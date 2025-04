ZÁPADNÍ, STŘEDNÍ A JIŽNÍ ASIE. © Samar Abu Elouf, pro The New York Times. Název: Mahmoud Ajjour, devět let. Fotografka Samar Abu Elouf byla sama evakuována z Gazy v prosinci 2023. Nyní žije ve stejném bytovém komplexu jako Mahmúd v Dauhá, kde dokumentuje několik těžce zraněných Gazanů, kteří se stejně jako Mahmúd dostali na ošetření. Dauhá, Katar, 28. června 2024. | foto: World Press Photo