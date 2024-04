Vesmírná agentura pro gaye, motýli v Karabachu. Nejlepší fotografie World Press Photo

Válka Izraele s Hamásem, protesty německých aktivistů proti uhelným dolům, stoupající hladina oceánu na Fidži, rodinný boj s rakovinou i demencí. Nejlepší světové fotografie opět ukazují náš dnešní svět v celé šíři jeho problémů, starostí i radostí.

Soutěž World Press Photo místo nominací už potřetí přistupuje k formátu, kdy porota vybírá vítěze v šesti světových regionech: Afriky, Asie, Evropy, Severní + Střední Ameriky, Jižní Ameriky a Jihovýchodní Asie + Oceánie. Nový systém pomáhá odstranit kritizovanou disproporčnost nominací: v roce 2021 totiž jen sedm procent nových účastníků pocházelo z Jižní Ameriky, pět z jihovýchodní Asie a Oceánie a pouhá tři procenta z Afriky.

„Vybraná díla jsou tapisérií našeho současného světa. Věříme, že fotografie vznikly s respektem a integritou, která hovoří univerzálně a bude rezonovat daleko za místem jejich vzniku,“ uvedla k aktuálním regionálním vítězům za porotu Fiona Shieldsová, vedoucí fotoreportérského týmu britského deníku Guardian.

„Je to příležitost jak ocenit práci novinářů a dokumentárních fotografů a jak zdůraznit důležitost příběhů, které popisují; často v nepředstavitelných situacích. Jejich práce vzniká s odvahou, inteligencí a vynalézavostí,“ dodala porotkyně.

Celkem bylo letos oceněno 33 fotografů. Organizátoři důsledně upozorňují, že do soutěže nepatří fotografie vytvořené pomocí umělé inteligence. „Umělé či upravené fotografie bychom odhalili pomocí vícevrstvého průzkumu. Ověřujeme profesionalitu všech soutěžících i fakta každého zobrazeného příběhu. Snímky hodnotí odborníci a originální soubory pak zkoumají dva na sobě nezávislí digitální analytici,“ vysvětlují.

Čtyři globální vítězové budou oznámeni ve čtvrtek 18. dubna dopoledne. A to včetně World Press fotografie roku. Slavnostní oznámení je v plánu v Amsterdamu, kde tak bude rovnou zahájena tradiční putovní výstava mířící do více než šedesáti světových metropolí. Fotografie si postupně prohlédnou návštěvníci v Londýně, Berlíně, Římě, Mexico City, Rio de Janeiru, Hong Kongu, Taipei, Sydney, Torontu či Tunisu. Praha v seznamu plánovaných výstav zatím nefiguruje.

Loni se fotografií roku stal snímek dokumentující hrůzný moment, kdy ukrajinští záchranáři vynášejí zraněnou ženu ve vysokém stupni těhotenství z rozbombardované nemocnice v Mariupolu. Jejím autorem byl ukrajinský fotograf Jevhen Maloletka, který v Česku osobně zahajoval předloňské Czech Press Photo.

Všechny fotografie najdete v galerii výše. Níže přikládáme ještě tři videa, která byla součástí projektů vítězících v kategorii Volný formát:

VÍTĚZ REGIONU AFRIKA - Volný formát - Adrift © Felipe Dana and Renata Brito, pro Associated Press: V květnu 2021 přistála u karibského ostrova Tobago mauretánská loď plná mrtvol. Kdo byli tito muži a jak se sem přes celý Atlantik dostali? Projekt se snaží najít odpovědi na tyto otázky a odkrývá osudy migrantů ze západní Afriky, kteří míří do Evropy. Mnoho z nich sem totiž nikdy nedorazí, protože jejich lodí se chopí nebezpečné proudy, které je donesou až do Karibiku.

VÍTĚZ REGIONU JIŽNÍ AMERIKA - Volný formát - Zamlčené zločiny © Marco Garro, Pulitzer Center: Projekt se zaměřuje na zapomenuté příběhy diskriminace LGBTQI komunity v peruánské Amazonii. Její příslušníci byli po dvacet let terorizováni místními levicovými revolučními uskupeními, jako byla Světlá stezka či MRTA.

VÍTĚZ REGIONU EVROPA - Volný formát - Válka je osobní © Julia Kochetova: Zatímco média informují veřejnost nejnovějšími statistikami a mapami týkajícími se konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, fotografka vytvořila stránku, která ukazuje soukromou tvář války a jak se s ní žije v každodenní realitě.