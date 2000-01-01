náhledy
Patnáct let, tisíc lidí, známé i neznámé tváře a jedno stejné místo. Málokterý balkón na pražské Letné je tak známý jako ten, na kterém fotograf Tomáš Třeštík dlouhé roky zvěčňuje návštěvníky svého ateliéru. Svůj projekt nyní shrnul do právě vydané knihy Balkonovky. Podívejte se na některé z jeho fotografií i s autorovým popisem situace. „Petra Nesvačilová. Měli jsme ji se ségrou v podcastu, byl to náš nejsledovanější díl.“
Autor: Tomáš Třeštík
„Zazvonil mi telefon, tak jsem šel na balkon, abych hovor slyšel. Všiml jsem si, že se na druhým chodníku zamyšleně prochází Vojta Dyk, taky s mobilem u ucha. Když dotelefonoval, písknul jsem na něj, před pár dny jsme spolu něco fotili, tak bylo na co navázat. On na mě něco křičel zespodu, já mu odpovídal shora. Moc jsme se neslyšeli, tak jsem na něj houknul, ať jde nahoru. Prošel stavbou za mnou na balkon. Povídali jsme si, já na něj koukal, hezká kompozice, Kostelní utíká směrem nahoru a trošku zatáčí doleva, na jedný straně budova školy, na druhý klidná plocha zdi domu, přes nízkou budovu školní jídelny dopadá na balkon hezký světlo. V kapse jsem měl kompaktní foťáček, tak jsem si Vojtu tak nějak intuitivně cvaknul. Takhle vznikla první balkonovka.“ (7. února 2011)
Autor: Tomáš Třeštík
„Někdy se to celý semele dost rychle. Potkali jsme se u schránek, já vyndával poštu, on vracel prázdný popelnice na dvůr. Oba jsme se na sebe usmáli a pozdravili se. ‚Hele, můžu si vás vyfotit u sebe na balkoně?‘ ‚Který je to patro? Aby mi kluci neujeli.‘ ‚První. Už tam byl před nějakou dobou váš kolega, ale jen s jednou popelnicí.‘ ‚Jo, to asi vím. Tak vezmeme obě, ne?‘ ‚Super, každej jednu. Já jsem Tomáš.‘ ‚Já Alex.‘ ‚Tak hotovo.‘ ‚To bylo rychlý, tak díky. Dáte to na instáč?‘ ‚Můžu, chcete?‘ ‚Jasný. Prej u vás byl i Rytmus.‘“ (14. listopadu 2023)
Autor: Tomáš Třeštík
„Jiří Bartoška se tehdy přišel vyfotit do série filmařů, na který jsem pracoval. Dal si kafe, chvíli si hrál s Elou a nezapálil si.“ (16. června 2015)
Autor: Tomáš Třeštík
„Kluci z kapely Sunshine. Jednu dobu jsem nic jinýho neposlouchal. Fotil jsem je rád, odjel jsem s nima několik desítek koncertů, od vyprodanýho Lucerna Music Baru až po zapomenutej klub někde na hranicích se Slovenskem. Přespával jsem s nima po hotelech, nablil jsem jim do kapelní dodávky, při vystoupeních jsem se mezi nima motal na pódiu. Mrzí mě, že to zabalili. A furt doufám, že to jednou dají ještě dohromady a znova někde zahrajou. Naposled.“ (22. března 2011)
Autor: Tomáš Třeštík
„Michal Hrůza v kožené bundě, celý v černém, jako sebevědomý švihák, a hlavně s úsměvem potěšil své fanoušky, když jeho blízcí na facebooku zveřejnili zpěvákovu fotografii. Snímek je aktuální a byl pořízen na balkoně s výhledem na pražské ulice. ‚Nejen z téhle fotky máme dneska všichni velkou radost,‘ okomentoval fotku její autor, fotograf Tomáš Třeštík. Michal Hrůza se po brutálním útoku začal po čtyřech měsících vracet do normálního života po návratu z nemocnice, kde devět dní ležel v umělém spánku. (Blesk) To bylo asi poprvý, kdy se nějaký balkonovka dostala k širší veřejnosti.“ (25. února 2015)
Autor: Tomáš Třeštík
„Karla Schwarzenberga jsem fotil několikrát. Pózoval strašně nerad, ale myslím si, že pochopil, že se snažím být rychlej a moc ho netrápit, takže to nějak přetrpěl a snažil se spolupracovat. Tahle fotka vznikla po oficiálním focení. Byl rád, že to má za sebou, balkon už znal a napadlo ho vzít si tehdy asi půlroční Elu do náruče.“ (6. února 2014)
Autor: Tomáš Třeštík
„Jan Saudek se u mě stavil se svou ženou Pavlínou. Od Radčina táty jsem po svatbě dostal krásnou fotku, kterou kdysi Jan nafotil pro jeho firmu. Nakonec si ji ale nechala Radka, doteď mě to trošku mrzí. Ale mít Saudka na balkoně je pro mě asi víc než na stěně.“
Autor: Tomáš Třeštík
„Chirurga Bohdana Pomahače jsem fotil, když o něm máma natáčela portrét do cyklu GEN. ‚Jé, vy máte hrozně jemný ruce. To je u chirurgů běžný?’ ‚Fakt? Vidíte, to mi ještě nikdo neřekl. Nevím, asi ano. V práci si je asi myjeme častěji a důkladněji, než je úplně obvyklé, tak to možná bude tím.‘“ (11. března 2018)
Autor: Tomáš Třeštík
„Barbora Špotáková. Řešili jsme, kam až by tím oštěpem z balkonu dohodila. Daleko.“
Autor: Tomáš Třeštík