náhledy
Pro někoho labilní kráska, pro jiné nadaná herečka. Marilyn Monroe se však nedá upřít, že se stala ikonou, jejíž tvář znají lidé i desítky let po její smrti. Cesta Marilyn do vysněného Hollywoodu nebyla jednoduchá a dveře do světa slávy se jí otevřely díky fotografiím. Sbírku slavných snímků ke stému výročí od jejího narození vystavuje nově i Česká Galerie Moderního Umění (GOMA) v Praze.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Sérii snímků „Red Velvet“ vytvořil fotograf Tomy Kelley v roce 1949, když bylo Marilyn 23 let. Herečka tehdy za fotografování obdržela pouhých padesát dolarů. Jedna z fotografií se však v roce 1953 objevila na titulní stránce magazínu Playboy a stala se hitem.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Last sitting“ je řada fotografií Berta Sterna z roku 1962. Jednalo se o poslední profesionální focení uskutečněné jen několik týdnů přes smrtí Marilyn. „Za tři dny pořídil Stern neuvěřitelných 2 500 snímků,“ poukazuje na kuriózní výkon kurátor výstavy Jiří Daron.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Monroe postupem času získala větší sebevědomí a sama začala rozhodovat, které fotografie chce zveřejnit. Negativy, jež se jí nelíbily, přeškrtávala červeným fixem. Paradoxně se však právě tyto fotografie staly jedněmi z nejslavnějších.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Fotografii Marilyn z natáčení filmu Něco musí prasknout pořídil v roce 1962 William Read Woodfield. Ke konci života byla slavná herečka pod velkým tlakem filmových studií a fyzicky i psychicky vyčerpaná, což byl také jeden z důvodů, proč se tento film nikdy nedokončil.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Několik dní před její smrtí vyfotografoval Marilyn na pláži v Santa Monice fotograf George Barris. Monroe zemřela 4. srpna 1962 ve svých 36 letech na akutní předávkování barbituráty.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Výstava mapuje život Normy Jeane Mortensonové narozené 1. června 1926 v Los Angeles a její přerod v jednu z nejvýraznějších osobností 20. století, kterou svět zná pod jménem Marilyn Monroe. Galerie nabízí ke zhlédnutí přes 270 fotografií od 31 renomovaných autorů a další předměty spojené se slavnou herečkou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Výstava Marilyn Monroe 100 ukazuje herečku i jako citlivou a zároveň ambiciózní ženu. Aby nabyla práva rozhodovat o své kariéře, založila Monroe dokonce svou vlastní produkční společnost. Nastartovat kariéru pomohla například i zpěvačce Elle Fitzgeraldové, která kvůli svému černošskému původu nedostávala zprvu příležitosti odpovídající jejímu talentu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Modeling pro Monroe nikdy nebyl cílem, ale pouze prostředkem k dosažení slávy na filmovém plátně. Právě modelingové agentury ji ale na počátcích kariéry silně formovaly. V roce 1945, kdy podepsala svoji první smlouvu s Blue Book Modeling Agency, si nechala rapidně změnit svůj vzhled - narovnala své kudrnaté vlasy a obarvila se na blond.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Výstava kromě fotografií nabízí ke shlédnutí i několik výtvarných zpodobnění slavné herečky. Mezi nimi se vyjímají zejména obrazy Andyho Warhola, který vytvořil v roce 1967 několik pestrobarevných sítotisků s podobiznou Marilyn. Právě spojení tváře celebrity a „masové výroby“ v podobě několika stejných obrazů je odkazem k moderní kultuře a znakem celého pop-artu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Marilyn Monroe nebyla pouze filmovou hvězdou, ale i symbolem své doby a ztělesněním hollywoodského snu. Dodnes fascinuje jak svojí krásou, tak i tragickým osudem. „Obrovská ikona, jež pobláznila lidi nejen ve své době,“ říká o herečce kurátor výstavy Daron.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Marilyn Monroe si dodneška umělci volí jako předlohu pro svá díla. Její tvář je univerzálním symbolem ženskosti, slávy i zranitelnosti.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
GOMA láká návštěvníky i na další artefakty ze života hvězdné Marilyn, například na její originální rtěnku.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
K vidění jsou i šaty slavné herečky. Zájemci mohou výstavu věnovanou Marilyn Monroe navštívit od 12. července do 4. října 2026.
Autor: Anna Kristová, MAFRA