Přišla ze světa s raketami. Mladá Ukrajinka ukazuje Čechům, jaké to je být vetřelcem

  12:20
Pražská galerie ArtivistLab se zaměřuje výhradně na aktivistické umění, které v mnoha lidech může budit nechuť. Aktivismus mladé ukrajinské výtvarnice Darji Lukjanenko je však jemný, nejde jí o provokaci. Její výstavu Belonging to Another v Kampusu Hybernská můžete navštívit do 8. dubna.
Výstava Darji Lukjanenko s názvem Belonging to Another trvá v ArtivistLab do 8....

Výstava Darji Lukjanenko s názvem Belonging to Another trvá v ArtivistLab do 8. dubna 2026 | foto: Josef Rabara

Výstava Darji Lukjanenko s názvem Belonging to Another trvá v ArtivistLab do 8....
Výstava Darji Lukjanenko s názvem Belonging to Another trvá v ArtivistLab do 8....
Výstava Darji Lukjanenko s názvem Belonging to Another trvá v ArtivistLab do 8....
Výstava Darji Lukjanenko s názvem Belonging to Another trvá v ArtivistLab do 8....
Dvaatřicetiletá Darja v rámci doktorátu z umění v Ústí nad Labem peče chleba. Chleba pekla i Darjina babička, když zrovna nevyráběla rakety. Stejně jako její dědeček a půlka Dnětropetrovsku (dnes Dnipro), kde se narodila. Rakety pro SSSR, kosmické z mezikontinentálních balistických, v továrnách hned vedle školky a nemocnice.

Teď na ně lítají rakety z Ruska. Na koho zatím zrovna nějaká neletí, nemusí se o to zajímat, nemusí s nikým soucítit, jeho svět je bez raket. Darja proto vytvořila knížku, on-line game-book, kde si každý může rozkliknout návody k tréninku představivosti.

Aktuálně taky nasimulovala v galerii ArtivistLab prostředí cizinecké policie. ArtivistLab vystavuje výhradně aktivistické umění a je projektem aktivistky, teoretičky a umělkyně Tamary Moyzes. O práci Darji Lukjanenko říká: „Aktivismus Darji je přístupný a jemný, nevyvolává tak silnou nechuť a odmítnutí.“

Že jsme Geislerky? To není důležité, táta byl opravdu dobrej. Sestry uvedly výstavu

Obě vnímají, že mnoho lidí reaguje přehnaně už jen na slovo aktivismus. Přitom příkladem dnes už klasického aktivistického umění je třeba Francesco Goya.

Není tak těžké připadat si někde jako cizinec nebo někdo nepohodlný. Někomu pro ten pocit stačí kaslíky s formuláři, popruhy usměrňující frontu a dav lidí. Někomu emoce spustí až povýšený tón úředníků, autorit. Oni rozhodnou, jestli jsme občany první nebo druhé kategorie, místní nebo vetřelci.

Na vernisáži své výstavy v rámci performance hrála Darja jednu z úřednic. „V České republice už několik let zkoumám, jaké je to být vetřelcem,“ říká.

Instalaci s videem, které můžete zhlédnout až po vstupní formalitě, vytvořila, ještě dokud létaly rakety „jen“ na Ukrajinu. Teď létají i mezi Izraelem a Íránem a je čím dál těžší odhadnout, kam poletí další. A jestli nás tyto už budou zajímat a jestli vyženou z míst dopadu lidi, kteří nám budou připadat jako „našinci“, nebo jako vetřelci.

Sto nejlepších galerií Česka zvolili kurátoři i umělci. Nejvyšší hodnocení získal DOX

Příhodně zrovna angličtina používá pro vetřelce, cizince i mimozemšťany slovo „ALIEN“. Výstava Darji by proto mohla zajímat i ty, na koho rakety zrovna nepadají.

Ve frontě na cizinecké policii se můžeme ocitnout všichni. Darja nám to sděluje náznakem a poeticky, mluví o svém dětství, meteoritech a pečení chleba, nabízí svá cvičení představivosti.

Na její výstavu Belonging to Another v pražském Kampusu Hybernská může do 8. dubna dorazit kdokoli, kdo se chce cvičit také v toleranci – jak k současnému umění (které je spíš představením a prostředím, jehož jste součástí) – tak k cizincům, které vždycky napřed vnímáme jako vetřelce.

Zatím všichni úspěšně trénujeme spíš toleranci k raketám.

Přišla ze světa s raketami. Mladá Ukrajinka ukazuje Čechům, jaké to je být vetřelcem

Výstava Darji Lukjanenko s názvem Belonging to Another trvá v ArtivistLab do 8. dubna 2026 | foto: Josef Rabara

Pražská galerie ArtivistLab se zaměřuje výhradně na aktivistické umění, které v mnoha lidech může budit nechuť. Aktivismus mladé ukrajinské výtvarnice Darji Lukjanenko je však jemný, nejde jí o provokaci. Její výstavu Belonging to Another v Kampusu Hybernská můžete navštívit do 8. dubna.

