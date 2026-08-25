Mansúrův nejslavnější obraz Velbloud s břemenem zobrazuje postaršího palestinského venkovana nesoucího na zádech podobu města Jeruzaléma. Mezi Palestinci je toto dílo mimořádně populární a jeho reprodukce visí v mnoha domácnostech.
„Poslední kapitola byla napsána,“ uvedli Mansúrovi blízcí v prohlášení oznamujícím jeho úmrtí. „Světu zanechává život naplněný krásou a vzpomínkami a odkaz, jenž bude uchován všemi, které ovlivnil. My jsme ztratili otce, který nám byl zdrojem lásky, síly i útočištěm,“ dodali.
Mansúr se narodil v roce 1947 v obci Bír Zajt ležící severně od Ramalláhu v tehdejší britské mandátní Palestině. Studium umění a designu dokončil v roce 1970 v Jeruzalémě. Získal řadu ocenění, mimo jiné cenu UNESCO za přínos arabské kultuře.
Palestinské ministerstvo kultury vzdalo Mansúrovi hold a označilo ho za pilíř současného palestinského výtvarného umění, jehož desítky let trvající tvorba se stala součástí „palestinské výtvarné a národní paměti“. Dílo Velbloud s břemenem se podle ministerstva stalo národní ikonou, svědkem palestinských dějin a strážcem identity.
|
Co je stát Palestina, kde se rozkládá a kdo mu vládne
„Když jsem to maloval, nemyslel jsem na to, že vytvářím symbol. Když se ale obraz proslavil mezi Palestinci a dalšími Araby, stal se slavnější než já,“ řekl Mansúr agentuře Reuters v roce 2014.
Originál olejomalby z roku 1973 byl pravděpodobně zničen v roce 1986 při americkém bombardování libyjského Tripolisu. Mansúr o mnoho let později namaloval druhou verzi obrazu, v níž udělal některé menší změny.