzea v New Yorku tehdy dorazila hrstka kritiků Izraele, kteří se pokusili debatu s malířkou narušit a skandovali, že její obrazy slouží jako „imperialistická propaganda“ k ospravedlnění genocidy v Gaze.

„Cílem kurátorského výběru je legitimizovat sionistické vraždění, etnické čistky a likvidaci palestinské společnosti a infrastruktury,“ hlásaly letáky, které aktivisté rozhazovali během besedy. Zatímco je ochranka vyváděla ze sálu, Cherkassky je vyprovodila po svém: „Fuck you.“

„Jsem strašně šťastná, že se najdou privilegovaní mladí lidé z privilegovaných zemí, kteří přesně vědí jak by se všichni ostatní na světě měli chovat,“ vzkázala izraelská umělkyně svým odpůrcům.

Protest newyorských aktivistů je o to pikantnější, že Cherkassy rozhodně nelze považovat za fanynku současného izraelského establishmentu. Vždy inklinovala k levici a kvůli svým provokativním dílům inspirovaným expresionismem či komiksem si vysloužila pověst „umělkyně, která uráží všechny“.

Izrael si připomíná třetí výročí masakrů Hamásu. Trauma promluví i do voleb

Narodila se v Kyjevě, pár týdnů před rozpadem Sovětského svazu se s rodiči přestěhovala do Izraele. Ve svých obrazech se věnuje vzpomínkám na sovětské dětství, kritizuje izraelské předsudky vůči ruskojazyčným přistěhovalcům z devadesátých let, ale i politiku na okupovaných palestinských územích a násilí páchané fanatickými osadníky.

Vysoce kvalitní reprodukce jejích obrazů namalovaných v reakci na masakry jsou od pátku do do 27. října k vidění v pražské galerii Artivist Lab v Hybernské ulici. Součástí výstavy jsou jsou jména více než 1 200 obětí napsaná na stěnách, což je vědomý odkaz na Památník obětí šoa v Pinkasově synagoze.

„Výstava odmítá představu, že izraelská oběť musí nejprve prokázat svou politickou nevinu, distancovat se od vlastní vlády nebo doložit svůj vztah k Palestincům, aby směla být veřejně oplakávána. Člověk zavražděný 7. října má právo na jméno, paměť a smutek jednoduše proto, že byl člověkem,“ uvádí kurátorka Tamara Moyzes.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Obrovský propadák Toma Cruise. Digger může prodělat až 150 milionů dolarů

Plakát k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli

Nový film Toma Cruise měl být jedním z velkých titulů letošní filmové sezony, místo toho se z něho stal nepříjemný propadák. Snímek Alejandra G. Iñárritua zklamal po prvním víkendu v kinech i u...

Absolonová při koncertu k padesátinám bavila i dojímala. Překvapil ji Mareš

Monika Absolonová v pražském O2 Universum při svém koncertu k 50. narozeninám...

Čerstvá padesátnice Monika Absolonová velkolepě oslavila své životní jubileum narozeninovým koncertem v zaplněném O2 Universum, kde diváky uchvátila výběrem vlastních písní i hitů z její bohaté...

Hanba, křičeli na Klempíře na festivalu ve Frankfurtu. Kritizovala i Denemarková

Ministr kultury Oto Klempíř přednesl projev na zahajovacím ceremoniálu...

Ministři kultury, kteří ničí kulturu a literaturu, přicházejí a odcházejí, kultura a literatura ale zůstávají. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká...

Na český film nezvyklý žánr. Adamovská, Ramba a Kerekes točily Ztracenou Afroditu

Vica Kerekes a Tereza Ramba ve filmu Ztracená Afrodita

V česko-slovenské produkci vzniká nový dobrodružný film Ztracená Afrodita. Akční snímek o ztraceném artefaktu nevyčíslitelné hodnoty opředeném legendou bude podle tvůrců lákat množstvím akčních scén,...

Ty Peškovy stejné kalhoty. Podívejte se, jak Rudolf Hrušínský už 21 let kráčí Ulicí

Herec Rudolf Hrušínský mladší v pondělí slaví osmdesátiny. Už víc než dvacet...

Herec Rudolf Hrušínský mladší v pondělí slaví osmdesátiny. Už víc než dvacet let je spojený s nekonečným seriálem Ulice, kde se od prvního dílu objevuje v roli Vlastimila Peška. Podívejte se, jak šel...

Liguééére! Anton Špelec, ostrostřelec je teprve začátek návratů Vlasty Buriana

Premium
Vlasta Burian ve filmu Anton Špelec, ostrostřelec

Anton Špelec, ostrostřelec, první společný film komika Vlasty Buriana a režiséra Martina Friče, se vrací na plátna kin. Po digitální úpravě by měl působit stejně jako před vánočními svátky roku 1932,...

7. října 2026

Kolikrát ji bolševici vláčeli po zemi jako mě? kritizoval Klempíř projev spisovatelky

Ministr kultury Oto Klempíř se zúčastnil slavnostního zahájení Frankfurtského...

Ministr kultury Oto Klempíř zareagoval na kritický projev spisovatelky Radky Denemarkové během úterního zahájení Frankfurtského knižního veletrhu. V rozhovoru pro média uvedl, že přes pískání a...

7. října 2026  14:51

RECENZE: Tuctovou gangsterku nespasí dredatý Jakub Štáfek ani slovenský folklór

Premium
Lukáš Latinák a Jakub Štáfek ve filmu Šipkaři

Producent představoval česko-slovenský film Šipkaři slovy „crazy až experiment“ či „podkarpatský Guy Ritchie“. Model periferních gangsterek novinka opravdu opisuje, jenže Ritchie je už dávno jinde a...

7. října 2026

Víno, Morava a cimbál. Ondřej Ruml nazpíval píseň ke čtvrtému dílu Bobulí

Ondřej Ruml (Praha, 28. února 2023)

Zpěvák Ondřej Ruml stvořil a nazpíval novou píseň k pokračování filmové série Bobule. Song K vinohradům pro snímek Bobule a bobulky vznikl symbolicky po koncertě ve vinařství producenta filmu a...

7. října 2026  12:37

Třicátá Ji.hlava nabídne filmy, co změnily svět. I dokument o pobodání Rushdieho

Salman Rushdie v Berlíně (16. května 2024)

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava oslaví třicáté narozeniny. Jubilejní ročník nabídne od 23. října do 1. listopadu výrazné české i zahraniční dokumenty, retrospektivu filmařky a...

7. října 2026  11:58

Vichry jsou daleko, ale film ze světa Hry o trůny zná datum. V hlavní roli Henry Cavill?

Z třetí sezony Zaklínače na Netflixu

Autor slavné fantasy ságy Písně ledu a ohně George R. R. Martin si s dokončením šestého dílu s názvem Vichry zimy dává již léta na čas. Není jisté, zda se kniha vůbec kdy dostane na pulty...

7. října 2026  10:37

Vězeňský slang mě bavil. Ale pak už jsem hrozně chtěl domů, říká Kolečko o novince

Premium
Scenárista Petr Kolečko navštívil Sportfilm Festival Liberec. (4. října 2026)

Za mříže věznice zavede diváky nový seriál Oddíl B, který na konci týdne uvede platforma Oneplay. Za scénářem stojí Petr Kolečko, který opět spojil síly s režisérem Janem Prušinovským. Podle Kolečka...

7. října 2026

Přichází Minotaur či Spasení. Do kin míří výběr filmů z Benátek, Berlína a Cannes

Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje...

Přehlídka Be2Can, jež přináší to nejzajímavější z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes, vstoupí do třináctého ročníku. Od 7. do 14. října uvede distributor Film Europe ve vybraných kinech Česka...

7. října 2026  9:15

Česká literatura v hlavní roli. Frankfurtský knižní veletrh začíná

Záběr z příprav literárního festivalu ve Frankfurtu (5. října 2026)

Ve Frankfurtu na Mohanem začal ve středu největší knižní veletrh světa, na kterém se Česku dostalo speciální pocty se svou domácí tvorbou hostovat. Program, který potrvá až do neděle nabídne více než...

7. října 2026  6:25

Hanba, křičeli na Klempíře na festivalu ve Frankfurtu. Kritizovala i Denemarková

Ministr kultury Oto Klempíř přednesl projev na zahajovacím ceremoniálu...

Ministři kultury, kteří ničí kulturu a literaturu, přicházejí a odcházejí, kultura a literatura ale zůstávají. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká...

6. října 2026  19:45,  aktualizováno  21:54

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

„Fašistická“ výstava nebo exilový pop-art. Museum Kampa zve na Medka i Kunce

Výstava Pop Renaissance nabízí výběr děl malíře Milana Kunce. (2. října 2026)

Opomíjená sochařka, známý exilový malíř a zakázaní čeští umělci, jejichž tvorbu označili komunistické deníky za fašismus. Na tuto zdánlivě nesourodou kombinaci zve v rámci trojice nových výstav...

6. října 2026  16:30

Češi na Eurovizi: neuspěl Kabát, Kerndlová ani Karel Gott. Nejúspěšnější byl Josef

Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma...

Letošní ročník hudební soutěže Eurovize je zatím poslední, kterého se Česko zúčastnilo. Česká televize se kvůli rozpočtu ročníku 2027 nezúčastní. Kdo z českých zpěváků či skupin byl v Eurovizi...

6. října 2026  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.