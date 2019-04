Začíná Týden umění. Zve do MeetFactory i zákulisí Národní galerie

Mottem letošního ročníku je sousloví „ušlechtilé radosti“. Jde o citát z petice, kterou kulturní veřejnost právě před sto lety protestovala proti vystěhování Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění a zabrání budovy Rudolfina pro poslaneckou sněmovnu

Součástí programu jsou pravidelně speciální akce včetně vernisáží, komentovaných prohlídek nebo diskuzí. Organizátoři se tak snaží upozornit na doprovodné akce, které jsou často součástí jednotlivých výstavních projektů i v průběhu roku.

S vernisážemi v rámci Týdne umění přichází Galerie Rudolfinum i Galerie Nod. Druhou jmenovanou nově obsadí výstava Radka Brousila Hey Sorrow Where Are You?

Z programu odborného charakteru organizátoři vybírají přednášku historika umění a kurátora probíhající výstavy Cesta k Vysoké hře Pera Ingerleho o malíři Josefu Šímovi nebo komentovanou prohlídku Bílkovy vily.

Návštěvníci se budou moct podívat i do zákulisí výstavních institucí - Galerie Rudolfinum, Veletržního paláce nebo restaurátorských dílen Uměleckoprůmyslového muzea. Součástí jsou i komentované procházky po Praze - Galerijní Žižkov nebo Sochy na Petříně.

Od 26. do 28. dubna se pak uskuteční ještě komunitní festival Máme otevřeno na Praze 7 a galerijní festival Gallery Weekend.