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Jan Kačer by se dožil 90. Výstava ukazuje jeho sbírku včetně děl Hynaise či Pištěka

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  8:06
Herec a režisér Jan Kačer

Herec a režisér Jan Kačer | foto: NetwIN production

Herec a režisér Jan Kačer
Obraz ze sbírky Jana Kačera od Karla Laštovky
Obraz ze sbírky Jana Kačera od Františka Kavána
Obraz ze sbírky Jana Kačera od Otto Schindlera
32 fotografií
Výstava v pražské Písecké bráně Co je za obrazem? uvede k nedožitým 90. narozeninám díla ze sbírky režiséra, herce, pedagoga a spisovatele Jana Kačera. Expozice nabídne přes 30 obrazů předních malířů, mezi nimi například z dílny Vojtěcha Hynaise, Františka Kavána nebo Theodora Pištěka. Zájemci je mohou vidět od 2. do 11. října.

Umění Jan Kačer sbíral celý život. Základ vytvořený kolekcí své tety postupně doplňoval o další díla. Někdy obrazy sám zakoupil, někdy mu autoři věnovali například své plastiky. Kostýmní návrhy, scénografie či plakáty vznikly v souvislosti s Kačerovou profesí.

Vystavená díla vytvořili především tuzemští umělci různých období a stylů. Vedle Hynaise, Kavána a Pištěka bude možné vidět tvorbu Luďka Marolda, Karla Vacy, Františka Ronovského, Otakara Schindlera, Karla Laštovky, Zdeňka Seydla, Hugo Boettingera, Libora Fáry nebo Bohumíra Matala.

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„Na výstavě se tak setkají díla výtvarníků, s nimiž tátu spojoval osobní vztah, profesní spolupráce i dlouholetý zájem o umění. Návštěvníka výstavou provedou úryvky z jeho autobiografických knih, díky nimž může nahlédnout na vystavená díla jeho vlastním pohledem,“ řekla umělcova dcera a organizátorka výstavy Klára Cimburová.

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Expozice, na níž bude k zakoupení katalog obohacený o dosud nevystavená díla, pořádá spolu se svými dětmi.

Jan Kačer patřil k nejvýznamnějším osobnostem českého divadla i filmu druhé poloviny 20. století. V roce 1998 obdržel od prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy v oblasti kultury, a v roce 2016 od prezidenta Miloše Zemana Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Narodil se 3. října 1936 v Holicích a zemřel 24. května 2024 v Praze.

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