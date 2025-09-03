Kintera, Nepraš, Vytiska. Padesátku našich předních umělců hostí Palác Bellevue

Autor: ,
  16:25
Rovná padesátka významných představitelů českého moderního umění odhalí svá díla veřejnosti v Paláci Bellevue na pražském Smetanově nábřeží. Čtvrtý ročník akce J&T Banka Art Index Pop-up tak na čtyři dny promění tento neorenesanční dům přímo v Mekku současného výtvarnictví. Vstup pro návštěvníky je zdarma.
Ukázka z výstavy současného umění J&T Banka Art Index Pop-up, na snímku dílo...

Ukázka z výstavy současného umění J&T Banka Art Index Pop-up, na snímku dílo Dominika Langa | foto: J&T Banka Art Index

Ukázka z výstavy současného umění J&T Banka Art Index Pop-up, na snímku dílo...
Ukázka z výstavy současného umění J&T Banka Art Index Pop-up, na snímku dílo...
Ukázka z výstavy současného umění J&T Banka Art Index Pop-up, na snímku dílo...
Ukázka z výstavy současného umění J&T Banka Art Index Pop-up, na snímku dílo...
39 fotografií

Ctitelé výtvarnictví mají 4.-7. září možnost prohlédnout více než 200 nových děl (malby, sochy, fotografie, instalace i videoart) od 50 českých umělců a umělkyň vybraných na základě J&T Banka Art Indexu. Tedy žebříčku mapujícího nejviditelnější tvůrce současnosti. Umělci společně běžně neprezentují, tudíž se jedná o jedinečnou příležitost na díla vystavená ve třech patrech paláce nejen pohlédnout, ale také si je zakoupit.

Každoročně se výstava pořádá na jiné, netradiční lokaci. Krátkodobý azyl v tomto případě dílům poskytne pražský neorenesanční palác architekta Konstantina Mráčka s příznačným názvem Bellevue. Dům nabízí „krásný výhled“ přímo na Pražský hrad, ale veřejnosti své dveře běžně neotvírá. V budově tvořili známí umělci jako rakouský malíř Oskar Kokoschka nebo český výtvarník Jiří Trnka.

J&T Banka Art Index Pop-up

Palác Bellevue, Praha 1

4. - 7. září 2025

čt, pá 10-19 hod.

so, ne 10-21 hod.

Vstup zdarma

„Současné umění není pouhou dekorací. Je jazykem, kterým se mluví o tom, co často nelze vyslovit jinak. Je deníkem, komentářem i otazníkem, reflexí i vizí. Je schopno zachytit jemné odstíny každodennosti, ale i siluety globálních fenoménů,“ říká o akci kurátorka výstavy Valérie Horváth.

Výstava má návštěvníky přimět zamyslet se nad tím, co vlastně umění znamená, jak vzniká, v jakých podobách přichází a co svým divákům sděluje. Cílem je pomoci širší veřejnosti, sběratelům, investorům a milovníkům umění zorientovat se na současné české umělecké scéně.

„Chceme lidem ukázat, že současné umění nemusí být vzdálené ani nedostupné. Mnoho lidí vlastně netuší, kde se k němu dostat, a my jim chceme nabídnout možnost nejen se s ním seznámit a poznat současné umělce a umělkyně, ale také zakusit, jaké to je mít umění skutečně blízko a nechat se jím inspirovat v každodenním životě. Smyslem pop-upu je naučit lidi žít s uměním, nejen ho obdivovat na výstavě,“ vysvětluje kurátorka.

A nahá žena nastavila zrcadlo všem okolo. Kupkovy karikatury jsou platné dodnes

Pořadatelé výstavy lákají na díla jako velrybí kostra Dominika Langa, které tančí na pomezí dojmu skutečného zvířete a nedokončeného sochařského díla. Národní sbírce zlozvyků Kateřiny Šedé daly vzniknout příspěvky lidí z celé České republiky. Koláže Evy Koťátkové se žirafou Lenkou v sobě snoubí fantazii, zvířecí symboliku a sociální témata. Dramatický osud manželů Kokoschkových zachycuje malba Poslední letadlo z Prahy Tomáše Císařovského.

Prostor paláce oživí dynamická kompozice Jana Kalába a také obří balóny se sprejovanými motivy Tomáše Vaňka, které navazují na jeho cyklus Participů a tentokrát vábí návštěvníky přímo z ulice dovnitř. Valentýna Janů doplnila výstavu o měkce čalouněné objekty a místně specifické tečky. Petr Dub svou prací z cyklu Totem propojuje archetyp tradičního totemu s pomíjivostí současného memu. Na samotnou stěnu paláce se promítne velkoformátová malba Martina Lukáče a díla Jakuba Nepraše spojující digitální animaci se skleněnými fragmenty ozdobí například staré schodiště.

Výstava odhalí, čím se bavili naši předci. Jak hračky ovlivnil vynález páry?

Návštěvníci si během výstavy prohlédnou také nejnovější díla z ateliérů Krištofa Kintery, Zbyňka Baladrána, Anny Ročňové, Pavly Scerankové, Jana Vytisky a mnoha dalších.

Vstup na akci je zdarma. Na komentované prohlídky a workshopy pro děti je však nutné se zaregistrovat. Bude možné si na místě vyrobit například vlastní kaleidoskop nebo abstraktní reliéf.

J&T Banka Art Index vychází každoročně již od roku 2014 ve spolupráci s ART+. Index je žebříčkem stovek nejviditelnějších umělců narozených po roce 1960. Více než dva tisíce umělců je evidováno a hodnoceno, ne podle kvality díla ani jednotlivých umělců, nýbrž podle míry pozornosti odborné veřejnosti, galeristů a kurátorů. Minulý ročník výstavy Art Index Pop-up přilákal více než sedm tisíc návštěvníků.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v...

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

Kintera, Nepraš, Vytiska. Padesátku našich nejvýznamnějších umělců hostí Palác Bellevue

Rovná padesátka významných představitelů českého moderního umění odhalí svá díla veřejnosti v Paláci Bellevue na pražském Smetanově nábřeží. Čtvrtý ročník akce J&T Banka Art Index Pop-up tak na čtyři...

3. září 2025  16:25

Finále seriálu Wednesday 2 je venku. Netflix vypustil další čtyři díly

Fanoušci úspěšného seriálu Wednesday se ve středu dočkají zásadních odpovědí. Streamovací platforma Netflix vypustila další čtyři díly druhé série. Příběhy Addamsovy rodiny tím však nekončí.

3. září 2025  14:32

RECENZE: Žena pozve muže domů. Co se jim odehrává v hlavě, prozradí Bláznivě

60 % Premium

Stačí jeden muž, jedna žena, jeden byt a vnitřní hlasy na způsob antického chóru, které se navzájem překřikují jako emoce v animovaném hitu V hlavě. Komedií Bláznivě založenou na nápadu opsaném od...

3. září 2025

Takové zlo nezná ani Wednesday. Na její seriál láká Ivan Mládek a jeho Jožin z bažin

Česká pobočka streamovací služby Netflix zveřejnila trailer na nové epizody seriálového hitu Wednesday postavený na klasickém písňovém hororu Jožin z bažin zpěváka a komika Ivana Mládka. Účinek je...

3. září 2025  13:33

Seriál Zoo Nové začátky ještě letos skončí. Premiéru měl na Primě teprve v lednu

Rodinný seriál Zoo Nové začátky končí. Skupina Prima se rozhodla zastavit výrobu nových dílů, podle svých slov se chce zaměřit na flexibilnější formáty a kratší série. Už natočené premiérové epizody...

3. září 2025  13:06

RECENZE: Malá, Weber, Krutina a další naděje se předvedli v příběhu o Galileim

Pozdní hra Bertolta Brechta Život Galileiho se stala základem novinky, kterou do pražského prostoru Divadlo X10 nastudoval hostující soubor OLDStars. Krátkodobý srpnový projekt ukázal vycházející i...

3. září 2025  11:54

Dílo Satanovo? Kniha mapuje krvavou jízdu prvních polistopadových sériových vrahů

Případem prvních polistopadových sériových vrahů Josefa Kotta a Michaela Kutílka, kteří za 26 hodin zavraždili čtyři lidi, se zabývá právě vycházející kniha Dva na vraždu. Obsahuje i zapomenutý...

3. září 2025  10:21

Můj nejkomediálnější film. Režisér hitu Ženy v běhu natáčí v Plzni snímek plný hvězd

Herci a štáb režiséra Martina Horského natáčejí v ulicích krajského města hvězdně obsazenou komedii Někdo to rád v Plzni. Posledním natáčecím dnem bude čtvrtek 4. září. Snímek vypráví mozaiku...

3. září 2025  10:04

RECENZE: Prchá před Rusy i Židy. Zase jeden zoufalec má Život v hajzlu

55 %

Darren Aronofsky, tvůrce ceněných děl Wrestler, Černá labuť či Velryba, má natolik oddané příznivce, že mu budou tleskat i za novinku kin Život v hajzlu, v podstatě běžnou krimikomedii o smolaři,...

3. září 2025  7:30

Přísně bez internetu. Překladatelé Dana Browna popisují práci na „pražské“ knize

Premium

Americký spisovatel Dan Brown zasadil svůj nejnovější thriller Tajemství všech tajemství do Prahy. O překlad českého vydání, které vychází stejně jako originál 9. září, se postarali Michala Marková a...

2. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ani jsem nevěděl, že ve mně tolik lásky je, říká Hartl o nové knize Manželství

Oblíbený český spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl přichází s knižní novinkou. Román nese název Manželství a podle svého tvůrce je „nacpaný láskou až k prasknutí“. Zároveň je to nejdojemnější...

2. září 2025  18:14

Hologram, hudba a barvy. Letošní Signal Festival láká na atraktivní show

Největší přehlídka digitální a kreativní kultury Signal Festival opět míří do centra Prahy. Program 13. ročníku nabídne divákům atraktivní venkovní audiovizuální podívanou i desítky vnitřních...

2. září 2025  14:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.