Toyen či Šimotová, dámy s paletou. Pět českých malířek má letos výročí

Letošní rok přináší výročí pěti našich významných malířek, která za sebou následují po deseti letech. V březnu uběhlo dlouhých 130 let od narození tvůrkyně, která uměla krásně malovat děti, tedy Marie Fischerové Kvěchové, v září 1902 přišla na svět i v zahraničí vysoce ceněná Marie Čermínová neboli Toyen. V květnu zase uplynulo 110 let od narození Ludmily Jiřincové a v prosinci by se dožily stovky Květa a Jitka Válovy. Zajímavé příběhy ale měly i další.