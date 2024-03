Zemřel slavný sochař Richard Serra, kritici jeho dílo označovali za ohyzdné

Ve věku 85 let zemřel americký sochař Richard Serra, který se proslavil zejména svými obřími rezavějícími konstrukcemi. Informoval o tom deník The New York Times s odvoláním na sochařova právního zástupce. Podle amerického listu zemřel Serra v úterý ve svém domě ve státě New York na zápal plic.