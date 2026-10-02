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Výstavy, setkání, videomapping. Havlovy devadesátiny připomínají desítky akcí

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  13:09
Veřejná generální zkouška inscenace Perpetuum Havel v podání Laterny magiky v...

Veřejná generální zkouška inscenace Perpetuum Havel v podání Laterny magiky v režii Petra Boháče (9. září 2026) | foto: ČTK

Národní divadlo připravilo pro Laternu Magiku představení Perpetuum Havel.
Václav Havel v radiofóru (2002)
Veřejná generální zkouška inscenace Perpetuum Havel v podání Laterny magiky v...
Veřejná generální zkouška inscenace Perpetuum Havel v podání Laterny magiky v...
46 fotografií
První polistopadový prezident Václav Havel by v pondělí 5. října oslavil kulaté 90. narozeniny. Hlavní město na oslavu významného českého dramatika, disidenta a světově uznávaného státníka uspořádala pestrou řadu kulturních akcí, které život poslední československé a později první české hlavy státu, připomínají.

Praha 6 zve veřejnost v pondělí 5. října od 12:00 na slavnostní odhalení Havlovy pamětní desky na domě, kde bývalý prezident pobýval v 70. letech se svou první manželkou Olgou. Přesné místo konání najdete na adrese U Dejvického rybníčku 4.

Od 16:30 v Café Šesťák na Vítězném náměstí zahájí městská část projekt Havel90 spojený s vernisáží výstavy „Milí spoluobčané“. Ta zachycuje fotografie Oldřicha Škáchy doplněné o ikonické citáty Václava Havla. Po vernisáži bude následovat komentovaná prohlídka.

Veřejná generální zkouška inscenace Perpetuum Havel v podání Laterny magiky v režii Petra Boháče (9. září 2026)
Národní divadlo připravilo pro Laternu Magiku představení Perpetuum Havel.
Václav Havel v radiofóru (2002)
Veřejná generální zkouška inscenace Perpetuum Havel v podání Laterny magiky v režii Petra Boháče (9. září 2026)
46 fotografií

Národního institutu pro kulturu (NIK) nachystal komorní výstavu Václav Havel 90: HOMO DRAMATICUS. Akce má za cíl přiblížit práci režisérů, scénických a kostýmních výtvarníků a herců a ukáže, jak jejich přístupy ovlivňovaly podobu jednotlivých Havlových her.

Výstava bude k vidění v malém sále NIK v Celetné 17. od 20. října. Součástí slavnostního zahájení budou krátké příspěvky věnované Havlově dramatické tvorbě a jejím různým podobám.

Tvůrci podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík a Martin Groman věnují 9. listopadu od 19:00 v Divadle Na zábradlí živé nahrávání svého pořadu nejen Havlovu odkazu, ale především proměně jeho obrazu v čase – od výrazné postavy disentu, přes listopad roku 1989 až po jeho úmrtí. Po přibližně hodinovém pořadu bude následovat debata s diváky.

Zakopl před královnou, nepoznal Bushe. Havlův dvorní fotograf vzpomíná

Společnost Czech Photo ve spolupráci s Letištěm Václava Havla zve cestující i veřejnost na fotografickou výstavu Václav Havel: Příběh v obrazech. Výběr fotografií předních českých autorů návštěvníci naleznou v ART ZONE v přízemí Terminálu 2. Výstava potrvá od 2. října do 31. ledna.

V Ústavu pro českou literaturu AV na pražské Florenci uspořádají 5. října akci s názvem Konference Havel a šestatřicátníci. Setkání připomene okruh tvůrců, který Václav Havel společně s básníkem Jiřím Paukertem-Kuběnou v roce 1952 založil. Ve skupině tehdy figurovala jména jako Josef Topol, Jan Koblasa, Viola Fischerová, Věra Linhartová, Pavel Švanda nebo Alena Wagnerová. Poslední dva jmenovaní se konference zúčastní osobně, s Linhartovou jsou organizátoři domluvení na písemném či audio příspěvku.

Konference se zaměří na vzájemný vliv Havla a šestatřicátníků. Program doplní odborné příspěvky literárních historiků a archiváře Památníku národního písemnictví Petra Kotyka, který představí dochované materiály a vzájemnou korespondenci účastníků skupiny. Součástí bude také putovní výstava fotografií Václava Havla a dalších šestatřicátníků.

Havel 90. Výstava mapuje rodinné kořeny, disidentství i prezidentské návštěvy

V rámci 14. ročníku Signal Festivalu promítnou organizátoři 15. října na budově Staroměstské radnice videomapping s názvem Život v pravdě, jenž vychází z Havlova odkazu a moci slov formujících naši společnost. Dílo přímo odkazuje k Havlově eseji Moc bezmocných, v níž autor rozebírá principy totalitního systému a staví do protikladu život ve lži a život v pravdě.

Prezident na Pražském hradě

Od října do ledna bude na Pražském hradě k dispozici multižánrový festival Havel ALIVE!, který veřejnosti nabídne debaty, filmové projekce, koncerty, vzdělávací programy pro školy i výstavu Design pro Václava Havla, připravenou ve spolupráci s DesignBlokem. Program propojí umělce, významné české i zahraniční osobnosti a mladé tvůrce, kteří hledají nové pohledy na Havlovy myšlenky. Celý program najdete na webu Pražského hradu.

Ve středu 14. října od 18:00 se v prostorách Nejvyššího purkrabství uskuteční promítání dokumentu Pavla Kouteckého a Miroslava Janka Občan Havel (2008), který poskytne divákům pohled do barvitého politického i soukromého života prvního českého prezidenta. Po promítání je v plánu debata s tvůrci filmu.

Václav Havel přispěl k pádu komunismu a přiblížil ČR světu

Architekt Zdeněk Lukeš provede 15. října od 15:00 registrované zájemce v rámci komentované procházky Proměny Pražského hradu za Václava Havla. Dominantu hlavního města nechal bývalý prezident po skončení minulého režimu důmyslně přestavět za pomoci předních českých architektů a designérů jako jsou Eva Jiřičná, Josef Pleskot, Petr Hlaváček nebo Bořek Šípek. Sraz účastníků bude u Jízdárny Pražského hradu.

Havel znovu na jevišti

Národní divadlo ve své jevištní pobočce, kostelu sv. Anny, uvedlo k nedožitým Havlovým narozeninám inscenaci volně inspirovanou jeho slavnou esejí Moc bezmocných. Mladí čeští a slovenští herci z generace Z se zde ve vlastním autorském zpracování zabývají třinácti tématy, které mladé lidi z jejich pohledu v současnosti pálí.

Zastoupena jsou zde témata jako feminismus, patriarchát, ekologie nebo nespokojenost s vládnoucí garniturou na Slovensku. Čerstvé zpracování plné pohybu, hudby a silných hereckých výkonů uvedlo pod taktovkou režisérky Adély Laštovkové Stodolové divadlo 18. září. Hrát se bude celý jeden rok, přibližně od poloviny příštího roku bude k vidění též na Slovensku.

Havlova hra a Národní divadlo se letos setkávají i podruhé, tentokrát prostřednictvím Laterny Magiky. Ta v pražském Paláci Akropolis uvede představení s názvem Perpetuum Havel, které je založené na dosud nevydaném Havlově libretu pantomimy Perpetuum mobile aneb 7 dní pana A.

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Nové zpracování jediného autorova neverbálního kusu je aktualizované o osobní zkušenosti bývalých politických vězňů represivních režimů. Nechybí třeba zápisky z deníků zesnulého lídra ruské opozice Alexeje Navalného a dalších současných ruských vězňů. Vstupenky stejně tak jako na již zmíněnou Moc bezmocných lze pořídit na webu Národního divadla.

První scéna jinak v pondělí 5. října připomene nedožité 90. narozeniny celodenním programem, který propojí divadlo, vzdělávání, veřejnou debatu i výstavu ve veřejném prostoru. Platforma ND+ představí nový vzdělávací program Vězeň podle Havla a nabídne program pro školy i veřejnost. Na náměstí Václava Havla zároveň otevře jednodenní venkovní výstavu fotografií připomínající Havlovy návštěvy Národního divadla.

Česká premiéra ztracené hry

Českou premiéru si v Dejvickém divadle odbude Havlova ztracená jednoaktovka Varování. Neúplné torzo dosud neznámého textu doplnil přibližně 20 % vlastní tvorbou režisér inscenace a umělecký šéf Dejvického divadla Jiří Havelka tak, aby výsledný text co nejvěrněji odpovídal Havlovu záměru. V hlavních rolích se zde představí Martin Myšička a Ivan Trojan.

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Varování rozšiřuje dosud známé dramatické dílo Václava Havla o text, jehož první zmínka se objevuje v takzvaném Diáři Mototechna z roku 1977. Havel si do něj během svého prvního věznění zapisoval myšlenky, nápady a náměty. K vlastní práci na tématu hry se podle dochovaných materiálů dostal po propuštění z vězení v květnu 1977, tedy v období bezprostředně poznamenaném zkušeností s policejním aparátem a komunistickou prokuraturou.

Na pondělí 5. října se chystá i Divadelní fakulta AMU. Speciální program HAVEL 90 začne v 15 hodin a vyvrcholí večerním setkáním a koncertem. Diváci se mohou těšit na inscenace Vernisáž, Dopis Václava Havla Gustávu Husákovi, Dopisy Olze nebo Anatomie gagu. Do programu je zařazena také autorská loutková inscenace Mrazíkova razie.

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Témata: Václav Havel

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