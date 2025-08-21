Mrtvému praseti tváří v tvář. V Bechyni umění člověka nenechá chladným

Monika Zavřelová
  8:30
Kdybyste do Bechyně sezvali všechny, kteří se do její historie v průběhu staletí otiskli, ocitli byste v dost zajímavé společnosti. Od Přemysla Otakara II., Petra Voka přes Františka Křižíka až po Jana Kačera nebo Davida Černého. A to je jen zlomek z těch, co si zaslouží zmínku. Toto jihočeské město, jeho skalnaté krásy, malebný zámecký areál, řemeslná tradice i jihočeská malebnost po staletí přitahovala silné osobnosti a talent. Jinak tomu není ani dnes. Obzvlášť, když přijde řeč na umění.
Sochařský park Zámku Bechyně - dílo Jana Kadlece PIG (2025)

Sochařský park Zámku Bechyně - dílo Jana Kadlece PIG (2025) | foto: Miloš Vatrt

Sochařský park Zámku Bechyně - dílo Jana Kadlece PIG (2025)
Sochařský park Zámku Bechyně - dílo Davida Černého (2025)
Sochařský park Zámku Bechyně - dílo Tonyho Cragga Castor and Pollux (2025)
Výstava Lidskost/Humanity v galerii v Zámecké sýpce na Zámku Bechyně (2025)
14 fotografií

Nicole Stava, zkušená znalkyně umění a spolumajitelka bechyňského zámku i panství, do jihočeského města poprvé zavítala v dětství společně s rodiči, kteří žili dlouhá léta v emigraci ve Švýcarsku. V devadesátých letech se rozhodli ujmout správy zámku, jehož historie sahá až do dvanáctého století, a vrátit mu původní podobu poznamenanou dekádami režimních zásahů.

„Oproti ostatním zámkům jsme měli tak trochu štěstí v neštěstí, protože zdejší prostory využívala jako své letní sídlo Akademie věd. Nestal se z toho proto prasečák, jako tomu bylo třeba jinde, ale přesto jsme měli co napravovat,“ podotýká. V dezolátním stavu byla třeba zámecká jízdárna (dnes kapacitně největší multifunkční sál v jižních Čechách), zachraňovala se i sýpka, kterou dnes místo obilí plní umění a svou péči si vyžádaly třeba také nástěnné malby ve svatebním sále Petra Voka, které se režim rozhodl svého času konzervovat velmi svérázným způsobem.

V současnosti zámek sice nadále vyžaduje notnou dávku pozornosti, majitelé a jejich kolegové už se však mohou zaobírat i „příjemnějšími starostmi“. Třeba jak kultivovat uměním zdejší prostory, venkovní i vnitřní. Návštěvník se díky tomu nesetkává se sochou či instalací pouze v galerii či v rámci prohlídky – narazí na něj prakticky okamžitě, ještě než vstoupí do samotného areálu zámku.

Jde o zvědavost a setkání

„Je pro mě důležité, že se tu lidé, kteří by jen tak nepřišli do styku se současným uměním, seznamují s tvorbou předních světových i domácích umělců,“ říká Stava, která mimo jiné působila osm let jako senior konzultant pro rozvoj podnikání v aukční síni Christie’s v Praze, Vídni a Londýně a do „jejího kraje“ ji zpět nasměrovala láska.

Původně se Nicole Stava chtěla umění věnovat přímo. Studovala na místní Střední uměleckoprůmyslové škole, dříve Střední průmyslové škole keramické, kterou mimo jiné navštěvoval také Otto Gutfreund, Karel Roden, zmiňovaný Jan Kačer nebo Karel Kryl. „Naštěstí jsem si včas uvědomila, že nemám tak velký talent a mentální nastavení, abych se tomu oboru dál věnovala,“ směje se Nicole. Umění se tak věnuje z druhé strany a s radostí přispívá k jeho osvětě i prodeji.

Vzpomíná třeba, jak zde letos do parku společně s kolegou rybářem instalovali dílo věhlasného amerického minimalisty Carla Andreho – 97 ocelovou linii pro profesora Ladoise (jednoduše řečeno prostě dlouhý ocelový chodník) a zatímco ona hořela nadšením, kolega se nemohl přestat pozastavovat nad tím, proč jí pokládání používaných ocelových plátů, které přicestovaly odkudsi ze zahraničí, činí takovou radost.

Proč to zmiňuji? Nad Andreho dílem (najdete ve fotogalerii) se pozastavovali také další návštěvníci, jak jsem sama byla svědkem. Právě „takováto záhada“ je však přivedla k zamyšlení nad tím, co to v té trávě vlastně vidí a s pomocí Googlu své rozhledy možná jednou provždy rozšířili o jméno globálně ceněného sochaře.

Sochařský park Zámku Bechyně - dílo Jana Kadlece PIG (2025)

O něco „divácky stravitelnější či čitelnější“ je pak třeba protější práce Jana Kadlece nazvaná PIG, ze které na diváka dolů zcela nepokrytě hledí vypreparované prase stojící na vozíku visícím ze skokanského můstku. Paralelu k politice, osudu politiků či čemukoliv dalšímu, nechť si už každý v díle nalezne sám.

Tématem, které letos spojuje umění vystavené na Zámku Bechyně, je po ročnících věnovaných svobodě nebo lidských právech – lidskost. Lidskost vnímaná z různých perspektiv: vztahové, historické, společenské, sexuální, fyzické… V přízemí galerie se nad ním zamýšlí zahraniční autoři, jejichž díla zámku zapůjčila spřízněná Galerie Konrad Fischer. Setkáte se tu s tvorbou Richarda Langa, Rity McBride nebo Edith Dekyndt.

Kdo by snad zatoužil po více „povědomých jménech“ stačí se vydat o patro výše, kde je k vidění výběr z rodinné sbírky Stavových (původní rodinné jméno je Šťáva, pozn. red.) – setkáte se tu s pracemi Pabla Picassa, Joana Miró, Maxe Ernsta či Le Corbusiera. Rodina začala sbírku budovat v emigraci a některé kusy do výstavy její členové dočasně přemístili ze svých vlastních obývacích pokojů a pracoven. Což vedlo třeba k nečekanému a velice funkčnímu setkání místní bechyňské keramiky s obrazy populárního španělského spoluzakladatele kubismu Picassa.

Výstava Lidskost/Humanity v galerii Zámecká sýpka Zámku Bechyně (2025)

Velkým lákadlem jsou i tuzemští autoři – Michael Rittstein, Josef Bolf, Krištof Kintera, Dana Bartoníčková, Roman Šedina nebo David Černý a Maxim Velčovský – po dílech posledních dvou zmíněných budete navíc možná muset trochu více zapátrat. A jednu instalaci najdete taky pouze jako součást zámecké prohlídkové trasy. Jejím autorem je Ital Michelangelo Pistoletto, letos prý horký kandidát na Nobelovu cenu míru.

Kromě umění vizuálního na Zámek Bechyně pravidelně přijíždí také umění hudební či divadelní - letos to bude třeba ještě koncert Marie Rottrové v sobotu 27. září.

A až budete hotovi s poznáváním i kulturou, vyrazte si své zážitky probrat nedaleko - třeba na zcela geniální koláč a kávu do Kavárny za branou, dolů pod zámek k Výčepu U splavu nebo na nejjemnější svíčkovou v Restauraci Špajz. Stojí to za to. Jen si trochu pospěšte – na zámku je otevřeno do 21. září.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: umění

Nejčtenější

KVÍZ: Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?

Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé...

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci

V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce...

KVÍZ: Nejen Rebelové a Requiem pro panenku. Znáte dobře filmy jubilanta Renče?

V neděli 17. srpna oslaví 60. narozeniny režisér a příležitostný herec Filip Renč, autor filmů jako Requiem pro panenku, Rebelové, Hlídač č. 47 nebo životopisné Lídy Baarové. Pokud máte dojem, že se...

Pod vlivem drog vznikla skvělá hudba, ale mě by to odrovnalo, říká Ondřej Soukup

Premium

Hudebník a skladatel Ondřej Soukup má na kontě řadu hitů, za filmovou hudbu dva České lvy, byl autorem i té v oscarovém Koljovi. Od premiéry jeho veleúspěšného muzikálu Johanka z Arku letos uplyne...

Mrtvému praseti tváří v tvář. V Bechyni umění člověka nenechá chladným

Kdybyste do Bechyně sezvali všechny, kteří se do její historie v průběhu staletí otiskli, ocitli byste v dost zajímavé společnosti. Od Přemysla Otakara II., Petra Voka přes Františka Křižíka až po...

21. srpna 2025  8:30

Sex Pistols na Rock for People neoslnili, předčí je jejich bývalý zpěvák na TrutnOFF 2025?

V areálu Bojiště v Trutnově otevře brány fanouškům festival TrutnOFF Open Air od 21. do 24. srpna 2025. Letošní ročník je věnován připomínce „Anděla z Dachau“, výročí 80 let od konce 2. světové války...

21. srpna 2025

Mladí s jinou sexuální orientací to dnes mají mnohem snazší, míní herec Sklenář

Premium

Přemýšlivý a zadumaný intelektuál. Zároveň vtipný vypravěč a bavič, živelný extrovert, jenž klidně na fotografy vystrčí holý zadek. Herec a zpěvák Jan Sklenář je lehce poťouchlým duchem v muzikálu...

20. srpna 2025

Blíží se český ponurý thriller Stvůry. Ani herci Hádek s Ryškou netušili, kdo je vrah

Napínavý příběh s ponurou atmosférou a nečekanými zvraty. To slibuje snímek Stvůry, který vychází ze stejnojmenné knižní předlohy od Kristýny Trpkové. Krimithriller režiséra Jana Těšitele uvidí...

20. srpna 2025  16:17

Útěk ze stínu Padesáti odstínů. Krásná Dakota Johnsonová obsadila naše kina

Premium

Ač dcera slavných herců stála před kamerou už jako školačka, proslulost jí přinesla až erotická trilogie Padesát odstínů šedi, temnoty a svobody. První díl točila Dakota Johnsonová v pětadvaceti,...

20. srpna 2025

Pankáč a prezident. Začíná festival TrutnOFF, nabídne dívčí metal i bohoslužby

Ve čtvrtek 21. srpna odstartuje v Trutnově 41. ročník festivalu TrutnOFF. Letos jej pořadatelé věnovali 80 letům od konce druhé světové války a připomínce srpnových událostí roku 1968. Podpořil ho i...

20. srpna 2025  10:32

RECENZE: Nové album Maroon 5 je na omak příjemné, ale záhy začne obtěžovat

Na žánrových škatulkách nezáleží. Americkou šestici Maroon 5 jsme v začátcích mohli vnímat jako rockovou, nebo spíše pop rockovou, abychom byli přesní, ale postupem času se jejich zvuk obrousil do...

20. srpna 2025  7:30

Přišla jsem si jako ošklivá holka, zrzavá, divná… Peklo. Anna Kameníková vzpomíná

Premium

Díky své netuctové tváři i díky odvaze, se kterou mění vizáž, vypadá skoro na každé fotce jinak. A většinou jí to velmi sluší. Přesto si herečka Anna Kameníková Linhartová musela pracně budovat...

19. srpna 2025

Czech Press Photo startuje svůj 31. ročník. Otevírá se regionům, ale i evropské tvorbě

V září začíná přihlašování do 31. ročníku fotografické soutěže Czech Press Photo. Fotografie mají za cíl představit veřejnosti významné události uplynulého roku pohledem českých profesionálních...

19. srpna 2025  14:23

Podivný zvuk, či střelba na koncertě? Deep Purple znovu vydali legendární živé album

Premium

Existuje několik rockových koncertních alb, z jejich drážek vyzařuje něco magického. Jedním z takových je dvojalbum Made in Japan britské skupiny Deep Purple. Aktuálně je znovu na pultech v novém...

19. srpna 2025

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

První posadila děti do květináčů. Mé dílo považovali za kýč, vzpomíná fotografka

Australská fotografka Anne Geddesová svými snímky miminek v 90. letech zaujala svět. Objevily se i v seriálu Přátelé. Nyní prezentuje svou první retrospektivní výstavu v Německu a promlouvá o své...

19. srpna 2025  9:20

KVÍZ: Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?

Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé...

vydáno 19. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.