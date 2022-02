Nevím, jestli by Maxipes dnes obstál. Jako by se vytrácela laskavost, říká kreslíř

Něco jsem vám přinesl. Legendární snář mystika Emanuela Swedenborga, který napsal v polovině 18. století.

No podívejme, od něho jsem několik knih četl. O sny se zajímám od mládí a zapisoval jsem si je většinu života, ale vůbec nevím, kolik jsem jich už zaznamenal.

To musejí být stovky, ne?

To určitě, i když někdy jde o sny, které se mi zdály opakovaně. Nezapisoval jsem ale zdaleka všechny, to bych nedělal nic jiného. Dlouho mi dokonce připadalo, že nikomu se tolik sny nezdají, a připadal jsem si divný.