Postimpresionista, který prožil své poslední roky v chudobě a potýkal se s duševní nemocí, namaloval dílo zachycující trojici žen kráčejících ve stínu rozkvetlých stromů v roce 1890, nedlouho před svou smrtí. Dražilo se v rámci aukce obrazů ze sbírky argentinských sběratelů umění Carlose Pedra Blaquiera a Nelly Arrietaové, kteří dílo vlastnili od roku 1975. Odhadovaná cena obrazu činila 180 milionů dolarů, bez aukčních poplatků dílo svým prodejcům vynese 165 milionů, napsala AFP.
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Prodej obrazu provázela kontroverze týkající se jeho vlastnictví v době nástupu nacismu. Dílo v roce 1909 koupil německý nakladatel Samuel Fischer, po jehož smrti v roce 1934 zůstalo v rodině. Dědicové později zpochybnili okolnosti, za nichž obraz opustil jejich vlastnictví.
Podle jejich tvrzení mohl být prodán pod nátlakem kvůli finančním ztrátám, které Fischerovo nakladatelství utrpělo v důsledku nacistického režimu. Obraz byl před druhou světovou válkou uložen u obchodníka s uměním Paula Cassirera v Amsterdamu a v roce 1936 se dostal do rukou manželů Kapfererových v Paříži. Následně vystřídal několik dalších majitelů.
Aukční síň Sotheby’s oznámila, že spor mezi dědici Fischerovy rodiny a rodinou Blaquierových se podařilo vyřešit dohodou jen několik hodin před dražbou. Právní zástupci Fischerových dědiců se totiž na aukční síň obrátili s námitkami ohledně původu obrazu a okolností jeho prodeje.
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Podle Sotheby’s obě rodiny nakonec dospěly ke vzájemně přijatelnému řešení, které zohledňuje komplikovanou historii díla v nacistické éře i utrpení Fischerovy rodiny během holokaustu. Rodina Blaquierových obraz získala v roce 1975 a vlastnila ho více než půl století až do nynější aukce.
Van Goghovo dílo bylo za malířova života takřka neznámé a umělec se tehdy nedočkal výraznějšího uznání. Své poslední roky prožil stíhán chudobou a duševní chorobou. Ve svých 37 letech, konkrétně 27. července 1890, se postřelil v poli poblíž francouzského města Auvers-sur-Oise do hrudi a o dva dny později zemřel.
Posmrtně však van Goghova sláva stoupala závratnou rychlostí, zejména po výstavě v Paříži 17. března 1901, tedy 11 let po jeho smrti. Dosud nejdražším v aukci prodaným dílem Vincenta van Gogha byl s částkou 117,1 milionu dolarů (2,6 miliardy korun) obraz Kvetoucí sad obklopený cypřiši, vydražený v listopadu 2022.
Přehled deseti nejdráže prodaných obrazů v aukci ve světě:
|Pořadí
|Autor
|Název díla
|Cena (v mil. USD)
|Datum prodeje
|Typ prodeje
|1.
|Leonardo da Vinci
|Salvator Mundi
|450,3
|listopad 2017
|Christie’s, New York
|2.
|Gustav Klimt
|Portrét Elisabeth Ledererové
|236
|listopad 2025
|Sotheby’s, New York
|3.
|Andy Warhol
|Shot Sage Blue Marilyn
|195
|květen 2022
|Christie’s, New York
|4.
|Vincent van Gogh
|Kvetoucí kaštany
|190
|listopad 2026
|Sotheby’s, New York
|5.
|Pablo Picasso
|Alžírské ženy
|179,4
|květen 2015
|Christie’s, New York
|6.
|Amedeo Modigliani
|Ležící akt
|170,4
|listopad 2015
|Christie’s, New York
|7.
|Amedeo Modigliani
|Ležící akt (z levé strany)
|157
|květen 2018
|Sotheby’s, New York
|8.
|Georges Seurat
|Modelky
|149
|listopad 2022
|Christie’s, New York
|9.
|Francis Bacon
|Tři studie Luciana Freuda
|142,4
|listopad 2013
|Christie’s, New York
|10.
|Paul Cézanne
|Hora Sainte-Victoire
|137
|listopad 2022
|Christie’s, New York