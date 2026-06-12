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Ikona pop-artu. Zemřel David Hockney, jeden z nejvlivnějších britských malířů

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  12:09
Ve věku 88 let ve čtvrtek v Londýně zemřel britský malíř David Hockney, který významně přispěl k pop-artovému uměleckému hnutí 60. let minulého století a je považován za jednoho z nejvlivnějších britských umělců 20. století. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na umělcovu agenturu.
David Hockney

David Hockney | foto: AP

David Hockney
David Hockney
David Hockney a Annie Leibovitzová
David Hockney
7 fotografií

„Zemřel pokojně doma 11. června 2026, měsíc před svými 89. narozeninami,“ uvedla v tiskové zprávě Erica Boltonová, šéfka agentury, která umělce zastupovala.

Hockney se narodil 9. července 1937 v britském Bradfordu v chudé rodině, většinu života však prožil v jižní Kalifornii, kde se jeho hlavním motivem staly prosluněné scenérie.

Jeho tvorba z této doby byla inspirována bohatstvím a blahobytem barevné Kalifornie, proslavily ho i série plaveckých bazénů nebo zavlažovačů na trávu. V pozdějších letech se vrátil do Evropy, kde našel novou inspiraci v zalesněných kopcích svého rodného hrabství Yorkshire a v polích a lesích francouzské Normandie, připomíná agentura AP.

Stal se jedním z nejoblíbenějších britských umělců a jeho díla se na aukcích prodávají za rekordní ceny. V listopadu 2018 byl jeho obraz nazvaný Portrét umělce (Bazén se dvěma postavami) prodán v newyorské aukci za 90,3 milionu dolarů (dnešních 1,9 miliardy Kč), a stal se tak tehdy nejdražším dílem žijícího umělce prodaným v dražbě.

„Popularita a nadčasovost umění Davida Hockneyho, přes všechny jeho proměny a neúnavně vynalézavé experimenty, ve skutečnosti nejsou žádnou záhadou. Jeho dílo obdivují - ani milují není příliš silné slovo - miliony lidí po celém světě, kteří se na ně jen hrnou, protože v něm spatřují předpoklad potěšení,“ napsal historik Simon Schama v eseji k Hockneyho výstavě v Paříži v roce 2025.

David Hockney
David Hockney
David Hockney
David Hockney a Annie Leibovitzová
7 fotografií

Se svými charakteristickými kulatými brýlemi a odbarvenými blond vlasy byl Hockney známou postavou na bouřlivé britské a americké umělecké scéně 60. let, a to ještě předtím, než dosáhl věku 30 let. Jeho obrazy byly stejně charakteristické, mnoho z nich vytvářelo snový svět vzorovaného světla odrážejícího se od vody a oken a lidských postav ztvárněných v plochých, zjednodušených tvarech v matném akrylu.

S ostatními popartovými umělci sdílel zájem o uhlazený povrch moderního života. A stejně jako Andy Warhol se svými krabicemi Brillo a plechovkami polévky Campbell’s, i Hockney občas do svých děl začleňoval reklamní etikety, jako například britskou krabici čaje Typhoo, kterou použil ve svém díle z roku 1961 „Tea Painting in an Illusionistic Style“.

V roce 1964 řekl deníku The New York Times, že ho rozvíjející se scéna pop-artu v New Yorku baví, ale není si jistý, zda je její součástí.

„Jsem jen obyčejný umělec,“ řekl. „Obdivuji americký pop – ve skutečnosti se zdá, že vše, co v Anglii v těchto dnech vypadá svěže a vitálně, pochází z USA.“ Přesto se stále považoval za „umělce v anglické tradici“, řekl v roce 1995.

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