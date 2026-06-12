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Titulka Playboye i „Last sitting“. Výstava ukazuje unikátní snímky Marilyn Monroe

Tereza Jiránková
  11:34
Pro někoho labilní kráska, pro jiné nadaná herečka. Marilyn Monroe se však nedá upřít, že se stala ikonou, jejíž tvář znají lidé i desítky let po její smrti. Cesta Marilyn do vysněného Hollywoodu nebyla jednoduchá a dveře do světa slávy se jí otevřely díky fotografiím. Sbírku slavných snímků ke stému výročí od jejího narození vystavuje nově i Česká Galerie Moderního Umění (GOMA) v Praze.
Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění.... Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění.... Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění.... Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění.... Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění.... Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění.... Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění.... Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění.... Výstava Marilyn Monroe 100 v České Galerii Moderního Umění. (11. června 2026) Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění.... Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění.... Výstava Marilyn Monroe 100, kterou připravila Česká Galerie Moderního Umění....

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