Mezi další dvě instituce s nejvyšším oceněním se zařadila Galerie hlavního města Prahy (GHMP) a Galerie Středočeského kraje (GASK). Tři hvězdičky byly uděleny galeriím, jež podle odborníků patří mezi výjimečné svým formováním vkusu a vývoje české umělecké scény, a řadí se proto mezi hlavní autority v dané oblasti.
Dvouhvězdičkové ocenění si vysloužilo dalších deset výstavních prostor, mezi kterými je třeba pražské Museum Kampa, Kunsthalle Praha, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou nebo Galerie moderního umění v Hradci Králové. 31 galerií pak dostalo od poroty jednu hvězdičku.
Hodnocení se zaměřovalo na kvalitu i konzistenci nabízeného programu, význam pro současné umění i dlouhodobou činnost institucí. Po posouzení parametrů vybrali odborníci z celkových šesti set galerií, které stály po zmapování scény na počátku seznamu, sto nevýznamnějších.
„Žebříček se vždy vztahuje ke konkrétnímu ročníku, tento reflektuje stav galerií za rok 2025. Skutečnost, že některé z nich již aktivně nepůsobí, nic nemění na jejich loňském přínosu. Považovali jsme proto za nezbytné je v žebříčku ponechat, jelikož bez nich by obraz českého galerijního světa za uplynulý rok nebyl úplný,“ říká zakladatel projektu 100ks a iniciátor výběru Jakub Svoboda.
„Dlouhodobým cílem 100ks je zpřístupňovat umění široké veřejnosti. Proto jsme se rozhodli uvést nezávislý výběr sta nejzásadnějších galerií v Česku, který může sloužit jako úvod do české umělecké scény nebo jako rozšíření obzorů,“ uvádí Jakub Svoboda. Výsledky podle něj nejsou jen pohledem jednotlivců, ale odráží komplexní pohled odborné veřejnosti.
Svoboda také dodává, že se nejedná o soutěž, ale spíše o snahu propagovat kvalitní prostory a práci výtvarníků. Aktuální pilotní ročník přichází v online podobě, do budoucna by však organizátoři projekt rádi rozšířili o tištěnou verzi či další aktivity.