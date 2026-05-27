Váš otec byl restaurátor a malíř. Jak vypadalo vaše dětství?
Můj otec byl kostelní malíř. Po válce to znamenalo hlavně práci restaurátora – opravoval fresky, malby a podílel se i na výzdobě kostelů. Prvních sedm let svého života považuji asi za nejkrásnější období. Žili jsme v malé vesnici uprostřed obrovských lesů ve středním Německu. Během války se rodiny do podobných odlehlých oblastí posílaly, protože tam nehrozilo bombardování. Pamatuji si hlavně to, že jsme byli pořád venku v lese. Sbírali jsme dřevo na topení, lesní plody, ovoce ze stromů. Měli jsme slepice, kachny a později i prase.
To zní krásně, ale zároveň trošku izolovaně.
To rozhodně ano. Pěkně to ukazuje jedna z mých dětských historek. Když mi bylo asi šest let, přijel za námi strýc. Tehdy jsem poprvé v životě viděl auto. Volkswagen!
Celý život kupuji umění. Po soudním procesu mi sice většinu sbírky zabavili, ale sběratelství mě nikdy neopustilo.