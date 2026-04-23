Beltracchi přiveze do Prahy více než osmdesát obrazů a soch. Jejich prostřednictvím se vrací k biblickým i obecně srozumitelným tématům, jako jsou pokušení, vina, trest nebo vykoupení, a zasazuje je do současného kontextu.
Jeho autorské práce odkazují k velké evropské malířské tradici, ale zároveň ji volně přepisují a posouvají. Právě schopnost dokonale se pohybovat napříč dějinami umění z něj ale kdysi udělala jednu z nejkontroverznějších postav současné výtvarné scény.
Beltracchi se neproslavil jako autor vlastních obrazů, nýbrž jako padělatel, který dokázal oklamat i renomované odborníky. Po desítky let vytvářel díla ve stylu slavných malířů 20. století a vydával je za dosud neznámé nebo ztracené práce. Za svého si bral například Maxe Ernsta nebo Fernanda Légera. Beltracchi nevytvářel prosté kopie, ale nové obrazy, které přesvědčivě zapadaly do tvorby daných autorů.
Stejně důležitý jako samotná malba byl i příběh, který ji doprovázel. Beltracchi spolu se svou ženou vytvářel fiktivní sbírky, historické souvislosti i vlastníky, čímž dodával obrazům zdání autenticity. Fungovalo to a jeho díla se prodávala za miliony eur.
Až jeho zatčení v roce 2010 a následné odsouzení o rok později odhalily rozsah celého podvodu a zároveň zpochybnily jistotu, s níž se pravost uměleckých děl běžně posuzuje.
Po propuštění z vězení v roce 2015 se Beltracchi vydal jinou cestou. Začal vystupovat pod vlastním jménem a postupně si budovat kariéru založenou na otevřené autorské tvorbě. Jeho současné obrazy už neskrývají inspirace, naopak s nimi vědomě pracují. Kombinují motivy známé z renesančního malířství, moderny i pop-artu a skládají je do nových, často ambivalentních významů.
Pražská výstava, která se otevře 7. května v Obecním domě, tak nepředstavuje jen přehlídku aktuálních děl, ale i konfrontaci s příběhem, který Beltracchiho kariéru definuje. Zatímco jedni v něm vidí mimořádně talentovaného malíře, jiní připomínají především jeho minulost a dopady na umělecký trh.