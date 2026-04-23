World Press Photo vyhrál záběr boje s ICE. Podívejte se na všechny oceněné snímky

„Luisovy zdrcené dcery se tisknou k otci, zatímco agenti Imigrační a celní policie (ICE) ho zadržují po imigračním řízení v New Yorku, stát New York, Spojené státy americké.“ Tak zní oficiální popisek fotografie, která se podle poroty prestižní soutěže World Press Photo stala Fotografií roku 2025.
Snímek nafotila americká fotografka Carol Guzy pro ZUMA Press. Zachytila na něm emoce jedné ekvádorské rodiny poté, co byl otec Luis v New Yorku zadržen agenty ICE během imigračního řízení.
„Prosím, pochopte, že sem přicházíme za lepšími příležitostmi, a to nejen pro nás, ale i pro naše děti,“ uvedla podle stránek World Press Photo Louisova manželka Cocha poté, co jej agenti ICE zadrželi po jednání u imigračního soudu v newyorské federální budově. „Luis, ekvádorský migrant žijící v Bronxu, byl jediným živitelem rodiny. Podle jeho rodiny nemá žádný záznam v trestním rejstříku. Cocha a jejich tři děti – ve věku sedm, 13 a 15 let – zůstaly neutišitelné, čelí okamžitým finančním potížím a hlubokému emocionálnímu traumatu,“ upřesňuje zpráva o vítězné fotografii.
Porota odhalila ještě dva snímky, které se spolu s vítěznou fotografií dostaly do pomyslného finále.
Vítězné fotografie letošního ročníku opět vzešly z dříve oznámených vítězů jednotlivých regionů. Soutěž World Press Photo totiž už několik let místo nominací vybírá vítěze šesti světových regionů: Afriky, Asie, Evropy, Severní + Střední Ameriky, Jižní Ameriky a Jihovýchodní Asie + Oceánie. Systémem se snaží odstranit někdejší kritizovanou disproporčnost nominací. Ještě v roce 2021 totiž jen sedm procent nových účastníků pocházelo z Jižní Ameriky, pět z jihovýchodní Asie a Oceánie a pouhá tři procenta z Afriky.
Vítězové regionů vzešli z celkem 57 376 fotografií, které přihlásilo 3 747 fotografů ze 141 zemí. „Toto je rozhodující okamžik – pro demokracii, pro pravdu, pro otázku, co jsme jako společnost ochotni vidět a pojmenovat a co jsme naopak ochotni ignorovat. Fotografové, kterým se zde dostává uznání, svou úlohu splnili. Zaznamenali to. Nyní je řada na nás, abychom se na to podívali,“ uvedla za porotu režisérka Kira Pollacková, která má za sebou práci pro TIME, Vanity Fair a magazín The New York Times.
„Mám hluboký respekt k pečlivému přístupu, který stojí za každým příběhem, jenž jsme ocenili. Věřím, že snaha poroty je – a i nadále bude – zdrojem důvěry veřejnosti ve World Press Photo,“ dodala k výsledkům výkonná ředitelka soutěže Joumana El Zein Khoury.
Vítěz takzvané Press Photo of the Year 2026 a taktéž dva finalisté byli ve čtvrtek vyhlášeni na tiskové vernisáži v nizozemském Amsterdamu, kde také putovní výstava započne. K vidění bude například v Římě, Londýně, Vídni, Berlíně nebo Budapešti.
Odměna pro vítěze
Jak uvádí oficiální zpráva soutěže, autor Fotografie roku obdrží 10 tisíc eur. Všichni tři finalisté navíc získají fotoaparát FUJIFILM GFX100 II se dvěma bateriemi (NP-W235) a jednou nabíječkou (BC-W235) a podle vlastního výběru buď dva objektivy FUJINON GF, nebo digitální fotoaparát s pevným objektivem FUJIFILM GFX100RF a objektivem FUJINON GF – v celkové maloobchodní hodnotě přes 340 tisíc korun (v závislosti na zvolených variantách).