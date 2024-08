Debaty kolem sundání sochy Koněva byly šílené. Patří do muzea, míní sochařka

Vaše sochy často najdeme i mimo galerie, ve veřejném prostoru. Na můj vkus je ale takových děl u nás málo. Jak to vidíte vy?

U nás je to podle mě dlouhodobě zanedbaná záležitost. Nabízí se tu málo příležitostí. Vypisují se sice soutěže na pomníky a památníky, ale to je něco jiného. Když vyjedete například do Barcelony, na každém náměstí najdete nějaký výtvarný objekt. A čas pak jen prověří, jestli je to věc, která v daném prostoru obstojí. Nepočítá se s ní v tom smyslu, že tam musí setrvat po staletí. Může tam stát třeba třicet let, dokud lidi na daném místě baví, a pak se přemístí jinam. U nás „nepamátníkové“ instalace suplují soukromé i veřejné instituce dočasnými, zejména sezonními výstavami. A někdy se také zadaří, že dílo pro veřejné místo odkoupí město, městská část nebo soukromý investor.

V jednu dobu mě chůva stála třeba devadesát korun na hodinu a já vydělala sto dvacet. Potřebovala jsem však zůstat v běhu. Nepřestat tvořit.