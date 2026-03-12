Sto nejlepších galerií Česka zvolili kurátoři i umělci. Nejvyšší hodnocení získal DOX

  17:57
Stovku nejzásadnějších českých galerií za uplynulý rok 2025 zvolili v rámci projektu 100ks kurátoři, odborní redaktoři i samotní umělci. Výsledky odráží vliv galerií a jejich vnímanou prestiž. Nejvyššího tříhvězdičkového hodnocení se dočkaly čtyři galerie, včetně nejlépe bodovaného DOXU nebo Galerie Rudolfinum. Cílem projektu je podle organizátorů přiblížit umění široké veřejnosti.
Iván Argote a jeho výstava Radical Tenderness v Galerii Rudolfinum. (12. března...

Iván Argote a jeho výstava Radical Tenderness v Galerii Rudolfinum. (12. března 2026) | foto: Projekt 100ks

Výstava v pražském Centru současného umění DOX. (12. února 2026)
Výstava v oceněné GHMP. (12. března 2026)
Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích. (12. března 2026)
Pohled na GHMP na Staroměstském náměstí. (12. března 2026)
Mezi další dvě instituce s nejvyšším oceněním se zařadila Galerie hlavního města Prahy (GHMP) a Galerie Středočeského kraje (GASK). Tři hvězdičky byly uděleny galeriím, jež podle odborníků patří mezi výjimečné svým formováním vkusu a vývoje české umělecké scény, a řadí se proto mezi hlavní autority v dané oblasti.

Museum Kampa láká na konkretisty sochaře i nevídanou kolekci od Špály

Dvouhvězdičkové ocenění si vysloužilo dalších deset výstavních prostor, mezi kterými je třeba pražské Museum Kampa, Kunsthalle Praha, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou nebo Galerie moderního umění v Hradci Králové. 31 galerií pak dostalo od poroty jednu hvězdičku.

Hodnocení se zaměřovalo na kvalitu i konzistenci nabízeného programu, význam pro současné umění i dlouhodobou činnost institucí. Po posouzení parametrů vybrali odborníci z celkových šesti set galerií, které stály po zmapování scény na počátku seznamu, sto nevýznamnějších.

Od otevření Národní galerie uběhlo 230 let. Výročí oslaví, ale výstav ubude

„Žebříček se vždy vztahuje ke konkrétnímu ročníku, tento reflektuje stav galerií za rok 2025. Skutečnost, že některé z nich již aktivně nepůsobí, nic nemění na jejich loňském přínosu. Považovali jsme proto za nezbytné je v žebříčku ponechat, jelikož bez nich by obraz českého galerijního světa za uplynulý rok nebyl úplný,“ říká zakladatel projektu 100ks a iniciátor výběru Jakub Svoboda.

Hana Třeštíková žije obklopená uměním. Letenský byt si vyladila k dokonalosti

„Dlouhodobým cílem 100ks je zpřístupňovat umění široké veřejnosti. Proto jsme se rozhodli uvést nezávislý výběr sta nejzásadnějších galerií v Česku, který může sloužit jako úvod do české umělecké scény nebo jako rozšíření obzorů,“ uvádí Jakub Svoboda. Výsledky podle něj nejsou jen pohledem jednotlivců, ale odráží komplexní pohled odborné veřejnosti.

Svoboda také dodává, že se nejedná o soutěž, ale spíše o snahu propagovat kvalitní prostory a práci výtvarníků. Aktuální pilotní ročník přichází v online podobě, do budoucna by však organizátoři projekt rádi rozšířili o tištěnou verzi či další aktivity.

Sto nejlepších galerií Česka zvolili kurátoři i umělci. Nejvyšší hodnocení získal DOX

