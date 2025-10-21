Zprávu potvrdil kunsthistorik Milan Dospěl, který s výtvarníkem spolupracoval a pracuje na jeho monografii.
„Byl jeden z nejdůležitějších průkopníků strukturální abstrakce na přelomu 50. a 60. let. Sion a další studenti v té době se vzepřeli oficiálním trendům a dělali něco, co bylo režimu hodně nepohodlné a nepříjemné. Za výstavy jim hrozilo vyhození ze školy. Dělat svobodnou tvorbu v té době představovalo kusy odvahy,“ řekl Dospěl.
Celá Sionova tvorba měla podle Dospěla humanistický podtext, zajímal se o svobodu projevu, vzdor proti totalitě. Jeho otec byl zatčený gestapem kvůli tomu, že byl za druhé světové války v odboji. Jako malý chlapec ho viděl, když ho odváděli a už ho nikdy neviděl. „Z doby války pochází také iniciační zážitek s kresbou idylické krajiny místního malíře Josefa Václava Síly potřísněnou mozkem německého vojáka během přestřelky s partyzány,“ píše se na české Wikipedii, která věnuje Sionovu životu a tvorbě obsáhlé heslo.
„Jeho dílo v sobě nese humanistický základ a zájem o člověka, důležitost demokratické společnosti,“ uvedl dále pro ČTK kunsthistorik Dospěl.
Sion se narodil 12. dubna 1938 v Poličce. Absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně a potom Akademii výtvarného umění v Praze. V Praze zůstal skoro celý život. „Do roku 1986 žila v Poličce jeho maminka, kterou intenzivně navštěvoval. Někdy v roce 2016 na podzim se přesunul natrvalo do Poličky, bylo to pro něj takové rekapitulační období,“ řekl Dospěl.
Kunsthistorik se Sionem pracoval na třech katalozích, které jsou základem pro monografii jeho malířských a kreslířských děl. Výtvarníkovo dílo je rozsáhlé, knihu chce Dospěl vydat do dvou let, řekl.
Na Sionovu tvorbu a osobnost vzpomínal básník a publicista Miloš Doležal. „Zbýšu jsem poznal v Praze a později na Vysočině, natáčel s ním pro rozhlas, jezdili jsme za ním občas s Tomem Mazalem. Jeho vyhraněnost byla pevná,“ napsal na facebooku. Dodal, že socialistický realismus byl pro Siona klecí, ze které rychle utekl k existenciální abstrakci a informelu.
Nedávno Národní galerie ve Veletržním paláci zahájila Sionovu komorní výstavu, kde lidé uvidí jeho stěžejní práce z let 1959 až 1960, vernisáže se výtvarník ještě zúčastnil. Díla malíř galerii daroval. „Zbyšek Sion byl velmi velkorysý v darování svých děl do veřejných institucí. Před lety odkázal většinu svých děl městu. Bude pečovat o jeho výtvarnou pozůstalost,“ uvedl Dospěl.
Starosta Jaroslav Martinů ČTK řekl, že město nejspíš udělí Sionovi na návrh veřejnosti čestné občanství.