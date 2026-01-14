Velice minimalistický obraz s názvem Burnt Brown (Vypálená hnědá) je totiž zjednodušeně řečeno jen jeden velký hnědý obdélník. Jeho autorem je britský abstraktní umělec John Plumb, který zemřel roku 2008 ve věku 81 let. Dílo je podepsané a datované, ale nikoli zarámované. Aukce obrazu v britském městě Woking v hrabství Surrey se má vyšplhat až na cenu 6000 liber (v přepočtu skoro 168 tisíc korun).
„Vypálená hnědá“ je součástí dlouho skryté ateliérové sbírky 260 děl, u které se očekává, že vynese slušnou sumu 180 000 liber, což je v přepočtu pět milionů korun. Síň Ewbank’s ji nabídne v aukci 30. ledna.
|
Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord
Součástí sbírky je i další podobný obraz, jen o něco světlejšího odstínu. Jmenuje se prostě „Hnědá“ a má se prodat za 5 000 liber. Za stejnou cenu je k dispozici také další dílo s názvem „Žlutá 4“.
John Plumb byl britský abstraktní malíř. Studoval na Byam Shaw School of Art a Central School of Art and Design v Londýně. Jeho díla byla ovlivněna americkou abstrakcí a vyznačovala se velkými plochami barvy s jemnými barevnými pruhy. Plumb učil malbu na několika britských uměleckých školách. Jeho práce byly vystavovány samostatně i v rámci skupinových výstav a jsou součástí sbírek britského abstraktního umění 20. století.