Ermitage. Nová výstava Pasty Onera zavede do poustevny. A blíž k autorovi

  13:01
Pasta Oner je jedním z nejvýznamnějších českých vizuálních tvůrců současnosti. A přichází s novinkou - v Galerii Obecní dům uvede sólovou výstavu s názvem Ermitage. V Onerově zatím nejrozsáhlejší expozici návštěvníky čeká náhled do symbolického rámce prostoru „poustevny“ a odkazu petrohradské Ermitáže. Poprvé je také autor pouští blíž a představuje díla s autobiografickými prvky.
Pasta Oner uvede v Galerii Obecní dům sólovou výstavu s názvem Ermitage. | foto: Galerie Obecní dům

13 fotografií

Slovo „ermitráž“ pochází z francouzského „ermite“, neboli poustevník. Označuje poustevnu – malé, tiché a odlehlé místo určené pro meditaci a introspekci. Slovo se později stalo názvem slavného Petrohradského muzea sbírky Kateřiny Veliké. Oner tyto dva významy propojuje – výstava má být místem klidu, zároveň však místem význačné kulturní instituce a uměleckého odkazu.

Prostřednictvím sérií maleb, kreseb, objektů a instalací i řady nových materiálově experimentálních děl umělec návštěvníky provede svými tradičními tématy – popkulturní pamětí a ikonografií konzumní společnosti. Oner navíc poprvé otevírá rovinu osobní zkušenosti a představí sérii s autobiografickými prvky.

V patnácti jsem dospěl a viděl Boha, říká umělec Pasta Oner

Pro nadcházející výstavu autor vytvořil více než sedmdesát nových děl. Projekt představuje zatím nejobsáhlejší Onerovu prezentaci na české galerijní scéně. Ostatně stejně tomu bylo i v minulých velkých výstavách, které umělec vytvořil v domácím prostředí, jako byl Mánes 2015 nebo Oblastní galerie Liberec 2023.

Nyní vystavená díla vznikala kontinuálně v průběhu posledních dvou let. „Poslední Pastova výstava Holy Grail (2024) znamenala určitý milník a průlom v autorově vizuálním tvarosloví: zcela upustil od – dříve pro sebe typických – citací starých mistrů, stejně tak jako od plošné, komiksově orientované estetiky a realistické motivy začal propojovat s více post-naturální, synteticky transponovanou barevnou tonalitou,“ popisuje kurátor výstavy Pavel Kubesa.

OBRAZEM: Pasta Oner a jeho 20. století. Výstava představuje 60 nových děl

Ermitage je podle něj dalším rozvedením nových Pastových principů v oblasti malby. Nově se ale fokus orientuje také na vlastní osobní historii a neomezuje se na vnější svět popkulturních symbolů. „Vytváří určitý intimní monument rodinného archivu“, uvádí kurátor.

Místo ke společnému zamyšlení

Výstava myslí nejen na díla samotná, ale dává důraz na celkovou prezentaci i výstavní architekturu. Její strategie je gesticky úsporná, ale přesto propracovaná.

„Samotná umělecká tvorba pro mě byla vždy určitým ústraním. Po celou svou kariéru jsem stál v jistém smyslu bokem aktuálních trendů a budoval jsem si svou vlastní ‚uměleckou poustevnu‘, skrze kterou jsem se snažil vnímat současný svět a společnost v její úplnosti a bohatosti. Ermitage je proto nejen mým odkazem a poctou popkulturním ikonám, ale i místem, kde se nad touto společnou sdílenou pamětí můžeme vespolně zamyslet,“ popisuje sám autor.

Drogy nefungují. Člověk se musí „odbrzdit“ jinak, říká umělec Pasta Oner

Pasta Oner se dostal do povědomí široké veřejnosti na počátku tisíciletí, a to spojením pouličního graffiti se vznikající mladou galerijní scénou. Posledních dvacet let se však profiluje jako nezávislý a suverénní multimediální umělec.

Soustřeďuje se na galerijní prezentaci v prestižních výstavních institucích a základem jeho umění je charakteristická narativní malba, ale tvoří i sochy, plastiky nebo realizace ve veřejném prostoru. Díla propojují prvky pop-artu s řadou dalších estetických kódů.

Výtvarník Pasta Oner se oženil, foto ze svatby ukázal i fotograf Tomáš Třeštík

Vernisáž výstavy, kterou autor připravil s kurátorem Pavlem Kubesou, se koná ve středu 16. září od 18 hodin v reprezentativních prostorách Galerie Obecní dům. Expozice pak bude k vidění do 31. prosince.

