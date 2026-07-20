Část vaší pražské výstavy je věnovaná variacím na historicky nejdražší obraz Spasitel světa od Leonarda da Vinci, za nějž v roce 2017 zaplatil saúdskoarabský šejk přes 450 milionů dolarů, v přepočtu kolem deseti miliard korun. Čím vás tenhle obraz natolik zaujal?
Protože docela hezky dokládá, jak je trh s výtvarným uměním pokřivený a svým způsobem směšný. Salvator Mundi (Spasitel světa) totiž není pravý. Tedy jinak, nejde o falzum v pravém slova smyslu, ale Leonardo ho určitě nemaloval. Je mu jen chybně připisován. Jako člověk, který se kvůli své minulosti specializoval na až perfekcionistické studování jednotlivých malířů, jejich stylů, technik a drobných odchylek, jsem o tom jednoznačně přesvědčen.
Moje vlastní falza, která nebyla spojena s fiktivní sbírkou rodiny mé ženy, zůstávají stále neodhalená a zdobí síně předních galerií. Nikdo se v tom ale nechce moc hrabat. Pochopitelně, byl by to pro ně skandál.