Sokol se v umění rozhodl vydat cestou redukce a geometrie. Jeho charakteristickým rukopisem je přesná a soustředěná linka. Tvoří především pastelem a uhlem, o kterých sám autor říká, že jsou na manipulaci přívětivější. Díky nim dokáže v obrazech vytvářet oblíbené pozvolné přechody, které obrazům dodávají až meditativní nádech.
Výtvarník ve svém profesním životě také několikrát spolupracoval se svým bratrem Janem, významným filozofem a disidentem. Ovlivněn byl i svým otcem, který byl známým architektem.
|
Napříč tvorbou se Sokol opakovaně vrací k prostým tématům. Světlo pronikající temnotou, loď na moři, prsten znamenající závazek nebo hora, která značí nutnost překonávat překážky. To všechno jsou symboly a metafory, které jsou lidem známé nejen jako odkazy z Bible, ale i jako předměty běžného života.
Podle autora jsou ale právě jednoduché věci zázrakem – „ani déšť není jen tak, odněkud vzniká a něco za ním stojí,“ poznamenává Sokol k jednomu ze svých oblíbených motivů. Právě svým zjednodušením mají díla blízko ke konstruktivismu.
Znázornění skrze symboly si autor zvolil hned z několika důvodů. Prvním z nich je odkaz k dřívějším dobám, kdy se skrze ně vyprávěl celý svět. Minulost připomíná i název výstavy, právě hojnost byla totiž důvodem, proč se naši předci usadili na území Čech. „Hojnost pro mě znamená také vnitřní sílu a klid, přesně tak vnímám tuto výstavu i samotného Václava Sokola,“ říká její kurátorka Martina Vítková.
Skromnost, pokora i náročný život
Duchovní tematika byla ale ve své době i jazykem revolty proti komunismu, jehož dopady Václav Sokol, jakožto signatář Charty 77, silně pocítil. Kromě toho, že mu nebylo umožněno po dokončení střední výtvarné školy (dnešní Hollarky) další studium, jeho díla se za minulého režimu do povědomí široké veřejnosti nedostala. „Museum Kampa tak výstavou svým způsobem splácí dluh umělcům, jejichž život byl v materialistickém a omezujícím přístupu minulého režimu náročný,“ míní Vítková.
|
„Vždycky jsem si myslel, že se dá jakákoli práce dělat dobře a našel si v ní něco, co mě bavilo; necítím v sobě zášť,“ bere však Sokol s inspirativním nadhledem svoji minulost, která nadaného výtvarníka sesadila až na pozici vrátného.
Autor, který letos oslaví osmaosmdesát let, i přesto na umění nikdy nezanevřel a po celý život se tvorbě věnoval. „Rád jsem vždy tvořil pro druhé, občas jsem si představoval, kam bych díla ve veřejném prostoru umístil, kdybych mohl,“ vzpomíná Sokol a dodává, že většina vystavených děl byla vytvořena pro někoho konkrétního.
Svět jako smysluplný celek
Výstava je průřezem autorovy životní tvorby od raných prací z padesátých let až po současnost. K vidění jsou například známé ilustrace k dílu Čtení z bible, na kterém spolupracoval se svým bratrem Janem v 60. letech, nebo jeho novější nadčasové pastely inspirované Komenským.
Blízko má Sokol i k práci se dřevem. „Vždy jsem rád vyřezával, na začátku jsem dělal holkám dřevěné panenky,“ říká výtvarník. Výstava pak návštěvníkům nabízí pohled na jeho neotřelý betlém, který rovněž v šedesátých letech zpracoval na zakázku místo Jana Zrzavého. Ačkoli z počátku nebyl přijat, dnes je velmi oblíbeným a uznávaným počinem, jehož spirála symbolicky značí cestu životem.