Již dříve Klempíř jako důvod odvolání Knast uvedl to, že chce jiné směřování galerie. Ve středu zopakoval, že Knast galerii nejprve stabilizovala, potom ale nedokázala přijít s něčím, co by instituci podle něj „katapultovalo zpátky na první pozici ve střední Evropě.“
Kotkovou, která NGP povede do výběru nového ředitele, ministr považuje za zkušenou manažerku. Kotková ve středu uvedla, že se při řízení galerie bude řídit osobním mottem „Jak nejlépe dovedu“, které převzala od vlámského malíře Jana van Eycka. Jestli se přihlásí do výběrového řízení na nového šéfa NGP, ještě neví, sbírku starého umění ale dál povede.
NGP má podle Kotkové tým, který pracuje s plným nasazením. Osobně si přeje více výstav, předělala kvůli tomu s kolegy i letošní galerijní plány. „Výstav pro naši veřejnost musí být více a zároveň musí trochu vypadat,“ řekla. Podle ní by ale galerie neměla výstavy dělat tak okázale a luxusně jako dosud, ale skromněji a intuitivněji, což by mohlo pomoci i spořit. „Ale věřte mi, že tady už není moc kde šetřit,“ uvedla Kotková.
Knast v lednu řekla, že NGP letos ze svého asi půlmiliardového rozpočtu může letos do výstav investovat kolem 54 milionů korun, zatímco před covidem to bylo 110 milionů korun.
Kotková se chce zaměřit na výstavy současného a moderního umění, první z projektů by podle ní měl být před koncem letošního roku. Detaily chce zveřejnit později.
Sám Klempíř vidí budoucí galerii jako pulzující kulturní centrum, kam lidé chodí přemýšlet. Galerie by podle něj měla pořádat mezinárodně respektované výstavy, být prostorem pro české umělce s otevřenými dveřmi do světa. Na středeční tiskové konferenci také slíbil, že je připraven instituci poskytnout, co bude moci.
Kotková dále řekla, že by na fasádě Veletržního paláce měla zůstat připomínka Ukrajiny. „Žádný pokyn k tomu, abych svěsila ukrajinskou vlajku, jsem nedostala. Pokyn, který jsem dostala, byl, že česká vlajka má být v hierarchicky vyšší pozici,“ uvedla Kotková.
NGP si letos připomíná 230 let od zrodu předchůdkyně, Společnosti vlasteneckých přátel umění.