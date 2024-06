Travolta se zdráhal, nakonec seděl. Tono Stano ukázal ve Varech expozici

Morgan Freeman, Uma Thurman, Willem Dafoe, Jude Law, Woody Harrelson, John Malkovich, Scarlett Johansson, Sharon Stone a mnoho dalších. Výčet filmových legend, které Stano fotil, je pěkně dlouhý.

Tono Stano (*1960) Fotograf známý pro své černobílé portréty a figurativní tvorbu. Dlouhodobě spolupracuje s karlovarským festivalem, pro který vytvořil rozsáhlou sérii světových osobností filmu a navrhl i hlavní cenu Křišťálový globus (2001).

A tradici černobílých portrétů začal psát s nynějším prezidentem Mezinárodního filmového festivalu Jiřím Bartoškou. „Jeden z těch nejstarších portrétů je Bartoškův. Je z festivalových počátků, když to vlastně všechno teprve začínalo. Fotili jsme to tehdy ve skladišti s krabicemi v Grandhotelu Pupp,“ vypráví Stono.

Na filmové hvězdy si za ta léta vymyslel kde co. „Na focení s Johnem Travoltou rád vzpomínám. Vymyslel jsem si, že on by si lehl na stůl a číšníci by s ním nějak pracovali. Protože jsem na něm viděl, že má nějaký zvláštní vztah k číšníkům. Ale zdráhal se ležet na stole. Tak nakonec seděl,“ směje se fotograf, jehož unikátní snímky nyní visí karlovarské budově Sparkasse.

„Travolta se zdráhal, ale jinak herci většinou udělají kde co. Já si vymýšlím věci, o nichž si myslím, že se k nim hodí. Tak možná proto,“ dodává s úsměvem Stano.

Co se ale za celá léta nemění, to je černobílá fotografie. Pro tu je ostatně fotograf známý. Vytvořil řadu rozsáhlých fotografických cyklů, jako jsou například série „Bílý stín“, snímky „Fascinace“ ze světa přírody nebo zachycení kresby kontur světla a tmy na lidském těle s názvem „Inside Out“.

„Barevná fotografie, tedy barevná složka, toho málo přináší a hodně bere. Bere tvarovou stránku i světlo. Černobílá sjednocuje,“ zdůvodnil černobílý portrét Stano. „Navíc vycházím ze své éry černobílé fotky. Kdysi jsem tuto sérii tak začal dělat, tak to tak držím. Je to stylotvorné,“ dodává.

Několik málo osobností lze na výstavě také vidět na více portrétech. Tři má například Casey Affleck či William Dafoe. „Někdy to focení bylo totiž tak půvabné a vzniklo tolik materiálu, že jsem se s tím nemohl rozloučit. Ale výstava se bude různě modifikovat a měnit, toto není konečná fáze,“ upřesňuje ještě Stano.

Na výstavě nechybí ani portrét autora. Stojí za ním Šestadvacetiletá umělkyně Barbora Ban, která se dle svých slov dlouho odhodlávala fotit tak významného fotografa. Nakonec ale kývla.

„Z jeho portrétů čiší hravost, někdy šílenství až excitovanost. K tomu, aby toto někdo dokázal, je potřeba umět improvizovat, ale zároveň mít v sobě velký klid. Takže jsem chtěla, aby z jeho portrétu čišel právě ten klid, s kterým to všechno dělá,“ dodává Ban.