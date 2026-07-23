„Dozvěděl jsem se smutnou zprávu, a to že zemřel v 91 letech Vratislav Hlavatý,“ oznámil na Facebooku Velčovský. Na ikonického umělce zavzpomínal jako na silnou součást kolektivní paměti.
„Jednou jsem v antikvariátu narazil na knihu Venuše o vzpomínání české mulatky na normalizační Československo. Byl to pro mne velký zážitek číst o dceři cirkusáka a krotitele tygrů, o modelce, o české bohémě, drogách, Umprumce, o prostituci a umělcích, s kterými chodila,“ napsal.
Autobiografická kniha, kterou Velčovský zmiňuje, pochází z pera autorky Venuše Samešové a popisuje život v normalizaci a jak se autorka stala součástí legendární bohémské komunity, která se scházela na Hradčanech v domě Jiřího Muchy.
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„Vratislav Hlavatý byl jedním z jejích milenců a v knize se také dočtete o jejich životě a vztahu, velmi tuto knihu doporučuji! Vždycky je mi strašně líto, že se s některými lidmi nestihnu potkat a zeptat se na tolik věcí,“ svěřil se Velčovský.
Vratislav Hlavatý je legendární postavou české animace i grafického designu. Kromě celé řady filmů spolupracoval také s režisérkou Jaroslavou Havettovou na seriálu Z deníku žáka III. B aneb Edudant a Francimor (1993). Veřejnost ho zná především jako autora originálních filmových plakátů.
Minulý rok Hlavatý obdržel cenu za celoživotní přínos animovanému filmu. Na jeho počest organizátoři festivalu Anifilm připravili v liberecké Galerii Lázně výstavu, kde ukázali výběr filmových artefaktů, původních skic a kreseb a také ukázek z autorovy malířské tvorby. O výstavě jsme vydali rozhovor se samotným umělcem.