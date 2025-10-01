On by je nepůjčil. Výstava Smetanova díla nabídne kromě Rákosníčka i osobní malby

Autor: ,
  8:30
Výstava Zdeněk Smetana a jeho světy o tvůrci nezapomenutelných postaviček jako skřítci Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček nebo psík Špagetka představí kromě tvorby pro děti poprvé uceleně také jeho osobní malby, které považoval za intimní záležitost. Výstava k nedožitým 100. narozeninám významného výtvarníka, animátora a režiséra potrvá v pražské Holešovické tržnici až do 31. března 2026.

„Český animovaný film by bez Smetany vypadal dnes úplně jinak. Jeho filmy v sobě kombinovaly srozumitelnost, cit pro vyprávění a výtvarno,“ řekl o tvůrci Malé čarodějnice kurátor výstavy Jan Bubeníček, který se sám animovanému filmu věnuje a v roce 2022 obdržel Českého lva za nejlepší animovaný film za snímek Myši patří do nebe.

Podle teoretičky a kritičky umění Venduly Fremlové představuje výstava jedinečnou příležitost zhlédnout jeho tvorbu uceleně. Smetana totiž také do šuplíku maloval. Tuto volnou tvorbu lze rozdělit na krajiny, zátiší a portréty. Právě portréty členů rodiny patří k oblíbeným obrazům jeho dcery Petry Kotrlíkové.

Ze zahájení výstavy výtvarníka, animátora a režiséra Zdeňka Smetany s názvem Zdeněk Smetana a jeho světy (30. září 2025)
Ze zahájení výstavy výtvarníka, animátora a režiséra Zdeňka Smetany s názvem Zdeněk Smetana a jeho světy (30. září 2025)
Ze zahájení výstavy výtvarníka, animátora a režiséra Zdeňka Smetany s názvem Zdeněk Smetana a jeho světy. Na snímku dcera výtvarníka Petra Kotrlíková (30. září 2025)
Ze zahájení výstavy výtvarníka, animátora a režiséra Zdeňka Smetany s názvem Zdeněk Smetana a jeho světy. Na snímku dcera výtvarníka Petra Kotrlíková (30. září 2025)
23 fotografií

„Tatínek byl estét a to se promítalo do všeho, co dělal. Například nešli jsme do lesa, ale do sasankového lesa,“ řekla o svém tatínkovi Kotrlíková.

Součástí výstavy jsou i animační a výtvarné dílny, při nichž si děti mohou vyrobit vlastní krátkou animaci nebo plakát. Vstupenku si diváci musí koupit samostatně v předprodeji na dané datum.

Smetana pocházel z pražské úřednické rodiny, která ho už od dětství v kreslení a malování podporovala. S kresleným filmem začal krátce po druhé světové válce. Do studia Bratři v triku, založeného Jiřím Trnkou, přišel v roce 1946 - a už zůstal. Naučil se ale všechny profese, léta dělal kreslíře a animátora. Velké zkušenosti získal díky americké zakázce na tucet dílů seriálu Tom a Jerry, které v Praze vznikly na počátku 60. let.

Před 100 lety se narodil tvůrce Rákosníčka, Křemílka a Malé čarodějnice

Později sám natočil řadu děl zvaných morality, největší vášní pro něj byla ale tvorba pro děti. Po Pohádkách z mechu a kapradí, jak se správně jmenují příběhy Křemílka s Vochomůrkou, přišel Rákosníček (1977), Malá čarodějnice (1984) nebo Radovanovy radovánky (1989). Koncem 80. let ve svém pracovním tempu zvolnil. Výtvarnému umění sice úplně vale nedal, až do své smrti v únoru 2016 ale tvořil především volnou grafiku.

Smetana se narodil 26. července 1925 v Praze, kde také 25. února 2016 ve věku 90 let zemřel.

30. července 2025

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Vysíláme

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

On by je nepůjčil. Výstava Smetanova díla nabídne kromě Rákosníčka i osobní malby

Výstava Zdeněk Smetana a jeho světy o tvůrci nezapomenutelných postaviček jako skřítci Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček nebo psík Špagetka představí kromě tvorby pro děti poprvé uceleně také jeho...

1. října 2025  8:30

Šifra mistra Leonarda, nebo Da Vinciho kód? Boj o název kdysi rozdělil fanoušky Dana Browna

Šifra mistra Leonarda téměř okamžitě katapultovala Dana Browna mezi nejprodávanější světové autory. Proč nakladatelství zvolilo jiný název českého překladu jeho nejslavnější knihy a kolik výtisků se...

1. října 2025

Poslední rozloučení s Claudií Cardinalovou. Na pohřeb v Paříži dorazily stovky lidí

Stovky lidí se v Paříži naposledy rozloučily s francouzsko-italskou herečkou Claudií Cardinalovou. Obřad v kostele svatého Rocha se konal bez květin a proslovů, jak si přála rodina zesnulé....

30. září 2025  18:24

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

30. září 2025  15:39

RECENZE: Konec iluzí. Nahoře je nebe, v dolině já a máma bůhvíkde

65 % Premium

Celovečerní debut Kataríny Gramatové Nahoře nebe, v dolině já měl světovou soutěžní premiéru v Tokiu a evropskou při zvláštním uvedení v Karlových Varech. Rozhodně však nejde o film určený výhradně...

30. září 2025

Maggie měla před dvaceti lety pravdu. Simpsonovi se dočkají druhého filmu

Filmové pokračování oblíbeného animovaného seriálu o žluté rodince přijde do kin po dvou dekádách od uvedení prvního dílu. Produkce oznámila novinku na oficiální instagramovém účtu. Premiéru plánuje...

30. září 2025  12:20

Z milionů miliardy. AI odhalila, že obraz považovaný za kopii Caravaggia je originál

Obraz Loutnista od italského barokního malíře Caravaggia existuje ve třech verzích. Dosud se za originál považovaly verze vystavené v petrohradské Ermitáži a newyorském Metropolitním muzeu. Studie...

30. září 2025  10:49

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

30. září 2025  10:15

Konec jedné ságy. Na Colours of Ostrava dorazí duo Twenty One Pilots

Americká skupina Twenty One Pilots je prvním potvrzeným interpretem Colours of Ostrava, jehož 23. ročník hostí Dolní Vítkovice od 15. do 18. července 2026. Dvojice Tyler Joseph a Josh Dun v Ostravě...

30. září 2025  9:23

Smějeme se s magicky přitažlivou Claudií. Herečkou psychologicky složitých postav

Když myslím na nedávno zemřelou Claudii Cardinale, jejíž pohřeb bude dnes v Paříži, vybaví se mi hlavně její role ve filmech Luchina Viscontiho. Krasavice Angelika v Gepardovi, mladá židovská žena...

30. září 2025  9:02

RECENZE: Müllerovo nové album jede bez nehod, obnovenému Banketu schází jen hit

Premium

Od zpěváka Richarda Müllera jsme se dočkali už nejednoho překvapení, ale že se po pětatřiceti letech od vydání desky Vpred? vrátí ke značce Banket a vydá nové studiové album předpokládal asi málokdo....

30. září 2025

A rozzuřený dav povstane. Čarodějka láká trailerem na epickou druhou část

Muzikálový fantasy snímek Čarodějka získal Oscary za nejlepší výpravu a nejlepší kostýmy. Na dalších osm byl nominován včetně nejlepších hereček v hlavní roli i vedlejší roli. Epický závěr Čarodějka:...

29. září 2025  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.