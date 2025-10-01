On by je nepůjčil. Výstava Smetanova díla nabídne kromě Rákosníčka i osobní malby

„Český animovaný film by bez Smetany vypadal dnes úplně jinak. Jeho filmy v sobě kombinovaly srozumitelnost, cit pro vyprávění a výtvarno,“ řekl o tvůrci Malé čarodějnice kurátor výstavy Jan Bubeníček, který se sám animovanému filmu věnuje a v roce 2022 obdržel Českého lva za nejlepší animovaný film za snímek Myši patří do nebe.
Podle teoretičky a kritičky umění Venduly Fremlové představuje výstava jedinečnou příležitost zhlédnout jeho tvorbu uceleně. Smetana totiž také do šuplíku maloval. Tuto volnou tvorbu lze rozdělit na krajiny, zátiší a portréty. Právě portréty členů rodiny patří k oblíbeným obrazům jeho dcery Petry Kotrlíkové.
„Tatínek byl estét a to se promítalo do všeho, co dělal. Například nešli jsme do lesa, ale do sasankového lesa,“ řekla o svém tatínkovi Kotrlíková.
Součástí výstavy jsou i animační a výtvarné dílny, při nichž si děti mohou vyrobit vlastní krátkou animaci nebo plakát. Vstupenku si diváci musí koupit samostatně v předprodeji na dané datum.
Smetana pocházel z pražské úřednické rodiny, která ho už od dětství v kreslení a malování podporovala. S kresleným filmem začal krátce po druhé světové válce. Do studia Bratři v triku, založeného Jiřím Trnkou, přišel v roce 1946 - a už zůstal. Naučil se ale všechny profese, léta dělal kreslíře a animátora. Velké zkušenosti získal díky americké zakázce na tucet dílů seriálu Tom a Jerry, které v Praze vznikly na počátku 60. let.
|
Před 100 lety se narodil tvůrce Rákosníčka, Křemílka a Malé čarodějnice
Později sám natočil řadu děl zvaných morality, největší vášní pro něj byla ale tvorba pro děti. Po Pohádkách z mechu a kapradí, jak se správně jmenují příběhy Křemílka s Vochomůrkou, přišel Rákosníček (1977), Malá čarodějnice (1984) nebo Radovanovy radovánky (1989). Koncem 80. let ve svém pracovním tempu zvolnil. Výtvarnému umění sice úplně vale nedal, až do své smrti v únoru 2016 ale tvořil především volnou grafiku.
Smetana se narodil 26. července 1925 v Praze, kde také 25. února 2016 ve věku 90 let zemřel.
|
30. července 2025