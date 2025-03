Sexualita i společenská hierarchie. Museum Kampa láká na významnou sbírku

16:30

Dva prostory a dvě hlavní vize světa - v jednom prožívání prostřednictvím těla, v tom druhém skrze vzájemné sociální vztahy. Spojují je aktuální témata: gender a sexualita. Výstava, která momentálně obsazuje hlavní sály Musea Kampa, nese název Visions of the World. Představuje díla ze sbírky Wigam od uměleckých hvězd i mladých výtvarníků. K vidění bude pouze do 30. března.