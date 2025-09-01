Výstava mapuje spolupráci Česka s UNICEF. Připomíná akce humanitární pomoci

Autor:
  17:21
Je to více než třicet let od začátku spolupráce České republiky s Dětským fondem OSN (UNICEF). Na pražském Jungmannově náměstí je nyní k vidění venkovní výstava, která tuto součinnost přibližuje - a to jak její historii, tak současnost. Mapuje klíčové momenty humanitární pomoci i další projekty usilující o lepší život dětí.

Pohlednice UNICEF od paní Jitky Samkové Vejdové je součástí venkovní výstavy UNICEF v Česku, Česko v UNICEF. | foto: UNICEF

Výstava nese název UNICEF v Česku, Česko v UNICEF. Pořádá ji Český výbor pro UNICEF s Kanceláří UNICEF pro podporu řešení uprchlické krize a Ministerstvem zahraničí České republiky.

Kromě toho, že venkovní expozice připomíná hlavní momenty humanitární pomoci, ukazuje také vzdělávací aktivity a advokační činnost fondu. Dále připomíná, jak se Česká republika stala součástí celosvětového úsilí o lepší život dětí. Návštěvníci se z jednotlivých tabulí dozví roli dobrovolníků, dárců, škol i veřejnosti.

Štěstí dětí v Česku se nemění, jsou ale více skeptické, říká šéfka Unicef ČR

Slavnostní zahájení výstavy se koná 4. září ve 12 hodin. Současně bude její obsah dostupný virtuálně, a to na webových stránkách UNICEF.

„Výstava přináší inspirativní příběhy, fotografie a zajímavé momenty z více než 75 let společného úsilí o lepší život dětí u nás i ve světě,“ zve na Jungmannovo náměstí organizace Galerie VENKU. Výstava bude k návštěvě do 6. října.

UNICEF neboli Dětský fond OSN vznikl v roce 1946 původně pro děti postižené druhou světovou válkou. Nyní pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj. Dětem předně zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání, ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce fondu je financována výhradně z dobrovolných příspěvků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v...

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

Výstava mapuje spolupráci Česka s UNICEF. Připomíná akce humanitární pomoci

Je to více než třicet let od začátku spolupráce České republiky s Dětským fondem OSN (UNICEF). Na pražském Jungmannově náměstí je nyní k vidění venkovní výstava, která tuto součinnost přibližuje - a...

1. září 2025  17:21

Bod varu, láva a dinosauři. Animovaná Doba ledová se vrátí šestým dílem

I když se zdálo, že dobrodružství lenochoda Sida, smilodona Diega a rodiny okolo mamuta Mannyho skončilo pátým dílem nazvaným Mamutí drcnutí, studio Disney nyní oznámilo, že se ke slavné animované...

1. září 2025  16:59

Zrádci 2 budou online i v kině. Program, pravidla a soutěžící 2. řady soutěže

Začátek druhé série oblíbené televizní soutěže se blíží. Vysílat se začne v polovině září, online předplatitelé však první díl uvidí už zkraje září. Kdo se na obrazovkách objeví a jakými pravidly se...

1. září 2025  16:40

Dan Brown dorazí do Prahy, kde má děj nový příběh profesora Langdona

Dan Brown zasadil děj nejnovějšího dobrodružství profesora Langdona do Prahy. V české metropoli proto jeden z nejúspěšnějších současných spisovatelů knihu s názvem Tajemství všech tajemství také...

1. září 2025  15:47

Přicházela brzy, zůstávala dlouho. List The New York Times obsáhle píše o Salivarové

Americký list The New York Times připomíná Zdenu Salivarovou jako spisovatelku a nakladatelku, která udržovala českou literaturu při životě léta poté, co sovětské tanky převálcovaly období...

1. září 2025  13:50

RECENZE: Obři proti monstrům. Helloween na novém albu vykročili s novou energií

Premium

Němečtí speed metaloví matadoři Helloween se hlásí s druhým albem v sedmičlenné sestavě s navrátilci Kaiem Hansenem a Michaelem Kiskem. Proti bezejmennému předchůdci, s odstupem času trochu ztuha...

1. září 2025

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v...

1. září 2025  12:12

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

1. září 2025  9:40

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

vydáno 1. září 2025

V Národním divadle si připadám jako na táboře, pochvaluje si Zdeněk Piškula

Premium

Nečekal jsem, že bude Národní divadlo tak náročné, ale je to tam skvělé, popisuje Zdeněk Piškula dva roky svého angažmá na první scéně. Od tíhy velkého jeviště si nyní odskočil do letního open air...

31. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Zemřel kameraman Krkonošských pohádek František Němec. Bylo mu 92 let

Ve věku 92 let v neděli zemřel kameraman František Němec. V Československé televizi se zaměřoval na pořady pro děti a pohádky. Jeden z nejoblíbenějších večerníčků, Krkonošské pohádky, natočil v 70. a...

31. srpna 2025  19:52

RECENZE: Tisíc kroků skvělé Marie Stuartovny na festivalu v Salcburku

Hudební slavnosti v létě lákají do Salcburku proslulá hudební tělesa a pěvce. Je tu i činohra, semináře, dílny, ale hlavní zájem budí operní produkce. Nejčastějším doprovodným orchestrem byli...

31. srpna 2025  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.