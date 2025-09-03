Kintera, Nepraš, Vytiska. Padesátku našich předních umělců hostí Palác Bellevue

Ctitelé výtvarnictví mají 4.-7. září možnost prohlédnout více než 200 nových děl (malby, sochy, fotografie, instalace i videoart) od 50 českých umělců a umělkyň vybraných na základě J&T Banka Art Indexu. Tedy žebříčku mapujícího nejviditelnější tvůrce současnosti. Umělci společně běžně neprezentují, tudíž se jedná o jedinečnou příležitost na díla vystavená ve třech patrech paláce nejen pohlédnout, ale také si je zakoupit.
Každoročně se výstava pořádá na jiné, netradiční lokaci. Krátkodobý azyl v tomto případě dílům poskytne pražský neorenesanční palác architekta Konstantina Mráčka s příznačným názvem Bellevue. Dům nabízí „krásný výhled“ přímo na Pražský hrad, ale veřejnosti své dveře běžně neotvírá. V budově tvořili známí umělci jako rakouský malíř Oskar Kokoschka nebo český výtvarník Jiří Trnka.
J&T Banka Art Index Pop-up
Palác Bellevue, Praha 1
4. - 7. září 2025
čt, pá 10-19 hod.
so, ne 10-21 hod.
Vstup zdarma
„Současné umění není pouhou dekorací. Je jazykem, kterým se mluví o tom, co často nelze vyslovit jinak. Je deníkem, komentářem i otazníkem, reflexí i vizí. Je schopno zachytit jemné odstíny každodennosti, ale i siluety globálních fenoménů,“ říká o akci kurátorka výstavy Valérie Horváth.
Výstava má návštěvníky přimět zamyslet se nad tím, co vlastně umění znamená, jak vzniká, v jakých podobách přichází a co svým divákům sděluje. Cílem je pomoci širší veřejnosti, sběratelům, investorům a milovníkům umění zorientovat se na současné české umělecké scéně.
„Chceme lidem ukázat, že současné umění nemusí být vzdálené ani nedostupné. Mnoho lidí vlastně netuší, kde se k němu dostat, a my jim chceme nabídnout možnost nejen se s ním seznámit a poznat současné umělce a umělkyně, ale také zakusit, jaké to je mít umění skutečně blízko a nechat se jím inspirovat v každodenním životě. Smyslem pop-upu je naučit lidi žít s uměním, nejen ho obdivovat na výstavě,“ vysvětluje kurátorka.
|
A nahá žena nastavila zrcadlo všem okolo. Kupkovy karikatury jsou platné dodnes
Pořadatelé výstavy lákají na díla jako velrybí kostra Dominika Langa, které tančí na pomezí dojmu skutečného zvířete a nedokončeného sochařského díla. Národní sbírce zlozvyků Kateřiny Šedé daly vzniknout příspěvky lidí z celé České republiky. Koláže Evy Koťátkové se žirafou Lenkou v sobě snoubí fantazii, zvířecí symboliku a sociální témata. Dramatický osud manželů Kokoschkových zachycuje malba Poslední letadlo z Prahy Tomáše Císařovského.
Prostor paláce oživí dynamická kompozice Jana Kalába a také obří balóny se sprejovanými motivy Tomáše Vaňka, které navazují na jeho cyklus Participů a tentokrát vábí návštěvníky přímo z ulice dovnitř. Valentýna Janů doplnila výstavu o měkce čalouněné objekty a místně specifické tečky. Petr Dub svou prací z cyklu Totem propojuje archetyp tradičního totemu s pomíjivostí současného memu. Na samotnou stěnu paláce se promítne velkoformátová malba Martina Lukáče a díla Jakuba Nepraše spojující digitální animaci se skleněnými fragmenty ozdobí například staré schodiště.
|
Výstava odhalí, čím se bavili naši předci. Jak hračky ovlivnil vynález páry?
Návštěvníci si během výstavy prohlédnou také nejnovější díla z ateliérů Krištofa Kintery, Zbyňka Baladrána, Anny Ročňové, Pavly Scerankové, Jana Vytisky a mnoha dalších.
Vstup na akci je zdarma. Na komentované prohlídky a workshopy pro děti je však nutné se zaregistrovat. Bude možné si na místě vyrobit například vlastní kaleidoskop nebo abstraktní reliéf.
J&T Banka Art Index vychází každoročně již od roku 2014 ve spolupráci s ART+. Index je žebříčkem stovek nejviditelnějších umělců narozených po roce 1960. Více než dva tisíce umělců je evidováno a hodnoceno, ne podle kvality díla ani jednotlivých umělců, nýbrž podle míry pozornosti odborné veřejnosti, galeristů a kurátorů. Minulý ročník výstavy Art Index Pop-up přilákal více než sedm tisíc návštěvníků.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz