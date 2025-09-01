Výstava mapuje spolupráci Česka s UNICEF. Připomíná akce humanitární pomoci

Výstava nese název UNICEF v Česku, Česko v UNICEF. Pořádá ji Český výbor pro UNICEF s Kanceláří UNICEF pro podporu řešení uprchlické krize a Ministerstvem zahraničí České republiky.
Kromě toho, že venkovní expozice připomíná hlavní momenty humanitární pomoci, ukazuje také vzdělávací aktivity a advokační činnost fondu. Dále připomíná, jak se Česká republika stala součástí celosvětového úsilí o lepší život dětí. Návštěvníci se z jednotlivých tabulí dozví roli dobrovolníků, dárců, škol i veřejnosti.
Slavnostní zahájení výstavy se koná 4. září ve 12 hodin. Současně bude její obsah dostupný virtuálně, a to na webových stránkách UNICEF.
„Výstava přináší inspirativní příběhy, fotografie a zajímavé momenty z více než 75 let společného úsilí o lepší život dětí u nás i ve světě,“ zve na Jungmannovo náměstí organizace Galerie VENKU. Výstava bude k návštěvě do 6. října.
UNICEF neboli Dětský fond OSN vznikl v roce 1946 původně pro děti postižené druhou světovou válkou. Nyní pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj. Dětem předně zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání, ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce fondu je financována výhradně z dobrovolných příspěvků.