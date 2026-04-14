Mezi českými umělci boduje Koťátková. V aukčních i výstavních síních vládne Bolf

Česko zná sto svých nejvýraznějších umělců na tuzemském výtvarném poli. Odborníci v rámci dvanáctého ročníku prestižního J&T Banka Art Index sestavili žebříček umělců, kterým již po sedmé vládne Eva Koťátková. Prvenství za domácí výstavní aktivitu si připsal Josef Bolf, který současně potvrdil mimořádný sběratelský zájem o jeho díla. Do první desítky se poprvé dostala i umělkyně Klára Hosnedlová, největší posun v pořadí zaznamenal Jakub Jansa.
Eva Koťátková, Přesazená, od 3 500 Kč, k dostání na 100ks

Eva Koťátková, Přesazená, od 3 500 Kč, k dostání na 100ks | foto: Archiv 100ks

Z pohledu zpracovávaného média vládnou malíři, kterých je v první stovce zastoupených celkem čtyřicet. Druhou nejpočetnější skupinou jsou sochaři či umělci jinak pracující s objektem, kterých je jedna pětina. V žebříčku celkově mezi tvůrci převládají muži, kterých se do stovky dostalo 68. (Kompletní přehled umělců najdete na oficiálním webu jtbank.art)

První tři pomyslné medailové příčky však patří ženám. Eva Koťátková si již posedmé drží v žebříčku první místo i díky nejvyššímu bodovému zisku za zahraniční výstavy, kde dlouhodobě patří k nejviditelnějším českým jménům. Následuje ji druhá Anna Hulačová, bronz v tomto případě patří umělkyni Kateřině Šedé. První desítku uzavírá Klára Hosnedlová, která do top 10 pronikla úplně poprvé.

Tuzemským výstavám vládne Bolf

V bodování za aktivitu českých výstav se napříč celým indexem tyčí na prvním místě Josef Bolf. Představil se například na rozsáhlé výstavě Budoucí minulost v Museu Kampa, kde se jeho díla prolínala s tvorbou Josefa Váchala. Současně potvrdil i mimořádný sběratelský zájem o jeho díla, když se stal aukčně nejprodávanějším českým autorem.

V loňském roce se v aukcích prodalo 19 jeho obrazů v celkové hodnotě 5,4 milionu korun. Nejvyšší dosažená cena byla 1,24 milionu Kč za dvoumetrové plátno s názvem Pod schody. V součtu sálových aukcí za roky 2016–2025 pak dosáhl obratu 18,9 milionu korun a předstihl tak dosavadní jedničku Krištofa Kinteru.

„Zatímco u Evy Koťátkové se potvrzuje dlouhodobá mezinárodní trajektorie, Josef Bolf letos připomíná, že domácí scéna umí být stejně rozhodující. J&T Banka Art Index nehodnotí umělecká díla ani nesleduje jejich cenu, zato velmi přesně ukazuje, na které umělce se nejvýznamnější instituce v posledních deseti letech zaměřují,“ říká Štěpánka Veselská z Art Servisu J&T Banky.

Nejvýraznější posun zaznamenal Jakub Jansa, který si polepšil ze 79. až na 46.-47. příčku, kterou sdílí s Ivanem Pinkavou. Výrazně bodoval projekty v zahraničí i na domácí scéně. Jansa bude navíc letos reprezentovat Česko na prestižním 61. bienále umění v Benátkách, kde představí spolu s dvojicí Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko.

Nová jména i dravé mládí

Do první stovky letos vstoupilo i 11 nových jmen. Poprvé se zde objevil třeba Jakub Janovský, který se představil samostatnou výstavou v německém muzeu Kunstverein Pforzheim. Dále pak Vojtěch Kovařík, Karíma Al-Mukhtarová, Hynek Martinec nebo Richard Štipl.

Žebříček J&T Banka Art Index už dvanáct let mapuje, jak se mění postavení českých výtvarníků na umělecké scéně. Zaměřuje se na umělce narozené po roce 1960, kteří se dokážou prosadit prostřednictvím výstavních a dalších profesních úspěchů. Necelou polovinu tvoří umělci narození v 80. letech minulého století. Třetinou jsou zastoupeni tvůrci, jejichž datum narození spadá do 70. let.

„První stovka se generačně pomalu mění. Autoři narození v osmdesátých letech už nejsou ‚nastupující‘ vlnou, ale pevnou páteří scény. Do špičky začínají pronikat stále více i autoři narození v 90. letech. Jejich nejslibnější představitelkou je Klára Hosnedlová, která letos poskočila už na desátou příčku,“ říká šéfredaktor portálu Artplus.cz Jan Stuchlík.

Mezi českými umělci boduje Koťátková. V aukčních i výstavních síních vládne Bolf

Eva Koťátková, Přesazená, od 3 500 Kč, k dostání na 100ks

Česko zná sto svých nejvýraznějších umělců na tuzemském výtvarném poli. Odborníci v rámci dvanáctého ročníku prestižního J&T Banka Art Index sestavili žebříček umělců, kterým již po sedmé vládne Eva...

14. dubna 2026  16:58

