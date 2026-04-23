World Press Photo vyhrál záběr boje s ICE. Podívejte se na všechny oceněné snímky

Tomáš Šťástka
  11:01
Fotografií roku 2025 v prestižní soutěži World Press Photo se stal záběr americké fotografky Carol Guzy zachycující emoce ekvádorské rodiny po zásahu agentů ICE během imigračního řízení. V galerii si můžete prohlédnout všechny snímky loňského roku, které porota ocenila jednou z cen.

VÍTĚZ REGIONU SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA - Série - Zatýkání ze strany ICE u newyorského soudu © Carol Guzy, ZUMA Press: Zoufalé dívky se snaží dostat ke svému otci Luisovi, kterého zadržela imigrační služba ICE. | foto: World Press Photo

„Luisovy zdrcené dcery se tisknou k otci, zatímco agenti Imigrační a celní policie (ICE) ho zadržují po imigračním řízení v New Yorku, stát New York, Spojené státy americké.“ Tak zní oficiální popisek fotografie, která se podle poroty prestižní soutěže World Press Photo stala Fotografií roku 2025.

Snímek nafotila americká fotografka Carol Guzy pro ZUMA Press. Zachytila na něm emoce jedné ekvádorské rodiny poté, co byl otec Luis v New Yorku zadržen agenty ICE během imigračního řízení.

„Prosím, pochopte, že sem přicházíme za lepšími příležitostmi, a to nejen pro nás, ale i pro naše děti,“ uvedla podle stránek World Press Photo Louisova manželka Cocha poté, co jej agenti ICE zadrželi po jednání u imigračního soudu v newyorské federální budově. „Luis, ekvádorský migrant žijící v Bronxu, byl jediným živitelem rodiny. Podle jeho rodiny nemá žádný záznam v trestním rejstříku. Cocha a jejich tři děti – ve věku sedm, 13 a 15 let – zůstaly neutišitelné, čelí okamžitým finančním potížím a hlubokému emocionálnímu traumatu,“ upřesňuje zpráva o vítězné fotografii.

Soutěž World Press Photo zveřejnila výsledky za loňský rok.
VÍTĚZ REGIONU ASIE - Dlouhodobé projekty - Zneužité vzdělávání © Diego Ibarra Sánchez: Studenti kráčí do základní školy Miadad ve vesnici Khartanai. Stovky dětí po celém Afghánistánu urazí pěšky dlouhé vzdálenosti, aby se dostaly do školy.
VÍTĚZ REGIONU ASIE - Dlouhodobé projekty - Zneužité vzdělávání © Diego Ibarra Sánchez: Mladá syrská žena navštěvuje školu na předměstí Arsalu (Libanon).
VÍTĚZ REGIONU ASIE - Dlouhodobé projekty - Zneužité vzdělávání © Diego Ibarra Sánchez: Extremisté spálili stovky učebnic ve škole Haniho Hakufa. Nejméně čtvrtina syrských škol byla poškozena nebo zničena.
VÍTĚZ REGIONU ASIE - Dlouhodobé projekty - Zneužité vzdělávání © Diego Ibarra Sánchez: Žákyně během výuky ve své škole (Pákistán), na kterou 21. prosince 2012 zaútočil Taliban.
138 fotografií

Porota odhalila ještě dva snímky, které se spolu s vítěznou fotografií dostaly do pomyslného finále.

Vítězné fotografie letošního ročníku opět vzešly z dříve oznámených vítězů jednotlivých regionů. Soutěž World Press Photo totiž už několik let místo nominací vybírá vítěze šesti světových regionů: Afriky, Asie, Evropy, Severní + Střední Ameriky, Jižní Ameriky a Jihovýchodní Asie + Oceánie. Systémem se snaží odstranit někdejší kritizovanou disproporčnost nominací. Ještě v roce 2021 totiž jen sedm procent nových účastníků pocházelo z Jižní Ameriky, pět z jihovýchodní Asie a Oceánie a pouhá tři procenta z Afriky.

Vítězové regionů vzešli z celkem 57 376 fotografií, které přihlásilo 3 747 fotografů ze 141 zemí. „Toto je rozhodující okamžik – pro demokracii, pro pravdu, pro otázku, co jsme jako společnost ochotni vidět a pojmenovat a co jsme naopak ochotni ignorovat. Fotografové, kterým se zde dostává uznání, svou úlohu splnili. Zaznamenali to. Nyní je řada na nás, abychom se na to podívali,“ uvedla za porotu režisérka Kira Pollacková, která má za sebou práci pro TIME, Vanity Fair a magazín The New York Times.

„Mám hluboký respekt k pečlivému přístupu, který stojí za každým příběhem, jenž jsme ocenili. Věřím, že snaha poroty je – a i nadále bude – zdrojem důvěry veřejnosti ve World Press Photo,“ dodala k výsledkům výkonná ředitelka soutěže Joumana El Zein Khoury.

Vítěz takzvané Press Photo of the Year 2026 a taktéž dva finalisté byli ve čtvrtek vyhlášeni na tiskové vernisáži v nizozemském Amsterdamu, kde také putovní výstava započne. K vidění bude například v Římě, Londýně, Vídni, Berlíně nebo Budapešti.

Odměna pro vítěze

Jak uvádí oficiální zpráva soutěže, autor Fotografie roku obdrží 10 tisíc eur. Všichni tři finalisté navíc získají fotoaparát FUJIFILM GFX100 II se dvěma bateriemi (NP-W235) a jednou nabíječkou (BC-W235) a podle vlastního výběru buď dva objektivy FUJINON GF, nebo digitální fotoaparát s pevným objektivem FUJIFILM GFX100RF a objektivem FUJINON GF – v celkové maloobchodní hodnotě přes 340 tisíc korun (v závislosti na zvolených variantách).

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

Padělky slavných autorů prodával za miliony. Nyní u nás vystavuje vlastní práci

Německý umělec Wolfgang Beltracchi, který se proslavil jako padělatel umění.

Kontroverzní německý malíř a slavný padělatel umění Wolfgang Beltracchi bude poprvé vystavovat v Praze. Tentokrát ale nikoli jako padělatel, nýbrž jako autor vlastních děl. V Obecním domě uvede...

23. dubna 2026  9:50

To je sakra na kazetě? Jak se Bebe Rexha dostala k nejslavnějšímu hitu Faithless

Zpěvačka a skladatelka Bebe Rexha

Americká zpěvačka Bebe Rexha válcuje svou nedávno vydanou skladbou New Religion rádia i hudební žebříčky. A není také divu, hlavní motiv bude posluchačům nejspíš velmi povědomý. Pro svou novou píseň...

23. dubna 2026  8:30

Český klavírista Schulmeister získal cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Klavírista Jan Schulmeister (duben 2026)

Mladý český klavírista Jan Schulmeister dnes získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž...

23. dubna 2026  6:31

Komisař Moulin šokoval krutostí, soud dal seriálu zákaz. Z Réniera ale udělal legendu

Premium
Někdy se lidé v průběhu let hodně změní, to ale nebyl Yvesův případ. Byl to...

Seriál o svérázném a neohroženém policistovi slaví letos padesátiny. Yvesi Rénierovi, představiteli hlavní role, přinesl nehynoucí slávu.

22. dubna 2026

Předpověděl jsem AI, znechutila mi psaní, přiznává Neff. Neviditelný pes slaví 30 let

Komentář
Ondřej Neff, podcast Staří bílí muži

Dnešní díl podcastu Staří bílí muži se vrátil k počátkům internetu u nás. Speciálním hostem byl spisovatel a zakladatel webu Neviditelný pes Ondřej Neff. Věděl, že svým webem buduje budoucnost? Spolu...

22. dubna 2026  16:32

Kanye West přece jen v Praze? Koncert kontroverzního rapera plánují v Chuchli

Raper Ye (Kanye West), 25. listopadu 2022

Kontroverzní americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, by mohl letos v létě přeci jen vystoupit v Praze. Koncert se podle dostupných informací připravuje na koňském závodišti v Chuchle Aréně,...

22. dubna 2026  16:22

RECENZE: Mrtvoly, strach, hysterie. Král napětí nevyměkl a znovu vysílá své vojsko

Premium
Fenomenální spisovatel Stephen King (2013)

Spisovatel Stephen King je doma nejvíc v žánru hororu, ale zvládá na výbornou taky příběhy mysteriózní, thrillerové nebo prostě detektivní. Někam na pomezí detektivky a thrilleru patří i jeho...

22. dubna 2026

Diana Ross vystoupí poprvé před českým publikem, v létě zazpívá v Plzni

Zpěvačka Diana Ross v Plzni

V červenci se Česko, konkrétně Plzeň, stane dějištěm mimořádné hudební události. Vůbec poprvé tam totiž vystoupí jedna z největších a nejvlivnějších osobností světové hudby Diana Ross. Poprvé v...

22. dubna 2026  13:55

Svět knihy navštíví i nobelista Gurnah, prezident Pavel se setká se Snyderem

Nobelovu cenu za literaturu v roce 2021 získal Abdulrazak Gurnah.

Na festival Svět knihy Praha, který se uskuteční od 14. do 17. května v areálu Výstaviště, přijede nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný francouzsko-alžírský spisovatel...

22. dubna 2026  13:45

KVIFF 2026: Program, hosté i vstupenky. Karlovy Vary slaví 80 let festivalu

Oficiální plakát 60. ročníku MFF Karlovy Vary

Na devět červencových dnů se Karlovy Vary znovu stanou hlavním městem filmu. Mezinárodní filmový festival (KVIFF) se uskuteční od 3. do 11. července 2026 a nabídne stovky projekcí, světové i evropské...

22. dubna 2026  13:05

Je to opravdu „bad“. Životopisný film o Michaelu Jacksonovi kritici rozcupovali

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Životopisný film Michael o Králi popu Michaelu Jacksonovi patří mezi nejočekávanější tituly letošního roku. Soudě ale dle prvních recenzí v zahraničním tisku je snímek režiséra Antoina Fuquy a...

22. dubna 2026  11:37

Lípa Musica přiveze do regionu světová jména. Festival slaví čtvrtstoletí

Během závěrečného koncertu 31. října na sebe strhne pozornost Avishai Cohen,...

Večery při svíčkách, v kostelech a bazilikách, ale třeba i na huti. Organizátoři mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica odtajnili program jubilejního ročníku.

22. dubna 2026  11:06

