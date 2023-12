Její erotické kresby jsou odvážné i dnes, říká o malířce Toyen režisérka

Po životopisném dokumentu tak nyní Andrea Sedláčková přináší obsáhlou biografii, v níž odkrývá, které z mýtů, jež o sobě Toyen vytvořila, byly pravdivé, jaké příběhy se skrývají za jejími obrazy, proč se jimi tak často prolínají sexuální motivy a ke komu měla malířka skutečně blízko.

Překvapilo mě, že impulz, abyste se zaobírala životem nejslavnější české malířky, která většinu života strávila v Paříži, kde vy sama žijete téměř pětatřicet let, přišel zvenku, od brněnské televize. Jaké bylo vaše povědomí o Toyen do té doby?

Znala jsem samozřejmě její jméno i pár obrazů z Národní galerie, četla jsem Seifertovu knihu vzpomínek Všecky krásy světa, kde se o Toyen zmiňuje. Ale spíše než dílo jsem znala její jméno. Někdy v 90. letech jsem od svého tehdejšího francouzského přítele dostala útlou monografii Toyen ze 70. let. V té knížce byly převážně obrazy ze 60. a 70. let, které jsou velmi barevné, a přiznám se, že mi tehdy připadaly kýčovité. Úplně si vybavuji, jaký jsem měla před svým přítelem pocit studu, že je moje vlast prezentovaná zrovna takovou malířkou, která navíc tehdy v 90. letech ve Francii nebyla zrovna považovaná za někoho úspěšného nebo významného.

Monografii jsem vložila do knihovny, kde ji mám dodnes, a až v roce 2000, kdy jsem v Praze navštívila první retrospektivní výstavu Toyen, jsem si plně uvědomila šíři jejího talentu. Kurátorem této fantastické výstavy byl tehdy Karel Srp (historik umění, kurátor a publicista zaměřený na české moderní umění, pozn. red.). Když mě před třemi lety brněnské studio České televize oslovilo, abych o malířce natočila dokument, hned mě téma zaujalo. Ovšem o Toyen existovaly pouze kusé informace, jež bylo velmi těžké jakkoliv rozšířit, protože i ta jediná česká monografie, kterou o Toyen v roce 2000 napsal právě Karel Srp, byla absolutně nesehnatelná. Existovala velice odborná literatura, ta se ale nezabývala jejím životem, a především se stále dokola opakovalo pár Seifertových a Nezvalových vzpomínek.