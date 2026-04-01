Solitér s nepříznivým osudem. Museum Kampa uvádí Sokolovu výstavu Hojnost

Tereza Jiránková
  8:11
Ostré geometrické tvary, ale současně snivé a jemné malby. Nečekané spojení nabízí výstava Václava Sokola v Museu Kampa, jež mapuje průřez jeho životní tvorbou. Svým názvem Hojnost odkazuje ke slovu, které znamená množství i duchovní celistvost. Obrazy plné symbolů, v nichž se prolínají biblické motivy s těmi nejvšednějšími prvky, mohou návštěvníci zhlédnout do 24. května.
Museum Kampa zve na výstavu Hojnost výtvarníka Václava Sokola. (27. března 2026)

Museum Kampa zve na výstavu Hojnost výtvarníka Václava Sokola. (27. března 2026) | foto: Museum Kampa

Znázornění deště je jedním ze Sokolových oblíbených motivů. (27. března 2026)
Výtvarník Václav Sokol je charakteristický svými geometricky přesnými obrazy....
Výstava Hojnost představuje průřez celoživotní tvorbou Václava Sokola. (27....
Výstava Hojnost Václava Sokola v Museu Kampa (27. března 2026)
Sokol se v umění rozhodl vydat cestou redukce a geometrie. Jeho charakteristickým rukopisem je přesná a soustředěná linka. Tvoří především pastelem a uhlem, o kterých sám autor říká, že jsou na manipulaci přívětivější. Díky nim dokáže v obrazech vytvářet oblíbené pozvolné přechody, které obrazům dodávají až meditativní nádech.

Výtvarník ve svém profesním životě také několikrát spolupracoval se svým bratrem Janem, významným filozofem a disidentem. Ovlivněn byl i svým otcem, který byl známým architektem.

Museum Kampa láká na konkretisty sochaře i nevídanou kolekci od Špály

Napříč tvorbou se Sokol opakovaně vrací k prostým tématům. Světlo pronikající temnotou, loď na moři, prsten znamenající závazek nebo hora, která značí nutnost překonávat překážky. To všechno jsou symboly a metafory, které jsou lidem známé nejen jako odkazy z Bible, ale i jako předměty běžného života.

Podle autora jsou ale právě jednoduché věci zázrakem – „ani déšť není jen tak, odněkud vzniká a něco za ním stojí,“ poznamenává Sokol k jednomu ze svých oblíbených motivů. Právě svým zjednodušením mají díla blízko ke konstruktivismu.

Znázornění skrze symboly si autor zvolil hned z několika důvodů. Prvním z nich je odkaz k dřívějším dobám, kdy se skrze ně vyprávěl celý svět. Minulost připomíná i název výstavy, právě hojnost byla totiž důvodem, proč se naši předci usadili na území Čech. „Hojnost pro mě znamená také vnitřní sílu a klid, přesně tak vnímám tuto výstavu i samotného Václava Sokola,“ říká její kurátorka Martina Vítková.

Skromnost, pokora i náročný život

Duchovní tematika byla ale ve své době i jazykem revolty proti komunismu, jehož dopady Václav Sokol, jakožto signatář Charty 77, silně pocítil. Kromě toho, že mu nebylo umožněno po dokončení střední výtvarné školy (dnešní Hollarky) další studium, jeho díla se za minulého režimu do povědomí široké veřejnosti nedostala. „Museum Kampa tak výstavou svým způsobem splácí dluh umělcům, jejichž život byl v materialistickém a omezujícím přístupu minulého režimu náročný,“ míní Vítková.

Sto nejlepších galerií Česka zvolili kurátoři i umělci. Nejvyšší hodnocení získal DOX

„Vždycky jsem si myslel, že se dá jakákoli práce dělat dobře a našel si v ní něco, co mě bavilo; necítím v sobě zášť,“ bere však Sokol s inspirativním nadhledem svoji minulost, která nadaného výtvarníka sesadila až na pozici vrátného.

Autor, který letos oslaví osmaosmdesát let, i přesto na umění nikdy nezanevřel a po celý život se tvorbě věnoval. „Rád jsem vždy tvořil pro druhé, občas jsem si představoval, kam bych díla ve veřejném prostoru umístil, kdybych mohl,“ vzpomíná Sokol a dodává, že většina vystavených děl byla vytvořena pro někoho konkrétního.

Svět jako smysluplný celek

Výstava je průřezem autorovy životní tvorby od raných prací z padesátých let až po současnost. K vidění jsou například známé ilustrace k dílu Čtení z bible, na kterém spolupracoval se svým bratrem Janem v 60. letech, nebo jeho novější nadčasové pastely inspirované Komenským.

Blízko má Sokol i k práci se dřevem. „Vždy jsem rád vyřezával, na začátku jsem dělal holkám dřevěné panenky,“ říká výtvarník. Výstava pak návštěvníkům nabízí pohled na jeho neotřelý betlém, který rovněž v šedesátých letech zpracoval na zakázku místo Jana Zrzavého. Ačkoli z počátku nebyl přijat, dnes je velmi oblíbeným a uznávaným počinem, jehož spirála symbolicky značí cestu životem.

Nejčtenější

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Olympic se loučil s Jiřím Valentou. Co přestal pít, byl smutný, vzpomínal Janda

Skupina Olympic uspořádala rozloučení se zesnulým bývalým členem Jiřím Valentou...

Skupina Olympic se v pražském kině MAT loučila se svým bývalým klávesistou Jiřím Valentou, který ve věku 66 let spáchal sebevraždu. Přišla řada přátel. Na hudebníka kromě kolegů z kapely zavzpomínal...

„Když vy jste tak blbá.“ Urbánková přišla o dítě, prsa i majetek, skončila v klášteře

Premium
Brýlí jsem během života měla určitě víc než chlapů, říkala zpěvačka s úsměvem.

Byla první zpěvačkou v Československu, která ze svého hendikepu udělala přednost. Zprvu zpívala bez brýlí a styděla se za to, že je nosí. Když je však začala používat jako módní doplněk, karta se...

KVÍZ: Šarže je hrozná, každej ho pozná. Vyznáte se ve filmech Vlasty Buriana?

Zita Kabátová, Vlasta Burian a Jaroslav Marvan ve filmu Přednosta stanice

S králem komiků Vlastou Burianem a jeho filmy neuděláte chybu ani ve všední den, natož ve svátek. Na Velký pátek se můžete podívat na jeden z jeho nejoblíbenějších kousků Přednosta stanice a při této...

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř odvolal svého předchůdce v úřadu Martina Baxu ze správní rady Pražského jara. „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ komentoval to Klempíř na...

KVÍZ: Slavice i dračice. Máte přehled v pěvecké kariéře a životě Lucie Bílé?

Lucie Bílá

Svým nezaměnitelným hlasem dokáže popově hladit i metalově trhat na kusy. V rámci jedné písničky umí být tklivá, něžná, dojemná, panovačná i sarkastická. Jedna z našich dlouhodobě nejpopulárnějších...

vydáno 6. dubna 2026

Světu nerozumím a řešení neznám. Dcerám proto v herectví nebráním, říká Hanuš

Premium
Miroslav Hanuš (2022)

Hned dvě ze tří dcer Miroslava Hanuše se vydaly v otcových stopách. „Jsem v té profesi šťastnej a uživím se,“ vysvětluje herec ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz, jaký měly doma příklad. Nyní se Hanuš...

5. dubna 2026

Místo Nicholsona chtěli Čelisti. Synové Formana o velké noci v Hollywoodu

Premium
Petr Forman a Matěj Forman na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež (4....

Proč dali jako děti přednost Čelistem před tátovým oscarovým dramatem? Jak jejich dědeček v hotelu „ulovil“ představitele inspektora Columba a proč jim komunisté zakázali nosit bundy s americkou...

5. dubna 2026

RECENZE: Nejsem cvok! opakuje Holub Mihulové, až se z toho psycholožka zblázní

Radek Holub a Alena Mihulová v představení Nejsem cvok! pražského Divadla Kalich

Vtipný a odpočinkový večer nabízí březnová novinka pražského Divadla Kalich nazvaná Nejsem cvok! V hlavní roli zde exceluje Radek Holub v úloze puntičkářského morouse, jemuž neznámý přízrak naruší...

5. dubna 2026  13:35

GLOSA: Elsa kouzlí, Anna laškuje, Olaf baví. Ledové království v Karlíně zvládli

Eva Burešová jako Elsa a Ines Ben Ahmed jako Anna v muzikálu Ledové království.

Převést populární film na jeviště je vždy riskantní. Pokud je to notoricky známý animák s hromadou kouzel, zdá se to až nemožné. V případě Ledového království, které se po Broadwayi a West Endu...

5. dubna 2026  9:56

KVÍZ: Sedma a Bubáček. Vyhrajte v soutěžním kvízu dva knižní tituly Jaroslava Foglara

IIlustrace z knihy Nováček Bubáček píše deník

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vycházejí v jednom společném svazku Historie Svorné sedmy...

vydáno 5. dubna 2026

Sitcom z protektorátu diváci nečekali, případné pohoršení vítám, říká Dianiška

Premium
Tomáš Dianiška začínal jako divadelní herec v roce 2009 a o pět let později už...

Málem se stal elektrotechnikem, ale naštěstí včas zažil divadelní katarzi. Dnes je Tomáš Dianiška nejen známým hercem, ale také jedním z nejoceňovanějších tvůrců současnosti, který si kritiky i...

4. dubna 2026

RECENZE: Je libo veletrh rakví? Hybnerová pojala pohřeb jako vtipnou klauniádu

Martin Donutil, Marek Zelinka, Vanda Hybnerová a Michal Kern v představení...

Velice vtipně si s tématem smrti, rakví a oborem pohřebnictví poradila Vanda Hybnerová. V autorské novince nazvané Funerál, která balancuje na hraně klauniády a pohybového divadla, se představila...

4. dubna 2026  16:35

Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži

Premium
Michael Palin ve snímku Život Briana z roku 1979

Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...

4. dubna 2026

TELEVIZIONÁŘ: Tony má plán. Přestože takřka celý příběh stráví v kufru

Lukáš Duy Anh Tran při natáčení filmu Tony má plán

Akční krimikomedie Tony má plán, jejíž televizní premiéra se odehraje v sobotu na programu Prima Cool, diváky dokonale odpoutá od tradičního velikonočního naladění, i když její hrdina svým způsobem...

4. dubna 2026  8:47

Únosy, manipulace, závislost. Smrtící koktejl si Iveta Bartošová namíchala sama

Premium
Iveta Bartošová (2008)

Pokud bychom měli vybrat jedinou osobnost z oblasti tuzemské popmusic, která je ztělesněním pohnutého osudu, byla by to bezesporu Iveta Bartošová. Její cesta v záři reflektorů byla lemovaná mnoha...

4. dubna 2026

Budoucnost, ve které se fantazie trestá. Laterna magika nacvičila Barona Prášila

Představení Baron Prášil, které ve Stavovském divadle nazkoušel soubor Laterny...

Laterna magika finišuje na prknech Stavovského divadla přípravu nové multižánrové inscenace Baron Prášil. Příběh vypravěče neuvěřitelných příběhů, kterého okolí považuje za vyvrhela, zpracovalo...

3. dubna 2026

