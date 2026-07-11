Schippers byl v Nizozemsku oblíbenou nekonformní osobností a vytvářel absurdní a humorná díla, která zpochybňovala zažité představy o smyslu umění. Zemřel ve věku 83 let. Poprvé dílo Pindakaasvloer (Podlaha z arašídového másla) vytvořil v roce 1969.
„Není to fantastické, že tu všichni stojíme a díváme se na arašídové máslo?“ ptal se novinářů v roce 1997 v Utrechtu, kde Pindakaasvloer vystavil podruhé. Dílo bylo součástí série, v níž zakrýval podlahu různými věcmi, například solí či střepy skla.
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Budova Depot muzea Boijmans Van Beuningen v přístavním městě Rotterdam bude dílo vystavovat příští dva měsíce. Zaměstnanci muzea při vernisáži vyzvali návštěvníky, aby následovali vůni, která se linula kolem pokladny, tedy tři patra pod místem, kde je umělecké dílo vystaveno. Instalace však není vhodná pro každého. Cedule u vchodu muzea varuje návštěvníky s alergií na arašídy, že by do prostoru neměli vstupovat.
Dvěma zaměstnancům muzea trvalo minulý týden několik dní, než rozetřeli 40 kbelíků arašídového másla po šestiúhelníkové ploše o rozloze 25 metrů čtverečních. „Byla to spousta práce,“ popsal Leon Duenk, jeden ze dvou mužů, kteří umělecké dílo instalovali. Na podlaze výstavního sálu ho rozetřeli ve dvoucentimetrové vrstvě.
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Ještě před umělcovou smrtí muzeum a Schippers projednali, jak dílo v budoucnu znovu vytvořit. Vypracovali 20bodový plán, který mimo jiné obsahoval požadavek nanést arašídové máslo co nejhladčeji a nejnudněji, zapovídal také, aby na arašídovém másle kdokoli stál či ležel.
Zesnulý umělec nespecifikoval velikost ani tvar díla, arašídové máslo ale podle něj musí být jemné. Upřesnil také, že ideální je nizozemská značka Calvé, která muzeu arašídové máslo pro účely instalace následně darovala.
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Když bylo dílo vystaveno v roce 2011, několik návštěvníků do lepkavé instalace vkročilo. V roce 1997 pak skupina lidí vysypala na podlahu z arašídového másla 12 krajíců chleba a několik sáčků čokoládových posypek hagelslag, které se v Nizozemsku běžně jedí na chlebu k snídani. „Nevypadá to špatně,“ komentoval to tehdy Schippers a doplnil, že posypky byly naneseny s citem pro proporce a zručnou rukou.