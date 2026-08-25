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Zemřel palestinský umělec Sulajmán Mansúr. Namaloval slavnou podobu Jeruzaléma

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  18:00

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Muž si prohlíží obraz Velbloud s břemenem od palestinského umělce Sulajmána Mansúra během předpremiéry pro média v rámci aukce moderního a současného arabského, íránského a tureckého umění pořádané aukční síní Christie’s v Dubaji. (15. března 2015) | foto: Profimedia.cz

Ve věku 79 let zemřel v pondělí jeden z nejznámějších palestinských výtvarných umělců Sulajmán Mansúr. Malíř a sochař, jehož dílo reflektovalo palestinské tradice i boj proti izraelské okupaci, skonal doma ve východním Jeruzalémě. Zprávu oznámila Mansúrova rodina.

Mansúrův nejslavnější obraz Velbloud s břemenem zobrazuje postaršího palestinského venkovana nesoucího na zádech podobu města Jeruzaléma. Mezi Palestinci je toto dílo mimořádně populární a jeho reprodukce visí v mnoha domácnostech.

„Poslední kapitola byla napsána,“ uvedli Mansúrovi blízcí v prohlášení oznamujícím jeho úmrtí. „Světu zanechává život naplněný krásou a vzpomínkami a odkaz, jenž bude uchován všemi, které ovlivnil. My jsme ztratili otce, který nám byl zdrojem lásky, síly i útočištěm,“ dodali.

Muž si prohlíží obraz Velbloud s břemenem od palestinského umělce Sulajmána Mansúra během předpremiéry pro média v rámci aukce moderního a současného arabského, íránského a tureckého umění pořádané aukční síní Christie’s v Dubaji. (15. března 2015)
Obraz Velbloud s břemenem palestinského malíře Sulajmána Mansúra
Sulajmán Mansúr, bez názvu, odhadovaná cena 120 000 – 180 000 liber. (6. listopadu 2025)
3 fotografie

Mansúr se narodil v roce 1947 v obci Bír Zajt ležící severně od Ramalláhu v tehdejší britské mandátní Palestině. Studium umění a designu dokončil v roce 1970 v Jeruzalémě. Získal řadu ocenění, mimo jiné cenu UNESCO za přínos arabské kultuře.

Palestinské ministerstvo kultury vzdalo Mansúrovi hold a označilo ho za pilíř současného palestinského výtvarného umění, jehož desítky let trvající tvorba se stala součástí „palestinské výtvarné a národní paměti“. Dílo Velbloud s břemenem se podle ministerstva stalo národní ikonou, svědkem palestinských dějin a strážcem identity.

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„Když jsem to maloval, nemyslel jsem na to, že vytvářím symbol. Když se ale obraz proslavil mezi Palestinci a dalšími Araby, stal se slavnější než já,“ řekl Mansúr agentuře Reuters v roce 2014.

Originál olejomalby z roku 1973 byl pravděpodobně zničen v roce 1986 při americkém bombardování libyjského Tripolisu. Mansúr o mnoho let později namaloval druhou verzi obrazu, v níž udělal některé menší změny.

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