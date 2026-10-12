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Neustoupím. Chci naplnění dohody, kterou děda uzavřel s Prahou, říká vnučka Muchy

Josef Hympl
  9:50

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Jarmila Mucha Plocková | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jaké to je, dozvědět se v jednadvaceti letech, že jste nemanželskou dcerou spisovatele Jiřího Muchy a vnučkou slavného malíře Alfonse Muchy? „Bylo to tuším na svatbě saxofonisty Felixe Slováčka,“ vzpomíná na tenhle okamžik Jarmila Mucha Plocková. Proč se tato distingovaná dáma považuje za strážkyni odkazu svého slavného dědečka a nechce, aby byla Slovanská epopej vystavena v pražském obchodním centru?

Vy jste se prý o tom, že jste nemanželským dítětem spisovatele a novináře Jiřího Muchy, a tudíž i vnučkou slavného malíře Alfonse Muchy, dozvěděla až v jednadvaceti letech. To musel být šok, ne?
Jak se to vezme. Já jsem Jiřího znala v podstatě od dětství. Dá se dokonce říct, že byl neustále součástí naší rodiny. Jako dítěti mi nosil dárky, vodil mě na procházky. Choval se ke mně jako takový můj strýček. Nebyl to někdo, kdo se najednou zjevil odnikud. Stýkala jsem se s ním stále. V dětství i později. Věděla jsem, že měli s mojí matkou Vlastou Plockovou intenzivní a nádherný vztah, který přerostl v přátelství trvající celý jejich život. Oba měli svoje rodiny, svoje děti. Vy ovšem narážíte na situaci, kdy jsem se to dozvěděla od Jiřího jakoby „oficiálně“.

Myslím, že to bylo na svatbě saxofonisty Felixe Slováčka, kde byli všichni jeho přátelé a další společenská smetánka. Jiří se vždy scházel s celou řadou hudebníků, spisovatelů a dalších umělců, ať už těch oficiálních, nebo komunistickým režimem zakázaných. Seděla jsem vedle Jiřího s Martou… (Spisovatelka Marta Kadlečíková byla Muchovou dlouholetou družkou a spolupracovnicí. Po odjezdu Muchovy manželky Geraldine zpět do Skotska žila po roce 1968 s Jiřím Muchou v jedné domácnosti. Převzala archivy umělecké pozůstalosti po Alfonsovi Muchovi, napsala o něm několik publikací a pracovala s Jiřím na biografii Kankán se svatozáří. Také organizovala proslavené bohémské mejdany v bytě na Hradčanech, jež barvitě popisuje americký spisovatel Philip Roth ve své novele Pražské orgie, pozn. red.)

Dalo se to možná asi i čekat, věděla jsem, že mezi mojí matkou a Jiřím byl silný vztah. Navíc jsem byla v té době už dospělá, takže jsem si dovedla představit, že se něco podobného může stát. Oba páry byly z uměleckého prostředí. Všichni se navzájem domluvili, že já se pravdu nedovím.

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