Kopecký dosáhl mezinárodního věhlasu, přispěl k rozvoji českého moderního sklářského umění. Byl spojen s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, kterou absolvoval a na níž učil. Umělecká rada školy Kopeckému podle rektora Jindřicha Vybírala udělila čestný akademický titul.
Kopecký se narodil 26. listopadu 1931 ve Svojanově na Svitavsku. Původně studoval na sklářských školách v Kamenickém Šenově a Novém Boru. Setkal se zde s významnými osobnostmi českého sklářství René Roubíčkem a Stanislavem Libenským. Na pražské uměleckoprůmyslové škole studoval v ateliéru monumentální malby a skla profesora Josefa Kaplického.
Za svou tvorbu Kopecký získal mezinárodní i národní ceny. „Již na počátku své umělecké dráhy se podílel na úspěchu československého pavilonu na světové výstavě Expo 58 v Bruselu, kde získal zlatou medaili. Jeho díla byla následně představena také na světových výstavách Expo 67 v Montrealu a Expo 92 v Seville,“ uvedla Kroftová.
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STAŘÍ MISTŘI: Kopecký dělá „ošklivé sklo“ a barvami polévá i sebe
Z Kopeckého tvorby vynikají monumentální realizace pro architekturu. Výtvarně propojoval sklo, malbu a prostorové umění. Umělecký projev se pohyboval mezi geometrickým řádem a spontánní expresí, a to s mimořádnou citlivostí k barvě, prostoru a materiálu. „Svobodným a často experimentálním přístupem překračoval tradiční hranice sklářské tvorby a stal se jedním z nejvýraznějších představitelů českého poválečného výtvarného umění,“ sdělila Kroftová.
„Jeho svébytné pojetí ‚ošklivého skla‘, živelně rozlévané barvy na pomezí performance, ale také citlivé geometrické objekty z vrstveného tabulového skla dokládají autorovu totální uměleckou svobodu. Stejnou svobodu poskytoval svým studujícím,“ napsal ČTK rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Vybíral.
Kopecký od roku 1990 do roku 2008 vedl ve škole ateliér skla. Umělecká rada školy mu podle rektora letos udělila čestný akademický titul, doktorát honoris causa. Kopecký v roli pedagoga vychoval silnou generaci uměleckých osobností. Kolegové na vzácnou a inspirativní osobnost nepřestanou vzpomínat, uvedl Vybíral.
„Svým studentům předával nejen rozsáhlé odborné a umělecké zkušenosti, ale především odvahu k samostatnému myšlení, experimentování a hledání vlastního výtvarného výrazu,“ uvedla Kroftová. První Kopeckého ženou byla letos v lednu zesnulá grafička a výtvarnice Alena Kučerová.
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Mezi Kopeckého významná tuzemská díla patří výtvarné řešení nádraží v Havířově nebo monumentální mozaiková stěna pro sklárny Kavalier v Sázavě. Jeho realizace se uplatnily rovněž v zahraničí, mimo jiné v Japonsku, Nizozemsku a ve Spojených státech.
Kopeckého díla obsahují světové i domácí sbírky. Jsou mezi nimi Victoria and Albert Museum v Londýně, Corning Museum of Glass ve Spojených státech, Národní muzeum moderního umění v Kjótu, Národní galerie Praha a Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Mezi Kopeckého ocenění patří The Bridgestone Museum Prize v Tokiu z roku 1984 či Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění z roku 2008. V roce 2021 byl uveden do Síně slávy Mezinárodního sklářského sympozia v Novém Boru.